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adidas ADIZERO體驗會 一雙猶如客製化的專屬中長跑型訓練鞋

運動筆記／ Stephanie Yu

★★ 前言 ★★

對於品牌活動不擅發掘的我，偶然間跑友群組裡tag大家一則通知，連結內容是【adidas】即將舉辦一場活動，活動將招募每場20位名額參與【ADIZERO系列】的試跑體驗會。

重點是，首度移師高雄耶 (真是南部一大福音) 以及體驗可獲得【adidas】提供的跑衣和跑褲一套 (跑者心態，衣櫃永遠少一件跑衣跑褲，鞋櫃總是少一雙跑鞋)，基於這二點，立馬手刀式填資料。沒想到只是抱持著辜且一試的心態，竟收到EMAIL通知（歐耶），對於能夠參與體驗會，感到十分幸運（若能再得到加碼禮，可能會痛哭流涕，哈哈哈）（我穿24CM噢）。

★★ 報到 ★★

眼看報到時間還沒到，就迫不急待想奔向體驗會場（主辦真的好用心，除了包場還包下大大的太陽餒），登記完成後，領取我的跑衣跑褲以及我的體驗跑鞋ADIZERO BOSTON 11，就在整裝完畢，尺寸滿意之下（我穿CM24），展開今日的體驗活動～GO GO GO

跑前大合照（圖：主辦單位）

★★ 熱身 ★★

熱身前，主持人為我們介紹adidas ADIZERO家族一系列六大鞋款，然而此次活動帶來體驗的鞋款，分別有PRO3、BOSTON 11、TAKUMISEN 9、SL等4款經典跑鞋和驚艷的全新配色，讓大家好好地實際感受一下「極速」的魅力。從活動文宣得知體驗課表有對應適合或建議的鞋款，原來還有儒意運動的阿儒教練（COACH）和配速員（PACER）特地南下，很認真地帶領大家完成體（訓）驗（練），著實讓不同鞋款的定位及特性發揮至極。

從開始關節操熱身、緩跑到功能性訓練，才短短數十分鐘，已經汗如雨下了。教練問說：『這位妹妹啊（其實我是姐姐），你好像很喘』。。。。『因為太陽很大，很熱，怎麼沒有送帽子（迴音）』我這樣回答。（帶著不失禮貌又尷尬的微笑）

在高溫下熱身跑彷彿模擬戈壁馬拉松（圖：主辦單位）

★★ 實測（各組間歇訓練） ★★

開始進入重點體驗課表囉，依據各個跑者體驗的不同鞋款進行分組訓練（若不說是體驗活動，彷彿像是上了一堂跑班的課），這時候～看著一起揪來體驗的跑友，跑的是速度間歇，心中不免竊笑（因為⋯⋯當天跑的不是速度訓練，是耐熱訓練，哇哈），而我當天體驗的是ADIZERO BOSTON 11全新的配色呢～

YA體驗ADIZERO BOSTON 11的專屬課表是，中長距離巡航跑訓練2K x 4 (配速：550-620 / 趟休=2’)，霸⋯特～這個表訂完全僅供參考，實際上，「超速」似乎一直存在跑界中很正常的怪象。

這場的實測路面是在啟用不久的新PU跑道，由於跑感沒有柏油路來得這麼硬，所以我感受不到跑友們論及的刻板印象（穿起來會偏硬），穩定推進感比較多。（希望以後南部場地可以選擇柏油路面喲）實測後，在教練們帶領大家收操下，結束這次adidas ADIZERO極速&耐熱體驗會（這時候，主辦單位如果可以提供甜甜價，讓體驗的跑者直接將腳上的跑鞋穿回家，那就太完美了啦啦啦啦）

三位跑者是男生，跑得我壓力山大（呼）（圖：主辦單位）

我的表情很認真專注並感受鞋款的每一特色和細節（圖：主辦單位）

★★ 體驗鞋款介紹 ★★

在認識鞋款之前，不知道有沒有人和我一樣好奇，為什麼要叫做ADIZERO，他的字意，據說是《我們為了跑步獲得更輕的重量，盡量去做減法，所以ADIZERO是一個減法代名詞。》

新款顏色氣質加分（圖：主辦單位）

ADIZERO BOSTON 11】是一雙含有再生材質，專為中長跑而設計的跑鞋，既然已經來到11代，鞋款不斷在改良研發下，具有全新的三大特色：■ LIGHTSTRIKE PRO + LIGHTSTRIKE 雙層中底科技，腳感緩震兼具舒適。（上層輕量回彈，下層EVA厚實避震，跑感非常穩定又靈敏）

ENERGYRODS 爪型玻璃纖維，帶來穩定推進力。（模擬人體腳掌蹠骨結構，跑感輕盈不費力，最後100m還可以提速，也太神奇）

LIGHTWEIGHT MESH 極致輕薄鞋面，舒適透氣。（工藝式網布鞋面，輕到只有271g ，止滑性佳，透氣的程度，讓當天跑完耐熱訓練8K的我，也不會有鞋內濕透感）

謝謝好友提供資訊，極速跑鞋初體驗成功（圖：主辦單位）

★★ 總結 ★★

往往只能在試穿下片面感受腳感，與實際試跑的體驗感還真的是截然不同，adidas ADIZERO家族系列，過去僅能在眾多業配們和跑友間的大力推崇下得到資訊，這次果然真真實實地感受到，ADIZERO BOSTON 11是一雙不論是想有一點競速或者使用在中長距離訓練上，值得必備的跑鞋。

在長期被跟腱問題纏繞的我，穿上ADIZERO BOSTON 11就像是穿上一雙為我的腳型量身定制的鞋款，可以讓跑者體驗跑完，跟腱不會有不適感的喜悅。

PACER時不時會關心 跑中的感覺如何^_^

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