賽事心得／五指山越野賽 有貓當擼直需擼、莫待可樂變溫真難喝

趁機擼下山咪

這麼幸運昨天還在下雨今天來了個艷陽天，出了捷運站往集合點時就感覺不妙了，12點半起跑一定是熱到往生的感覺。沿路經過的街道既熟悉又陌生，學生時期常往這附近鬼混，搬到桃園後算一算也有個10多年沒來過了，在大路口等紅燈時總有〝嗲價不〞的感覺。集合點在一座橋下，這賽事是第10屆了，但我是第一次參加，也許是跟墾丁的大賽事撞期參加的人不多，原來集合點也就是寄物點跟起跑點不在一起的。

透中鬥路邊領晶片

準備起跑

跑了一段行人道後進入公園步道

中午12點20k組的參賽者開始往起跑點移動順便領計時晶片。起跑點就馬路邊的人行道上，大部份選手都在陰涼處等待起跑，本來一開始是打算帶500ml水起跑，到補給站在裝另一隻水壺，但這氣溫我感覺不妙，最後帶了約800ml水出發。一開始都是在人行道上到了公園後進入步道，一路的爬升加上30多度的氣溫，很快就大量出汗了。20k組爬升1200左右感覺這數據不是太難，想說城市郊山不就這樣…。想不到這汗一出反而讓我有種畏寒的感覺，靠!難到要中暑了，趕快服用下鹽錠緩下步伐(本來就跑不快)，不到5k就燃起我棄賽的念頭，但想到這報名費也不便宜，沒完賽不就虧了，想到這繼續快走前進。

一開始以爬升為主

看下天龍國景色

還好賽道遮蔽物也不少

接了一部份台北大縱的路線

郊山景色就是以城市為主

賽道景色都很像有種繞不完的感覺

蠻可愛的石雕

接回產業道路段都不長

終於到了補給站

終於到了補給點看到可樂立刻倒滿一杯，沒想到竟然是溫的~~還好隔壁攤的魔抓飲料是冰的總算是可以壓壓驚。緩下來後心想後面還有十幾公里，還是勁亮跑在陰涼處好了，賽道一直上上下下景色也沒什麼特殊的少拍點照，途中還跑錯幾次，我一直以為這賽事沒有布標，一直到後半段上才聽其他選手說藍色布條是賽事布標。到了金面山的網紅拍照點，遊客真是多也無心拍照，在這裡看到一隻虎斑咪輕巧的在步道上真的是跟不上虎斑咪趁牠停下時趕快撸下牠，然後牠就消失了。

跟金髮妹跑了一段

發現越野咪ㄟ

再回產業道路

一直到快結束才知道這藍色是賽事路標

到了第二個補水點一樣沒有冰可樂，裝好水後就繼續前進，賽道也就是山徑切到產業道路後再回到山徑這樣的組合，爬升好像集中在幾段賽道上，離市區又不遠蠻適合當訓練的賽道。路線切入東吳大學校園，應該是周末所以沒看到正咩，最後回到馬路邊的人行道上，回到冷清的終點。

有些賽道感覺還沒整理過

進入東吳大學

東吳雞中之霸是你？

回到人行道上冷清的終點

這破損的貼紙..

第一次拿到白帶完賽牌...

這場的完賽獎牌實在特殊，貼紙印刷那面還帶有破損，獎牌帶子還是純白色。走回集合點，現場比較熱鬧，賽後餐點出乎意料的好(對我而言)幾乎每道菜都是肉再加上冰啤酒，算是不錯的結束，但是我想…起跑時間是在中午的賽事，除非是冬季不然絕對是不報了。

一排以肉為主的餐點~爽!

除了米粉各種肉都先來一輪

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康