賽事心得／富士五湖超級馬拉松 如何報名-參加-完賽

羨慕的62K組

2023年4月16日是富士五湖超馬賽比賽日，總計當日來參加的台灣跑友將近120名，很開心能夠一次跑完五湖看飽富士山。富士五湖報名時間約在11月中官網開放，海外選手報名可透過 https://runnet.jp/ 報名，每年富士五湖總報名人數約在2500人左右，建議報名完成後就可以開始規劃行程，包括機票跟住宿，因為在4月中舉辦賽事，所以會遇上日本櫻花祭，這邊也順道跟跑友分析櫻花欣賞時間，東京每年櫻花期約在3/25-4/10，越往北陸(如長野/青森/秋田)花期可能到4/20，而富士山的芝櫻季時間剛好會在賽事期間，今年2023年就在4/15-5/28舉辦。

富士山的芝櫻季

海外選手報名時記得物資填寫親自領取，因為這次小弟沒勾這個選項，結果大會把物資寄到我亂填的地址而發生退件，幸好大會e-mail通知我物資退件請現場領取。物資領取跟比賽起跑地點是相同的-富士北麓運動公園，這裡離河口湖車站約7K，離富士急樂園4.3K，公車車次是1小時1班，而且乘車的選手很多，建議可以下午2-3點後去，或是4個人共乘計程車比較方便，領取時間從下午1點到6點都可以。另外富士急樂園往北麓運動公園的道路是很特別的，路面上畫有四分音符、高音譜記號的圖案，會在車子開過的時候會發出日本樂曲〈富士山〉（ふじの山）的旋律，非常地有趣與奇妙！(可上Youtobe搜尋'富士山 音樂道路'觀賞影片)

分析富士五湖各組參加情況

1.富士五湖118K限時15小時，爬升約850公尺，小弟參加這組別，很難跑，建議如果想海外輕鬆玩賽不要選它，如果真的想挑戰建議起碼跑過100K且完賽時間12.5小時內。

2.富士四湖100K限時14小時，爬升約620公尺，與台灣目前超馬賽道相比，難度係數小了不少。

3.富士三湖62K限時11小時，爬升約370公尺，相信我~只要你認真走路都能完賽。

官方網站資料

富士五湖與富士山馬拉松

賽事特別規定及補給注意

1.日本人很嚴格遵守交通規則，所以不管有沒有來車，只要是通過馬路就是要等小綠人出現，並且需走在人行道上，因為路口會有交管人員，而依照賽事規定，未遵從活動工作人員的指示，嚴重可能會導致取消資格。

2.排隊上廁所，流動廁所最少3間最多5間，其中會有1間提供給大號使用，其他就是要排隊，賽道上會經過一些公園跟大型停車場，其中會有公共廁所，建議使用這個會比較節省時間，最好不要野放，因為日本選手幾乎不會這樣做。

3.前50K的補給站有提供熱水沖泡咖啡跟可可外，後續的補站是沒有熱水或熱飲的，因為國情不同，那怕你冬天去北海道餐廳吃飯，服務生還是只給你冷水，為防止失溫的可能，你必須自行攜帶外套或保溫物品。

4.補給站沒有食鹽，但有醃漬梅子補充鹽分，其他如:香蕉/水/運動飲料，每站都會有，另外不同站別都有不同的地方小吃，但大都是甜食，建議如果不習慣的跑友可自行攜帶小包食鹽。

5.賽道溫度變化很大，以118K當天的賽程時間來看，凌晨4點起跑，體感溫度約10度，早上8點約14度，中午12點有21度，下午4點回到14度，晚上7點大約在11度，最難受的是下午5-6點跑在湖邊，那溫度加上水氣影響，體感剩10度。

6.裝備建議背上長跑小背包，穿著依個人習慣選擇，攜帶輕便雨衣(遇到下雨可穿，氣溫下降也可以穿來擋風)，帽子，太陽眼鏡，食鹽或鹽錠，300C.C備用飲水，其他像是頭燈或防曬乳液就看個人需求。

7.一定+絕對+必須要每站通過關門點地墊，不然就不算完賽。如果其中一個感應點被關門，大會人員會建議你上車，但不會拔你晶片，你可以跑回終點，但就算你時間內完賽，還是只能領到殘念證書，這就是比賽規定。

各補給站物資

118K關門時間表

完賽技巧

相信各位跑友都清楚一句話'只有累積沒有奇蹟'，118K是煎熬又漫長的，強烈建議一定要有100K經驗且12小時內完賽的實力才報名。100K完賽均速時間是8分24秒，建議最好有完賽過70K賽事再報名，或是全馬能在4小時左右完賽才報名。62K組，全馬能在6小時無傷完賽的應該有99%可以完成，只要記得拍照別太久，補給別吃到跑不動，還有注意每站的關門時間點...比賽前10-15天最好跑一次6小時以上的練習距離，距離最少是參賽項目的一半，讓身體習慣跟適應即將來到的賽事!

交通建議

小弟這次是提前到東京(4/7)，剛好遇到櫻花季的尾巴，在機場海關排隊約70分鐘，在JR領票處又排了50分鐘，後續就去了那需高原/日出/鬼怒川/茨城/熱海/伊東，4/15號早上從伊東搭JR前往富士-河口湖車站。從東京區新宿到河口湖有鐵路跟高速巴士兩種交通，建議搭高速巴士比較快也便宜(時間約2.5H花費2200日圓)，因為火車到河口湖需要在大月車站轉車，而大月線鐵道是屬於平快車且彎道多(總時間需花費50分鐘)，總計白天搭乘新宿到河口湖的火車約需花費3小時3500日圓。很開心這次揪團的跑友都實力堅強，完賽率100%，最快速完成118K的有跑友 Tera Checn ，總排19，下面提供他的賽事紀錄影片，可以看到賽道的補給跟美麗的風景。

https://www.youtube.com/watch?v=Lp5uf-ZS0zQ

還有得提到最划算的62K組別，當你站在100K或118K起跑點時--他們還在旅館睡覺，當你在煎熬補給該吃什麼--他們沒得選擇只能全部吃一遍，當你撞牆期痛苦的時候--他們在開心拍照擺posture!!

開心拍照的62K組

補站上的物資

完賽的獎牌(中間的圖形是五湖的賽道)

賽道上熱情的加油團及私捕

感謝趙天麟立委在賽道上支援我BCAA

富士山下有五座火山湖，都是因為曾經富士山的噴發而形成堰塞湖，每個湖都能看到富士山，且有各自的風景，相信喜歡超馬運動的你，會更喜歡用腳用眼親自看到他的美!!

以上紀錄提供給將來有意參賽的跑友做為參考!