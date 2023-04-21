賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 追火車歡樂跑！

2023年4月16日跑完第8屆追火車，遇到很多老朋友、新朋友，其中還有第一次參加的跑友不知道接力環的典故，所以身為8屆全勤的跑馬人，就義不容辭地分享我所知道接力環的典故。首先來複習高倉健的代表作「鐵道員」。從一開始高倉健遞交的鐵道環(電氣路牌)，還有由鐵道餅判別路權的機器，對比我們的接力環，還有完賽獎牌，不僅僅是外型，連精神上，都像是複刻鐵道文化。

↑高倉健接取鐵道環

↑將鐵道餅(路牌)放入確認路權

另外大家也可以參考交通部的交通科普「老火車通行證：電氣路牌」，或是看看維基百科有關「閉塞(鐵路)」的介紹。我們手上拿的接力環，就是復刻電氣路籤（牌）閉塞系統（英語：tablet and ticket system，日語：タブレット閉塞式）中的大圓環，連接的皮套內有該路段的路牌，代表著這路段的行車路權，避免火車對撞、追撞事故，尤其在單線的鐵道系統，這樣的路權控制更形重要。

所以不論是由站長將車牌交給司機，或是司機將路牌投入收取器，都代表交通系統最重視的安全及運輸的使命！

回到2023的追火車，小弟沒有意外的還是擔任第二棒，拿著象徵海神的三叉戟，肩負從第一棒女神交付的接力環，沿著東北角跑15.1公里抵達福隆﹐交給第三棒。今年的一、二棒交接，應該是主辦單位有經驗了，而現場的主持人也不厭其煩地控制秩序，老早就通知A組跑友待命。所以交接過程出奇地順利，大約7點半就從孫姊手上，拿起了最珍貴的接力環。說實在，要拿接力環跑步是件苦差事，一個大圈圈，拿在手上嫌重，側背在肩上又一直撞鎖骨，所以我通常會不斷換拿接力環的姿勢及位置。突然，我看到前方有跑友藉著後背包，將接力環背在後面，我就覺得很神奇，我稱它為龜派背法。因為我跑步也是都背著背袋，於是也學著將接力環背在身後。喬好了背袋及接力環後，頓時輕鬆不少，又箭步往福隆奔去！

大約跑到5.5公里，想要拿背包裡的水來喝，結果將背包往前退下，竟然沒看到接力環。這下慘了，最重要的接力環不見了，我怎有臉見江東父老。左顧右盼都找不到接力環的身影，也往路邊看看有沒有滾到草叢裡。太陽這麼大，斗大的汗更是一直在滴，就是沒看到這大大的圓圈。心裡著急萬分，趕緊往回找，遇到熟人，還會問我為什麼回頭，我只好告訴他們接力環不見了！後來遇到一位跑者，說路邊撿到一個接力環，大約是9K(換算第二棒應該是4K)，她說把它掛在路邊的水泥護欄上了。我急著找接力環，但有不敢跑太快，怕錯過水泥護欄上的東西。就這樣，像無頭蒼蠅，要閃過急奔而來的跑友，又要仔細盯著路邊的護欄，又想著到底是哪裡出錯。明明買的是單程票，上車卻坐成來回票！還好平常有做好事，終於讓我在一個不起眼的水泥護欄上發現我珍貴的接力環。

失而復得的接力環，緊緊地抓在手心，感覺踏實多了，也趕快加緊腳步，不要讓隊友等太久。只是，追火車旅程中的插曲，又教我放下腳步，不要急著進站……我在快到福隆時，遇到一位跑友，已經沒辦法跑步，走起路來左搖右晃，我就問他怎麼了？他意識不清，無法回答我的問題。我就攙扶他，但他意志力太強，堅持要跑，好不容易將他架到樹蔭下。陸續有些跑友停下來詢問需不需要協助，後來有位跑友直接來幫忙，指導我將它好好地躺下，然後我就打號碼布上的電話給急救中心，請他們派救護車前來救援。這位好心跑友則開始幫他量測脈搏，調整姿勢成側睡姿，過了十分鐘左右，好心跑友說他的心跳穩定了，倒是姿勢不能平躺(可能是怕嘔吐時，會塞住呼吸道)，所以我就在路上揮我的三叉戟，希望救護車趕快來(不過他們好像很忙)。後來有一台醫護機車來了，好心的跑友交代好，接著就交給護理人員了。

這一趟海神之旅，花了將近2小時，比起前兩屆多了40分鐘，真是不好意思讓隊友等這麼久。不過說起我擔任海神的黑歷史，不得不說起三叉戟的由來。第二屆的追火車，改成第一棒從福隆出發，跑進舊草嶺隧道，在出口交接給第二棒。那個現場，就像清晨的魚市場，人聲鼎沸，每個第一棒女神跑出隧道，都急著要交接給第二棒，但是一堆人擠在小小的交接區，大喊著誰誰誰、XXX、OOO。身影交錯、聲音重疊，尤其是遇到速度差不多的跑友都陸續出現，真的會讓人心急如焚。而我就是那個耳背的第二棒，讓前一棒的女神，等了我好幾分鐘！唉！從此黑到現在>_有了第二屆慘痛的教訓，我就開始思索要如何避免找不到彼此；於是第三屆我用蒼蠅拍，再畫上一個三叉戟，好讓女神容易找到我。不過實在有點LOW，所以就去買了三叉戟，從此就看到海神棒有人拿著三叉戟在跑步。但上次貢寮鄉親看到我，卻說豬八戒也來追火車！看來要向水行俠借道具了~~~

其實追火車就是歡樂跑，最重要的是開心地將接力環，安全的交給下一棒，然後大家一起衝線，就是最美的回憶了！

最後，衷心佩服也謝謝開啟這項活動的創辦人-鐵男，還要感謝歷屆的大會工作人員、志工、醫護、攝手、鐵路局、東北角的鄉親們，真心感激您們！2024讓我們繼續追火車！