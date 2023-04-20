周青斯巴達障礙賽拱門前摔傷送醫 謝伯韶車禍回歸攜男友奪第三

最速鐵人女警謝伯韶與男友 Kai 甜蜜參賽。圖/大會提供

上週末斯巴達障礙賽於高雄小港公七公園火熱登場，在疫情逐步解封之際也引來了超過 300 位國外選手前來參賽，總參賽人數更高達 4500 人。其中最受矚目的項目就是賽事首日的 Sprint 5K 男女精英組，競爭可以說是再激烈不過，於最後一個關卡，越野一哥周青跳下時不慎受傷，遺憾退賽送醫，最終男子由日本的警察關吉大亮以 36 分 29 秒封王。

斯巴達障礙跑高雄站於 4/15 火熱登場。圖/大會提供

斯巴達障礙跑高雄站今年首度選擇在高雄小港的公七公園，賽道全程都在樹林內進行，可以為選手擋住不少高雄的艷陽，但賽道全程都是在樹林凹凸不平的天然步道，不僅上下起伏還有斜坡。

在最後倒數 5 公尺時的「翻山越嶺」關卡，原先一直保持前三名的常勝軍周青，為了要追擊前面的選手，於關卡上硬跳了下來，腳落地時聽到了啪啪兩聲，整個人應聲倒地。他躺在地上痛苦掙扎，堅強的意志力試圖用爬的進入終點，不過隨後便被裁判阻止，因為終點前的火炬需要跨而過，然而周青已經連站立都有困難，在裁判的指示下醫護人員強制介入，最後只能送醫治療，遺憾退賽。

越野一哥周青於賽中一度排名前三名。圖/大會提供

事後周青於社群分享說：「對我來說這一切來的太突然了，汗還沒流乾人卻已經躺在醫院，從競賽時的興奮轉為驚嚇，到現在已成了懊悔。賽後幾日我掛了最早的門診，在醫生抽完兩管血水後，從口中淡淡的說出十字韌帶跟半月板很可能都受傷了，一切等 MRI 檢查後再說了⋯⋯。」

這幾天他開始適應新的生活，試著把拐杖用的更順手一些，他說：「洗澡、穿脫也得坐著才能完成，坐輪椅的感覺和視角也都是全新的體驗，遇到別人關心時，我也會自嘲一下，我很好，我還有左腳。為了不讓大家擔心，我得持續保持樂觀與笑容，但想到一切又得重來時，心裡還是會有些難過。」

周青於最後 5 公尺不慎摔傷，只能抱憾退賽。圖/大會提供

不過他也慶幸除了坐在沙發和看電視之外，他也多了一些目標，找到了一群有共同理念和願景的人，一起為推廣越野跑而努力，最後他用一句話來勉勵自己：「得之，我幸；失之，我命。」相信有關注的跑友們都知道，周青在完成赤心巔峰－越野挑戰中央山脈後身體的反撲非常劇烈，只要開始訓練隔天連走路都有困難，儘管停練一段時間身體也沒有得到改善，反而讓機能嚴重退化，左臀大肌撕裂傷也復發，跑步也會痛，不跑也會疼，讓他非常困擾。所幸透過物理治療師的建議，他開始嘗試赤足訓練並調整穿鞋子習慣、落地與推進的方式，在三月底時症狀明顯改善很多，雖然還沒有痊癒，但已經可以每天跑步了！

然而沒多久後，這次高雄的斯巴達障礙賽，他於終點前五公尺跳下時不慎傷及腳部，讓不少跑友們都相當心疼，越野王子江晏慶也留言鼓勵：「一切都在不言之中，相信這段養傷的時間，會成就更強的周青。加油！」，相信待傷痊癒後，我們的越野一哥周青會持續帶跑友們看到更多不同的越野世界。而除了周青之外，這次高雄場還有一位亮點選手，她就是我們的最速鐵人女警－謝伯韶。於去年九月車禍受傷後，今年帶著美國男友Kai 甜蜜參賽，強勢回歸，在 Sprint 5K 女子組以 48 分 32 秒拿下台灣最佳，女總排第三。

謝伯韶男友 Kai 曾在美國打籃球，身高 195 公分的他超級熱愛重訓，也間接影響到伯韶，導致最近的跑量下降，她說：「因為最近跟男友常上健身房練重訓，跑量真的比較少，今天重量的關卡都很輕鬆，但輸在跑步上，對成績並不滿意。」。談及去年車禍縫了四針，整整兩週都得待在家中的日子，她分享：「我超級好動，當時都快得憂鬱症，傷口還沒復原又去跑步、游泳。能夠平安參加比賽，真的很幸福！」。

新聞來源：周青 Chou-Ching

責任編輯：Eulla

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