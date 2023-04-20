快訊

驚險畫面全都錄！弘光科大校門口慘變滑水道 學生過馬路遭雨水沖走10公尺

即便你沒有高血壓 研究指每天必吃一物過量仍有心血管風險

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬！旅遊達人教戰：改出發地 「買明天就走的票」

周青斯巴達障礙賽拱門前摔傷送醫 謝伯韶車禍回歸攜男友奪第三

運動筆記／ Eulla

最速鐵人女警謝伯韶與男友 Kai 甜蜜參賽。圖/大會提供

上週末斯巴達障礙賽於高雄小港公七公園火熱登場，在疫情逐步解封之際也引來了超過 300 位國外選手前來參賽，總參賽人數更高達 4500 人。其中最受矚目的項目就是賽事首日的 Sprint 5K 男女精英組，競爭可以說是再激烈不過，於最後一個關卡，越野一哥周青跳下時不慎受傷，遺憾退賽送醫，最終男子由日本的警察關吉大亮以 36 分 29 秒封王。

斯巴達障礙跑高雄站於 4/15 火熱登場。圖/大會提供

斯巴達障礙跑高雄站今年首度選擇在高雄小港的公七公園，賽道全程都在樹林內進行，可以為選手擋住不少高雄的艷陽，但賽道全程都是在樹林凹凸不平的天然步道，不僅上下起伏還有斜坡。

在最後倒數 5 公尺時的「翻山越嶺」關卡，原先一直保持前三名的常勝軍周青，為了要追擊前面的選手，於關卡上硬跳了下來，腳落地時聽到了啪啪兩聲，整個人應聲倒地。他躺在地上痛苦掙扎，堅強的意志力試圖用爬的進入終點，不過隨後便被裁判阻止，因為終點前的火炬需要跨而過，然而周青已經連站立都有困難，在裁判的指示下醫護人員強制介入，最後只能送醫治療，遺憾退賽。

越野一哥周青於賽中一度排名前三名。圖/大會提供

事後周青於社群分享說：「對我來說這一切來的太突然了，汗還沒流乾人卻已經躺在醫院，從競賽時的興奮轉為驚嚇，到現在已成了懊悔。賽後幾日我掛了最早的門診，在醫生抽完兩管血水後，從口中淡淡的說出十字韌帶跟半月板很可能都受傷了，一切等 MRI 檢查後再說了⋯⋯。」

這幾天他開始適應新的生活，試著把拐杖用的更順手一些，他說：「洗澡、穿脫也得坐著才能完成，坐輪椅的感覺和視角也都是全新的體驗，遇到別人關心時，我也會自嘲一下，我很好，我還有左腳。為了不讓大家擔心，我得持續保持樂觀與笑容，但想到一切又得重來時，心裡還是會有些難過。」

周青於最後 5 公尺不慎摔傷，只能抱憾退賽。圖/大會提供

不過他也慶幸除了坐在沙發和看電視之外，他也多了一些目標，找到了一群有共同理念和願景的人，一起為推廣越野跑而努力，最後他用一句話來勉勵自己：「得之，我幸；失之，我命。」相信有關注的跑友們都知道，周青在完成赤心巔峰－越野挑戰中央山脈後身體的反撲非常劇烈，只要開始訓練隔天連走路都有困難，儘管停練一段時間身體也沒有得到改善，反而讓機能嚴重退化，左臀大肌撕裂傷也復發，跑步也會痛，不跑也會疼，讓他非常困擾。所幸透過物理治療師的建議，他開始嘗試赤足訓練並調整穿鞋子習慣、落地與推進的方式，在三月底時症狀明顯改善很多，雖然還沒有痊癒，但已經可以每天跑步了！

然而沒多久後，這次高雄的斯巴達障礙賽，他於終點前五公尺跳下時不慎傷及腳部，讓不少跑友們都相當心疼，越野王子江晏慶也留言鼓勵：「一切都在不言之中，相信這段養傷的時間，會成就更強的周青。加油！」，相信待傷痊癒後，我們的越野一哥周青會持續帶跑友們看到更多不同的越野世界。而除了周青之外，這次高雄場還有一位亮點選手，她就是我們的最速鐵人女警－謝伯韶。於去年九月車禍受傷後，今年帶著美國男友Kai 甜蜜參賽，強勢回歸，在 Sprint 5K 女子組以 48 分 32 秒拿下台灣最佳，女總排第三。

謝伯韶男友 Kai 曾在美國打籃球，身高 195 公分的他超級熱愛重訓，也間接影響到伯韶，導致最近的跑量下降，她說：「因為最近跟男友常上健身房練重訓，跑量真的比較少，今天重量的關卡都很輕鬆，但輸在跑步上，對成績並不滿意。」。談及去年車禍縫了四針，整整兩週都得待在家中的日子，她分享：「我超級好動，當時都快得憂鬱症，傷口還沒復原又去跑步、游泳。能夠平安參加比賽，真的很幸福！」。

新聞來源：周青 Chou-Ching

責任編輯：Eulla

人物故事，盡在跑步筆記

越野跑

延伸閱讀

唱「印象台灣」之美 台北愛樂三度參加世界合唱大會

台中市第47屆萬人健行大會 王育敏副市長揪民眾來大坑健康動一動

腳印也能瑟？「腳印圖」迷因模擬人物「做菜」站位 邊緣行者露西沒人陪、holo死神被馬騎

B.T.O.D紅到法國！當街舞評審超猛的

相關新聞

賽事心得／2XU Compression Run 新加坡暢跑體驗

2XU Compression Run 2023 賽事日期：2023.04.16賽事距離：21KM晶片成績：1h 47m 25s 按距離排名：549/9691性別排名：501/7003

周青斯巴達障礙賽拱門前摔傷送醫 謝伯韶車禍回歸攜男友奪第三

最速鐵人女警謝伯韶與男友 Kai 甜蜜參賽。圖/大會提供 上週末斯巴達障礙賽於高雄小港公七公園火熱登場，在疫情逐步解封之際也引來了超過 300 位國外選手前來參賽，總參賽人數更高達 4500 人

賽事心得／湖北武漢馬拉松 中國好手輾壓非洲跑者

大陸在4/16星期日又是超過30場的馬拉松賽事齊跑!!這次挑選的是2023湖北武漢馬拉松是世界田聯精英標賽事外，同時也是中國馬拉松大滿貫賽事之一，性質跟世界六大馬的一樣，但這是中國大陸自己的!!另外原因是本場比賽男子組前三名都是中國人啦!!再次把非洲跑者輾壓過去，非洲獎金獵人真的越來越不容易啦~~

精華影輯／富士五湖超級馬拉松 賽事影片紀錄

約一年多沒跑超馬了，這次直上118公里組目標很美好很遠大，本期待能用5分速跑完全程，結論果然是太天真。

賽事心得／東京馬拉松 抽到就一定要去跑一趟！

去年十月初接到東京馬拉松中籤通知緊接著是新冠的確診，以及近一個月的長新冠症狀跟家人討論過，先確定行程的天數安排之後陸續先後完成去程酷航及回程星宇的機票最後搞定住宿的問題後，剩下的事可以慢慢來最後一次跑

跑步小品／貢寮追火車攝影心得

最滿意的跑者與火車合體照 一直對於鐵道攝影充滿好奇，金魚今年第一次，參與新北市鐵道馬拉松路跑拍攝，鐵道+路跑要拍些甚麼?先做些功課吧，翻找以往的攝影前輩發布過的作品，發現鐵道景點搭上跑者畫面太驚

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦