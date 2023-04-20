賽事心得／2XU Compression Run 新加坡暢跑體驗

2XU Compression Run 2023

賽事日期：2023.04.16

賽事距離：21KM

晶片成績：1h 47m 25s

按距離排名：549/9691

性別排名：501/7003

路線：整體來說不少上下坡，只是有些路段有些狹窄，體驗感受不是太理想，部分路段是穿梭在公園中，有些時候真的要很小心突如其來的坡，但最終還是順利地完賽了！

氣候氣溫：明顯比較潮濕，跑前一天下過雨，明顯感受比較悶熱，還沒開始跑我已經是揮汗如雨了，那個汗水是劈哩啪啦的落下，當時並沒有太喜歡這種感覺，讓心情有點煩躁！

物資：這次的物資也算蠻豐富的，包含完賽的衣服總共有三件，都是很透氣的運動衣服，穿上之後我的毛孔總算可以透透氣了，清涼解渴的肌膚早就期待出來見見陽光了！基本上穿上的體感都還不錯。

獎牌：我個人感覺還是蠻好看的拉，至少是目前我的獎牌堆裡面顏質算高的！

大致上的心得，都還是蠻好的，自己第一次到新加坡整體感受都還是蠻方便的又安全的國家，在跑步的過程當中，不需要太多擔心，畢竟自己參加過些馬拉松，蠻危險的與車併行，並不會特地禮讓跑者，或許是文化不同巴，但在相較之下，我能毫無顧慮的在新加坡奔馳跑步，可以說是暢跑，身為一個觀光客跟業餘跑者，對於這次的賽事，我還是蠻喜歡的！很多人認為我特地為跑步出國似乎有點瘋狂，其實跑步的過程中，能享受放空跟觀賞風景的過程，然後很慶幸地這次也突破自己的PB，還算是蠻開心的！只是後續天空不作美，下起了雨，因此我們匆匆地離開現場，回到房間補眠。期待下一次的美好！