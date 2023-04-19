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真男人張嘉哲鹿特丹馬挑戰2:14 曹純玉跑出本季最佳

運動筆記／ Eulla

鹿特丹馬拉松上週末於荷蘭盛大開跑，賽道地勢平坦，氣候合宜，經常是世界紀錄的產生地，和柏林馬、倫敦馬一樣都是歐陸的最速賽道。台灣的馬拉松寶貝曹純玉、最速古人陳囿任以及真男人張嘉哲今年皆前往參賽。於一月日本大阪馬之後，曹純玉就分享說：「這陣子的跑感跑掉，跑起來肢體總有不協調的感覺，甚至會覺得像是踩空，或是在跳的狀態，再嚴重一點就是跑起來好像快要跌倒，我覺得我不會跑步了⋯⋯。」

因此接下來的兩三個月曹純玉透過降低訓練強度，以及物理治療的輔助先慢慢找回跑感，再重新提升課表強度來為鹿特丹馬拉松訓練。於三月的青年盃一萬公尺時狀態就改善了許多，只不過後段加速時，身體還是不太穩定，還好在出發前往荷蘭參賽之前，她的狀態已經恢復到七、八成左右，並期望自己可以在賽道上打破 PB。

圖/曹純玉臉書粉專

賽事當天氣溫大約氣溫大概 9-10 度，天空飄起小雨，在前半段風的影響不大，曹純玉笑說：「歐洲的男生很高，一堆身高 180 公分的，可以躲在他們後面擋風，印象最深的是天堂貧窮路那段，賽道很擠還是有選手想要超就，但最後礙於賽道太窄不好超，又選擇放棄，還好此時的我依舊躲在後面，去調整呼吸、步頻，感受落腳的感覺。」

圖/曹純玉臉書粉專

約莫到 34 公里左右曹純玉經過一個超大的螢幕，聽到熟悉的中文，是森跑老闆娘和小幫手的加油聲！當下她整個精神都來了，不過隨之而來的卻是賽道的魔王關卡，於 Kralingen 湖那邊有一段很長的上坡，還有逆風，加上原本的歐洲男生早已分散，沒有人可以幫忙擋風，導致曹純玉的速度開始慢慢往下掉， 37 公里時配速已經掉到 3 分 50 幾秒。這時曹純玉感覺到雙腳非常的沈重，嘗試改變擺手及落腳的方式，甚至試著加速但效果都不好，因此她決定盡力維持配速，穩穩地回到終點，最後以大會成績 02:36:12 衝線，雖然沒有刷新個人最佳，但也成功跑出本季最好的成績。她說：「儘管沒有突破PB，但這次能能平安順利完賽就覺得很欣慰了，還記得上個月古人才預估我大概會 2:38-2:39 左右完賽，這次能有 2:36 已經覺得感恩。接下來最重要的賽事就是杭州亞運啦！」

圖/陳囿任臉書

和曹純玉一起飛往鹿特丹參賽的最速古人陳囿任而則跑出 02:33:55，排名第 168 位。他說：「前半馬地勢也是有上有下，但因為風勢不大，加上集團尚未瓦解，因此很好跑，持續穩定在 229 的配速，不過後半馬，風勢逐漸轉強，逆風段較多，30 公里後開始繞行凱拉琳珍湖園區，不但緩長上坡居多，且風勢越發強勁，集團開始各自單飛。最終，前半馬 74 分 40 多秒，後半馬 79 分 0 幾秒，已經不知道有多久沒有爆這麼多了。」賽後他分析檢討：「雖然前半馬看似穩定均速實則不停變速，從 3:26～3:37/km 都有，已在不知覺耗掉較多氣力，促使後半馬較無力應對凱拉琳珍湖路段，日後要再多加強穩定配速，並且把基礎打扎實，希望半馬成績能持續提升，穩定於 71:30 內，全馬前半程至少也要跑進 74:30 。」

圖/陳囿任臉書

而同樣參加這場賽事的真男人張嘉哲，則以大會成績 02:18:44 完賽，平均配速 3:17 秒，總排第 32 名，更把台灣 Sub 220 的年紀再往上推到 39 歲 359 天。他分享說：「前半程有集團可以跟著，他們配速大概是 3:10-3:02 之間，當他們加速到 3:02 時我會有點撐不住，但當他們回到 3:10 ㄨ喔又可以稍微休息一下。直到 25 公里有一個長上坡加上逆風，我就有點掉隊，因為前面想拼成績，後面遇到上坡大腿疲勞程度會增加很多，就感覺好像突然跑不動了。」

圖/張嘉哲臉書

那時候張嘉哲就想說，能跑多快就多快，如果爆掉也沒關係，因為他的目標就是想要挑戰 2:14 ，他說：「人生還沒有跑過這樣的成績，所以我就盡量我這方面去跑。」

圖/張嘉哲臉書

雖然這次沒有辦法突破個人最佳，但張嘉哲不氣餒，表示接下來也會想要透過越野跑來訓練不同的肌群，提升整體跑步表現，繼續朝目標邁進。

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新聞來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao不停腳

責任編輯：Eulla

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