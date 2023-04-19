跑步小品／貢寮追火車攝影心得

最滿意的跑者與火車合體照

一直對於鐵道攝影充滿好奇，金魚今年第一次，參與新北市鐵道馬拉松路跑拍攝，鐵道+路跑要拍些甚麼?先做些功課吧，翻找以往的攝影前輩發布過的作品，發現鐵道景點搭上跑者畫面太驚艷了，花了不少時間準備，甚至開車去現場勘景點。

終於到了4/16當天，第一棒忘了是分批出發，只拍了兩批次就急衝衝，衝過去第四棒搶攻無敵熱門拍攝點。(( 想到這我就想笑了，怎感覺就像是狙擊手找射角開闊點一樣哈哈)) 我這新手都可以想到拍點，想必很多前輩也想到了，8:30轉移到達第四棒貢寮拍點，'錦衣衛'不對僅一位攝影師，已經搶攻下最熱門拍點(2020年最夯的拍點因為圍上鐵絲網於是順位變動了)。

只能移動到自己預設第二順位拍點，這拍點還算是不錯，跑者跟火車很有機會合體，但是因為跑者通常是靠右邊跑，與左邊鐵路軌道火車還有段距離，對定焦300mm-500mm焦段或 50/85定焦焦段都是考驗，比較適合70-200mm焦段，提醒如果你遇到拍攝者，又有意願幫你拍請務必注意週邊安全，切勿有過大停止、攤手轉身、倒退動作(動作前注意週邊車輛路人)，像是在單車領騎，也會一路上大喊提醒隊友注意、有車有狗...大聲喊著示警注意，你知道的通常成年人玩瘋了更難控制情緒。

移地訓練之新北市鐵道路跑 結論建議旅遊路線

#台2丙 公路一條媲美花東縱谷，中低海拔山谷風景路線一年四季，山谷兩側風景美不勝收全台這樣路線並不多，沿途山谷溪流鐵道火車瀑布又可連接，台106縣道菁桐 - 十分車站，台102縣道雙溪車站-不厭亭-金瓜石-九份遠眺無敵海景值得你好好規劃結伴旅遊。網路上也有許多是當地解說員導覽解說也是很不錯的選擇。