賽事心得／東京馬拉松 抽到就一定要去跑一趟！

去年十月初接到東京馬拉松中籤通知緊接著是新冠的確診，以及近一個月的長新冠症狀跟家人討論過，先確定行程的天數安排之後陸續先後完成去程酷航及回程星宇的機票最後搞定住宿的問題後，剩下的事可以慢慢來最後一次跑全馬已經是2021年年底的台北馬隔了那麼久沒跑全馬，若要不痛苦的完賽勢必也是要稍微練一下才行2019年的大阪馬已經嘗試過海外馬跑成績那六大馬之一的東京馬拉松就讓我好好享受過程吧！

計畫是希望平日跑個兩天，其中一天是質量跑週末就跑一下長距離一來質量跑提升速度及心肺能力，二來長距離訓練耐力雖然經歷了北田測五千跑出PB台北馬半馬也還能跑進兩小時內但疫苗引起的自體免疫攻擊症狀，農曆年的牙齦發炎還有社區跑步機打滑嚴重報修等等影響跑步練習但能做的盡量做了，剩下就放寬心去體驗整個過程3月3日凌晨四點搭車往機場，順利check in 及出關六點多的酷航初體驗，機上小睡片刻十點多抵達成田機場，出關也很快沒有耽誤只有在等行李比較久一點，然後直接搭電車到日暮里運氣不錯，中午到飯店已經可以讓我們提前check in放好行李，在飯店附近吃了好吃的拉麵跟家人一同搭山手線，家人先去逛秋葉原，我去EXPO到了EXPO會場，檢查量體溫紀錄，檢查證件及報到單很快就拿到參賽物資，接著就去逛EXPO東京馬的ASICS紀念T竟然已經全部銷售一空，太恐怖最後只能撿有印2023 TOKYO MARATHON的腰包官方紀念品區想買的東西也都賣光了，真的很傻眼本想買紀念T、風衣、手套、帽子、號碼布扣等紀念品的我到的第二天下午（星期五）就幾乎已經沒有紀念品可買只能安慰自己，替我省錢囉！失望！

東京馬的前一天還跟家人去了一趟自由之丘吃了好多甜點，逛了很多店，也買了不少東西逛完自由之丘回到新宿繼續逛好逛滿隔天不是還要跑馬拉松嗎？結果今天還走了一萬多步回到日暮里正好買了熟食區半價的便當回飯店吃完便當，趕緊盥洗完，整理好裝備就早早休息了。

馬拉松當天六點起床，趕緊吃完昨天在便利商店買的麵包六點半著裝完畢出發，搭乘往池袋新宿方向的山手線JR新宿站下車，沿著指標跟人群走，再找自己分區的進入點基本上標示都很清楚不用擔心，我也順利到進入點Gate 2。

先跟同群跑友報備已經到Gate 2入口，邊拍照邊熱身等到跑友紹邦跟TingTing後，拍完照後就趕緊通過安檢站進入會場，TingTing說要先去排廁所就互道加油離開我跟紹邦則是趕緊先到寄物區寄物，然後去排廁所只能說人潮太多，腹地有限，廁所數量嚴重不足我排純男生小便的流動廁所足足排了四十分鐘還沒排到廣播一直催促已經要關閉分區起跑區，沒辦法只好放棄排廁所，先趕緊進入我的起跑分區等待起跑。

九點整輪椅組準時出發，各分區開始慢慢往起跑線前進越接近起跑線，周圍丟棄的保暖衣物越來越多起跑前幾分鐘，路邊站著一排直接當場小便的男跑者，雖然以前就知道每年一定會有這樣的情形，但現場看到還是覺得很不可思議。九點十分全馬組準時鳴槍起跑，我的分區D區大約過了八分鐘才通過起跑線，按下手錶，我的東京馬拉松正式開始。

其實在起跑前都還沒決定要怎麼跑，反正沒有壓力，心情格外放鬆及興奮。六公里多的流動廁所因為沒排隊趕緊去尿尿，前面十五公里，都還有跑進六分速內，而且只要周遭有特色裝扮的跑者，我就會去詢問是否能拍照（沒遇到拒絕的）。另外有應援啦啦隊表演的，我也會拍照玩的挺開心，還算是挺自得其樂的。

這一段比較有印象的應該是從御徒町到秋葉原，第一天到東京還在跟小鮪魚說出秋葉原站要怎麼走到動漫電器街，沒想到現在就跑在動漫電器街上，真有趣！

接下來中段的十多公里大概就六分速上下，這一段遇到的特色裝扮跑友比較少，可能是周遭跑者的速度其實都差不多的關係。我跑的左側如果有應援啦啦隊，我就還是會拍照。印象比較深刻的景點就是雷門跟晴空塔了，另外就是25公里處有個撒隆巴斯補給站，每個人進去都送你一小小瓶的撒隆巴斯噴劑，真的是很佛心。

最後一段的十多公里我的速度掉了，進補給站喝水休息的時間也變長了。沒練長距離，這樣的表現也只是剛剛好而已跑的有點辛苦，但還不至於煎熬。一來是本來就預想可能會這樣，二來是我沒有跑成績的壓力，內心是輕鬆的知道自己絕對能跑完，只是差在時間而已沒有抽筋，但有停下來五次跟路人借噴劑舒緩，這一段比較有印象的是銀座跟東京鐵塔。

過了東京鐵塔及日比谷公園，轉進丸之內仲通離終點只剩一公里了有着林蔭造景、行人徒步區石板路、特色裝置藝術的丸之內仲通如此漂亮的街道，加上兩旁熱情加油吶喊的民眾，感覺每位跑者都是星光大道上的明星。現在讓我回想起來，應該是東京馬拉松我印象最深刻的一段。

丸之內仲通到底，到了東京站前丸之內廣場左轉終點已在眼前，雖然身體是累的，但卻捨不得結束我想，這應該就是東京馬拉松的魅力吧！高舉雙手，迎接通過終點的喜悅，成績是多少已不重要我終於又完成一塊人生願望拼圖！

過終點線，回頭向賽道深深一鞠躬，拿出手機自拍先依照號碼布顏色進行人潮分流我是淺藍色，被分配往左轉分流依序拿完賽獎牌、防寒保暖鋁箔、水、運動飲料、能量果膠、厚的東馬毛巾衣等東西接著是領取寄物袋，趕緊穿上外套保暖休息一下拉拉筋收操，前往更衣室換衣服。最後按照路邊指引慢慢走到東京的前一站有樂町，搭JR回日暮里。

最後完賽成績是4小時31分03秒，沒練還可以跑這樣，而且沿途拍照拍滿玩的很高興，也很心滿意足了。六大馬之一的東京馬果然很不一樣，雖然之前已經跑過京都馬跟大阪馬，但東京馬的規格及等級還是其他日本賽事無法超越的。沒跑過的跑友真心推薦，反正就報名抽籤賭賭運氣，如果幸運中籤就一定要去跑，保證絕對值得。