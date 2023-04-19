賽事心得／湖北武漢馬拉松 中國好手輾壓非洲跑者

大陸在4/16星期日又是超過30場的馬拉松賽事齊跑!!這次挑選的是2023湖北武漢馬拉松是世界田聯精英標賽事外，同時也是中國馬拉松大滿貫賽事之一，性質跟世界六大馬的一樣，但這是中國大陸自己的!!另外原因是本場比賽男子組前三名都是中國人啦!!再次把非洲跑者輾壓過去，非洲獎金獵人真的越來越不容易啦~~

比賽項目分成以下:

全馬（42.195公里）：8000人

半馬（21.0975公里）：10000人

13公里跑（約13公里）：8000人

經過最後的衝刺，何傑2小時12分35秒斬獲冠軍，亞軍楊紹輝2小時12分37秒，季軍董國建2小時12分55秒。

建議大家去Youtube上找最後階段沖刺的畫面!! 我建議一定要看!!最後500公尺的時候何傑及楊紹輝爭奪第一名的的部份實在精彩!!以下為網路節錄的比賽介紹:4/16這天國內30多場馬拉松同日開跑，其中包括武漢馬拉松、北京半程馬拉松、上海半程馬拉松、揚州半程馬拉松、鄭開馬拉松、鹽城馬拉松等經典賽事，同時還有還有莫干山、寧海等經典越野賽事如此多的重要賽事，如此密集的撞期，還是中國馬拉松歷史上頭一遭。而這些賽事中，最引人矚目、最隆重的、競爭最激烈的當屬2023武漢馬拉松!!精英男子運動員董國建、何傑、楊紹輝、岑萬江、仁青東知布、女子精英運動員白麗、劉壯都將參加2023武漢馬拉松。其中董國建是上屆漢馬的冠軍，還有上月剛打破國家紀錄的何傑、楊紹輝，加上其他各路中國優秀的馬拉松選手，比賽非常精彩。

本屆漢馬還設有破賽會紀錄獎、破中國籍選手賽會紀錄獎等。為激勵選手爭創佳績，馬拉松項目的男子第一名，只要成績在2小時09分以內，即可獲得獎金美金30000元。女子第一名，成績在2小時26分以內，同樣將得到美金30000元。如果成績不達標，獎金減半。半程馬拉松的男女第一名，均將得到人民幣20000元。要仔細看幣別不同哦!!此外，武漢馬拉松加入了由中國田徑協會和運動品牌特步共同發起的“國人競速”激勵計畫，設置“國人競速”破紀錄獎、“國人競速”突破獎、“國人競速”達標獎、“國人競速”賽會紀錄獎，全面助力提升中國馬拉松運動員競技水準，如中國選手打破全國紀錄，將獎勵100萬人民幣，每突破1秒增設獎勵1萬元人民幣，以此類推。不過獎金誘人，賽道不錯，但武漢當日天氣高溫炎熱，當日氣溫為17°-31°，奔跑不易，想要PB更是難上加難，董國建、何傑等頂尖選手和2.6萬大眾跑者一樣，也將會面臨武漢的高溫挑戰，這無疑是創造好成績的最大的阻力。

比賽開始隨著發令槍的一聲號響，選手們激情開跑。起跑天氣為19°，目前體感還是相當舒適的。這一刻，數萬人從起點如潮水一般湧出，整條道路都被“漢馬色”淹沒！13公里、21.0975公里、42.195公里，2.6萬名來自五湖四海的跑者用腳步丈量這座城市。

經過最後的衝刺，何傑2小時12分35秒斬獲冠軍，亞軍楊紹輝2小時12分37秒，季軍董國建2小時12分55秒。

上個月在無錫打破國家紀錄的何傑、楊紹輝又一起參加了本次漢馬。何傑2018年完成了自己的首馬，19年正是他快速進步的開始，5月的秦皇島國際馬拉松跑到218，20年11月南京馬拉松2小時15分33秒，21年徐州馬拉松跑到2小時12分00秒，22年柏林2小時11分18秒。今年3月無錫又打破國家紀錄跑出2小時07分30秒。可以說從上次漢馬到這次漢馬之間，何傑進步神速，本次漢馬也跑得非常自信。楊紹輝曾在2021年徐州的奧運會馬拉松選拔賽上跑出2小時11分19秒拿到亞軍，後參加東京奧運會跑出中國選手在奧運會馬拉松項目的最好成績。2022年杭州的世錦賽亞運會選拔賽上2小時11分52秒獲得冠軍，7月的俄勒岡世錦賽上又跑出211的成績。上個月無錫馬拉松2小時07分49秒打破國家紀錄，與何傑共同達標巴黎奧運會。對比上次漢馬，這一次他提高了近9分鐘。董國建在19年漢馬奪冠之時就已經是32歲的“老將”了，之後的9月出國參加了柏林馬拉松，跑出來令無數人驚喜的2小時08分28秒，與當時的國家紀錄就差13秒。12月廣州馬拉松又跑出2小時09分00秒。2022年10月芝加哥馬拉松2小時08分53秒達標布達佩斯世錦賽。上個月首爾馬拉松，董國建2小時09分27秒生涯第四次跑進210。本次漢馬也是他從首爾回來後參加的第一場馬拉松。

在女子全程專案，來自肯亞的LUCY KARIMI率先沖線，以2小時27分47秒的成績奪得冠軍。來自衣索比亞的TINBIT GIDEY WELDEGEBRIEL以2小時34分08秒獲得亞軍。中國選手楊花獲得了季軍，成績為2小時37分19秒。

武漢馬拉松從2016年開始舉辦便深受喜愛，首次亮相就被評為中國田協銅牌賽事，17年直接成為中國田協金牌賽事，18年又成為國際田聯銅標賽事，20年又升級為世界田徑銀標賽事，21年成為世界田聯精英標賽事。四年前，第四屆武漢馬拉松董國建以2小時12分34秒奪得國內男子冠軍，創下漢馬中國籍賽會紀錄，他的PB還是16年重慶國際馬拉松的2小時11分42秒，那幾年中國馬拉松的最好成績還是多布傑19年在徐州的2小時10分31秒。

2020年疫情突如其來，武漢封城，全國都在為武漢祈禱，也有無數的支援進入武漢，萬眾一心抗擊疫情。武漢封城結束，但此後疫情不斷，無數跑者都在期待武漢馬拉松的“好漢歸來”，可惜只有一次次延期，一次次無法舉辦。但跑友們的期待未減，三年三次武漢馬拉松線上賽，跑友們“與漢同跑“熱情無法阻擋，大家與武漢同在，也與武漢馬拉松同在。如果廣大跑友都在奔跑，那麼漢馬就沒有停下腳步。

武漢這座英雄的城市完成了復甦歸來，武漢馬拉松也又一次迎來了絢爛的春天。今天，諸位跑友“好漢“又能順利安全地齊聚武漢，享受這溫暖美麗的漢馬賽道了，想必大家心裡也多了萬千感慨。漢馬仿佛沉睡良久的巨人，如今甦醒，朦朧地回憶著，再與這些選手重逢，也會訝異于選手們的成長，欣喜於這幾年中國馬拉松的進步吧。

好漢歸來，與漢同跑來自32個國家和地區的26000名跑者，沿著“一城兩江三鎮四湖五橋”的最美賽道用腳步丈量英雄城市歷盡千帆。今年漢馬回歸，吸引了一大批國內外高水準選手報名參賽。比賽當日，再現江湖好漢江城競速的精彩盛況。

跑者至上 全方位降溫舉措應對熱跑今年漢馬，遭遇有史以來最高溫。本著跑者至上的原則，武漢馬拉松組委會反復提醒跑者理性參賽；同時，在原有賽事保障和服務的基礎上，緊急上線多項“清涼舉措”。

賽前，在博覽會物品發放窗口擺放降溫藥品，供選手自取；全程和半程選手物資中增加空頂帽，共計1.6萬頂。參賽包裡的東西還比較豐富，有鹽丸、解暑藥、能量膠賽中，調整賽道沿途的噴淋點位置和數量，安排5台霧炮車進行曬水降溫；賽道沿途增設五個冰水降溫站，提供冰礦泉水供選手降溫使用；增加補給站鹽丸的供應量；增加水的供應量。賽後，增設防暑降溫物資，如正氣水、生理鹽水，同時在全半程終點提供冰桶和武鋼的鹽汽水；更衣區內增設電風扇，為密閉空間提供降溫。

城以待，一座城因為一群人而燃在熱情的武漢市民面前，今天江城天氣的熱度還是顯得稍遜一籌。42.195公里，有專程而來的，有恰好路過的，大家都報以真誠的目光和響亮的喝彩，讓這條“最美賽道”充滿溫情與力量。全民參與，打造城市的節日印有“馬到成功”字樣，綴有“櫻花”“長江大橋”等武漢元素，百年老字型大小汪玉霞，專們為漢馬選手定制。2023漢馬，組委會為所有跑友準備了豐富多彩的文化、旅遊活動，為跑友和市民朋友們奉上一場“體育+”的消費盛宴。在武漢市商務局的統籌下，武漢馬拉松組委會傾力打造“漢馬美食周”。活動覆蓋線上、線下，為跑友帶來多種福利。組委會聯合抖音生活服務，通過流量補貼的方式，上線多個團購套餐。跑友和廣大市民，通過抖音團購下單“惠聚漢馬”優惠套餐，並領取專項優惠券。

關於2023年漢馬的經歷，已經成為記憶；但是漢馬與您的故事，還在繼續；大江大湖大武漢，期待與您相約2024年！以上內容節錄自武漢馬拉松官方馬拉松跑步健身98跑馬拉松研究院微博 Rose宮正微博 IU-Wow

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