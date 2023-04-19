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精華影輯／富士五湖超級馬拉松 賽事影片紀錄

運動筆記／ 陳大地

(賽事影片)

雖然剪了影片，但也寫點文字心得好了。

富士五湖超級馬拉松五湖組心得

約一年多沒跑超馬了，這次直上118公里組目標很美好很遠大，本期待能用5分速跑完全程，結論果然是太天真。

競賽開始凌晨四點從富士北麓體育場起跑，目標配速4:50，穩穩地跑。

約十多公里來到山中湖，是五湖中最大的湖。清晨的山中湖非常美麗，富士山倒影（逆富士）就這樣呈獻在眼前。

此時配速依然能維持4:50。附近差不多配速的日本人也一派輕鬆的三三兩兩在聊天，和富士山倒影一起跑步真的很舒服啊。跑了回到富士北麓公園後，62公里三湖組剛好起跑。這時開始要一直超車又要注意後方車輛，要非常小心。

在這裡發生悲劇，合流跑了快三公里的下坡後，因為沒看到其他118組的人，保險起見我問了一個穿台灣衣服的阿姊，問是不是62公里和118公里同路線。她大喊：「不是喔！118公里組起跑很久了！你跑錯了喔！」

我大吃一驚，心想慘了，馬上放慢腳步開始觀察，還是沒有看到任何一個118組的。但都跑快40公里了，跑這麼久的下坡了只好硬著頭皮繼續跑。還好再跑一陣子終於看到其他118組，也確認路線正確。

接下來就進入了富士山馬的路線，河口湖、西湖。 拜大晴天所賜河口湖大橋回頭就是絕美的富士山。沒有封路的富士五湖超馬，遇到信號是要停下來等的。所以只能盡量抓時機跑。

(等待信號燈的人們)

但由於此時天氣溫度漸漸提昇和太陽直射，體感溫度已經接近25度，很夭壽！進每一站補給站都需要噴水降溫。到了精進湖和本栖湖更是驚人的熱，還好時不時有青木原樹海的樹蔭能躲一下酷熱的太陽。這裡的櫻花真的絕美，配著富士山我能下三碗飯。

不過此時配速已經掉到5:30-5:40，而且進每一站花來降溫的時間也越來越長，深知自己實力不足，只好認命將降溫確實做好避免中暑。還好補給站的物資還蠻充分的，進站後都大吃大喝XD

最後的魔王坡還是那麼驚人，三公里的陡上害我只能跑跑走走 但這中間竟然沒有看到其他118組，看來熱天氣真的太可怕。

下午三點回到富士北麓競技場，以11小時8分結束這美好又痛苦的118公里。

總排19名。這次深自反省，不但體重超重，而且賽前一周太貪吃，肝醣超補失敗，再加上最重要的訓練不足，下次我會再進步再來挑戰的!!

超馬

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