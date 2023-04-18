賽前情報／國家地理路跑 半馬2小時30分列車配速計劃

世界地球日 為地球盡一分心力

「國家地理」擁有專注推廣世界上自然科學、人文探索、環保永續發展等的品牌印象，而在路跑圈中，也藉由推出各種主題性賽事活動（如野生動物路跑、海洋日路跑等），邀請大眾健身運動之餘，也同時喚起議題中的環保意識。慣例舉辦於每年四月的「世界地球日」路跑活動，便是為了響應今年 4 月 22 日的國際世界地球日，呼籲大家共同為我們生活環境的永續維持盡一份心力。

活動中以各項環保措施來節約資源，例如紀念衫物資選用環保材質、完賽證明電子化、減用一次性用具等。其中須注意的是賽前將於會場發放環保水杯，請參賽者起跑前記得憑號碼布領取，以免補給站沒有容器能夠裝水喝哦！

運動筆記配速列車 歡迎您的搭乘

今年國家地理世界地球日路跑的半馬組，由運動筆記配速列車團隊為各位服務。

（今年國家地理世界地球日路跑的半馬組，運動筆記提供 1:30、2:00、2:30 等班次之服務）

半馬2:30列車 配速計劃報你知

本班次為設定於大會時間 2:30:00 進站之列車，將由姿君、智雄、珮瑩、忠諭擔任列車長，引領跑友們沐浴於台北河濱之晨曦與微風中，並於指定時間完成賽事。

（本屆半馬組路線圖）

本屆賽道與先前略有不同，於總統府出發後，於 2K 處上新生高架橋，5.5K 處離開高架橋進入大直北安路，9K 處自第 16 號水門進入河濱路線並迴轉向西，16 ~ 17K 處於百齡橋橫越基隆河，最後抵達終點大佳河濱公園。全程備有八處補給站（2.4K、4.8K、7.3K、9.5K、11.6K、13.5K、16.3K、18.8K）。

因路線全程多為平路，故跑動時配速會落在 6’45” ~ 6’55” / km 間；各補給站休息時間約為 30 秒，預計可於2:28:00 完賽。惟跑友仍須依身體狀況及補給情形自行調整長度，避免因強行跟車而造成身體不適。市區道路應注意人潮集中時的推擠與路面狀況（如貓眼石），河濱上下橋時應注意狹窄路面與人行道，河濱如遇強風則可以團隊方式輪流破風前進；當然最好的方式就是讓配速列車為各位破風效勞啦！

最後，因本賽事起終點不同，大會也備妥接駁車供跑者利用。搭乘大眾運輸，為地球盡一份心力～

運動筆記配速列車，感謝您的搭乘。#國家地理路跑#運動筆記配速列車#RunForYou#bijipacer#RunForTaiwan#RUNFOREARTH