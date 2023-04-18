帶小比旅跑台灣／鐵道接力馬拉松 同島一命團結抗疫

從開始參加賽事時，就一直想去參加追火車接力賽，但因本人是邊緣人又跑的慢，一直沒有人找我一起，所以每次看朋友參加，都只有羨慕的份。這次非常感謝國全的邀約，我終於可以到現場跟大家一起參與，真的很開心。因疫情的緣故，大家過了非常不快樂的幾年，討論了許久，我們決定用疫情的主軸來進行變裝，但因為變裝組一下子就滿了，不得已我們只好報名競賽組，但我們仍是樂在其中的想跟大家分享我們的想法。大家各自分配棒次和角色，而國全他也精心製作了大家熟悉的快篩、小黃卡以及酒精、棉花棒。

當然，疫情中最重要的角色還有醫生和護士，我便自告奮勇的說我要當護士。當然，也有悄護士，這角色當然由最性感的太醫小豪來擔任（壓軸哦）。

星期六北海岸的天氣，並不是很好，不但下雨而且還很冷，我和小比去九份還淋了雨，原本擔心隔天的賽事是不是會下雨，幸好下午就開始放晴，不安的心也頓時放心了許多。隔天一早，我們陸續到達會場，在那裡見到了許多好朋友，真的很開心，大家也一起愉快的拍照留念。

當然，也看到了許多人費盡巧思的裝扮，整個追火車接力，彷彿像一場大型的嘉年華會。

因接力有四個梯次，我們在第四組，是07：30出發。因最近身體狀況不太好，所以我也沒辦法跑，只能用走的，幸好大家都很體諒我，讓我可以慢慢推小比走完全程。第一棒次跑的是舊草嶺隧道，記得上次來是在三年前，小比環島旅行的時候曾經騎過，隧道裡面很涼，小比也很開心的一直用手揮舞著…。

到達第一棒次的終點時，原本要坐火車回去福隆，但走到石城車站才發現，要進入月台必須上下樓梯才可以到，我站在車站前傻笑了很久，然後我又推著小比慢慢走回福隆。

人家接力跑5K，我走了13K，因為太陽太熱情，我到達會場時，氣溫大約在30度左右，補領完賽禮之後，我便推著小比去洗手間，這時有一個好心的小姐姐，拿了一瓶冰涼的舒跑給我，讓我們可以解渴，在這裡真的很謝謝她給小比帶來冰冰涼涼的飲料。

因天氣太熱小比開始不舒服，我只好跟同伴們說，我們先回高雄，結束了今天的旅程。非常感謝一起接力的夥伴們，在這麼炎熱的天氣下，一起努力完成了這場賽事。謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務#2023鐵道接力馬拉松#為不能跑的人而跑