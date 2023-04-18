賽事心得／北竿硬地馬拉松 挑戰最硬賽事、玩到差點被關門

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運動筆記／ 薇安vivian

謝謝攝影師拍了這些照片，讓我們的回憶留下紀念

與有趣的人，就可以創造出有趣的旅程。很開心可以因為賽事重遊馬祖！記得以前就跟表姊說好，老了以後要一起出去玩，沒想到在我們還年輕的時候，就可以一同出遊。家人有時候遠比朋友還要生疏，想了想實在有點可惜，親近的血緣卻沒有那麼親近的友誼；創造機會也不難，那就一起出去玩吧～為自己找個理由，成就一趟旅行。

馬祖地形上下起伏很大，也因此這場賽事不好跑。

必須說這次真的蠻幸運的，馬祖的航班非常不穩定，常常因為起霧停飛，而我們來回都有順利搭到飛機。三天可以安排的行程並不多，扣掉一天賽事，再扣掉一天交通，差不多只剩下完整一天的時間；但剩下來的時間，我們過得非常充實也留下滿滿回憶。

搭船5分鐘，就可以到大坵島看梅花鹿。

整理照片的時候，發現我們花了大把時間在一些小事上面，坐在芹壁的路邊，咬著法國麵包聊天看海，被路邊的貓咪狗狗融化；騎車往螺蚌山的路很陡，索性下車用走的，放慢腳步以後，看到更多不一樣的風景；坐船到了大坵島，我們與大家走了反方向，觀察植物和建築，離開前才想到，好像應該看看梅花鹿。

很開心可以參與比賽前一天的選手之夜，滿滿的感動！

賽事前一天的選手之夜，吃了當地的點心，看了曳光彈實射和戰車經過，台上唱著動力火車的莫忘初衷，大家單純享受音樂的當下，我卻突然感到胸口發熱。是什麼可以讓我這麼喜歡跑步？在有人嘲笑我的速度和進步幅度之時，在每次受傷以後，得以堅持下去。

每個人對於跑步的初衷都不一樣，訓練方式和過程也都會隨著時間改變，只要自己覺得適合，那就是最好的了。過往的跑旅經驗，最後都還是忍不住暴衝，因此這場賽事，我告訴自己要耐住性子，不要看速度，不要追求名次。

鳴槍後跟朋友邊跑邊聊，看到遠方有兩個熟悉妹子的背影，就往前奔向Ruby和梓平一起共跑了。起跑後7分鐘，我們就淪為步兵，不愧是「硬地馬」，整段賽道幾乎沒有平路，但我們上坡時當作健行，下坡時想像在越野跑，陡上陡下依舊跑的很開心。

活潑的軍人，和印象中完全不一樣。

一路上我們認真玩，拍照就花了好多時間，玩著聊著，不知不覺只剩下最後2公里，看了一下，居然已經接近關門時間！果然是歡樂的時光過得特別快～跑過最後一個陡下坡，被25K的跑者超車，幫獨跑的跑者加油，跟熱情的加油團擊掌，我們開心進了終點。很感謝一路共跑的妳們，才能把這場賽事跑得這麼輕鬆，也玩得這麼淋漓盡致。

趕在關門前回到終點，真的是玩好玩滿。

完賽的午後，即將前往機場的路上，一邊回顧這趟旅行，一邊討論著我們如何把馬祖玩的很好玩，姊笑著說「是因為我很有趣吧～」。雖然很想反駁，但的確，人的因素造就了旅行的有趣程度。我想生活也是如此吧，你用什麼樣的視角看待，就可以創造出怎麼樣的生活。

完賽禮還有一瓶高粱唷，是場值得體驗的賽事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬拉松

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