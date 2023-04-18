賽事心得／鐵道接力馬拉松 我與海神有個約會

又到了一年一度追火車接力賽，去年帶傷參賽，蹭學弟的團第一次參加就先解鎖女神棒，可惜去年因為腳踝有點拉傷尚未痊癒，只能廢廢的推完5K，對女神棒的記憶只有隧道好長好悶熱好無聊然後腳好痛，還沒睡醒剛熱完身就結束了，就決定以後再也不跑女神棒了。而且回去後果不其然腳踝又變的更腫了，休息時間只好繼續拉長(悲)。

2022 第一棒 5.1K 福隆-舊草嶺隧道 00:27:15 一臉沒睡飽臉很腫的跑完

今年改跟汐止慢跑社的夥伴們組隊，其實最一開始我是自告奮勇說想要跑山神，為了辣個山神毛巾，而且跟女神比起來，山神聽起來比較威阿，也比較符合我粗勇的形象(?)。但是後來知道我們家凱蒂哥哥今年還是要跑海神棒，內心突然開始小動搖，感謝隊友們願意讓我任性的交換棒次，把第二棒這個重責大任交給我這個小廢物，跑這麼慢還在那邊跟人家說要跑第二棒，結果害後面的隊友被太陽曬爆QQ今年是D組出發，起跑前的時間變的很充裕，還有空悠閒排隊拍照；趁起跑前還乾乾淨淨像個人類的時候趕快拍照紀念一下，然後準備去烤肉。

女生跑海神的最大優勢就是，上廁所不用排隊阿，男廁排隊人潮排到海邊(?)去了，照片還只拍到一半的排隊隊伍，阿女廁進去都是空的，超適合我這種賽前緊張尿多的人，可以安心的一直跑廁所。超爽的，廁所富翁。

本來以為跑海神棒可以看看山看看海吹吹風好不愜意，結果這個氣溫...嗚。動態操、繞一圈熱身跑，先目送凱蒂出發，約好福隆見。我再悠閒晃晃再準備去接力區等待。原本賽前預計85分跑完，低標90分，但看看頭頂的烈日，然後還沒起跑已滿身汗...算了能活著交給下一棒才是真的。

0-5K 00:27:37

因為起點出了一個小意外，我在8:12才順利接到棒次，從本來人山人海混亂的接棒區，到後來剩小貓沒幾隻，倒也省去了一直要專心聽廣播的力氣，只是等的過程很擔心是不是隊友發生什麼事了，總之順利接到棒以後，手握兩包膠，按錶出發！

還記得凱蒂賽前尊尊教誨前面不可以開太大，熱完身再慢慢加速。收回前面那句話，拿到接力環以後就忘得一乾二淨，而且站在那邊邊曬太陽邊等待的過程就'熱'身完畢了阿。一出發就是個大下坡，結果第1K就跑了5:01。瞄一下錶以後心想完蛋，後面還有14K我屎定了。更悲劇的是右側腹有種既熟悉又陌生的感覺出現了，喵的才1K而已側腹痛會不會來的太快。趕快調整呼吸跟配速，幸好進第一個水站稍微休一下後，也順便吃掉第一包膠，側腹痛消失了。天氣真的很熱，熱倒讓人很沒動力，心率早在一出發就已經爆表，所以已經不想看錶的配速跟心率，但距離很遠耶，我就開始很無聊的開始算今天可以超幾個人的車，被超車就扣回去，就這樣到5K的時候已經數到60。然後是唯一有達到最一開始設定目標的區段時間。

5-10K 00:30:17/00:57:54

爆汗又不耐熱體質跑這個真的是太累了，這次光補給站大概就花了三分多鐘去了。配速勉強還齁的住在5:40，但水站只能停下來喝水，一方面是喘一下，一方面是這次都是環保杯，沒辦法捏杯口也只能停下來喝水，不然就要用鼻孔接水了。然後一直都沒看到海綿阿阿阿，但又懶得再回頭找水杯淋水，我也不想用運動飲料淋身體，而辛苦的志工們看起來已經忙到水都來不急倒了，雖然身體快燒掉了，牙一咬繼續跑。中間有一小段要離開漁村時有個陡陡坡，據說是本棒次最陡的一段，看到大家都用走的，當然要用跑的上去阿，這跟汐碇魔王坡比起來根本小case。自從某次測5K被拍了上百張醜照以後，我學會了不管跑的多累多辛苦，一定要留個10瓦控制臉部表情。但我忘記控制肚子。

到10K的時候已經數到142了。這時候凱蒂哥哥早已經跑完也拿到手機了，問我去游泳了嗎？是真的蠻想跳下去泡水的。回報一下剩5K，人還活跳跳的，然後繼續前進。別人追火車，我追凱蒂。

10-15K 00:31:35/01:29:29

好的，前面10K自信過頭用氣溫17度的目標配速在跑，最後一個分段配速只剩5:5X了，水站也越停越久，10K的時候把第二包膠也吃了。過10K後走路的人越來越多，覺得自己還能跑就很棒！繼續數人頭是唯一的動力，數字加的越來越快，也慢慢接近交棒區了。最後一個水站，喝了兩杯運動飲料，順便跟隊友回報一下我快到交棒區了就接著繼續往前跑。大概過了一分鐘左右，剛剛喝的兩杯寶礦力直接不受控制的噴出來，還好附近沒人…沒想到跑到吐這件事竟然發生在我身上，大概是真的太熱了，但除了嚇一跳也沒什麼其他不舒服就趕快繼續跑。

最後1K覺得好像可以開一下了，然後慢慢看著手錶的配速5:50、5:40、5:30、5:20，心想著很好應該可以就這樣到交棒區，結果到了進交棒區前300公尺，換左側腹痛突然整個牙起來。『靠杯喔，剩不到一圈操場欸，賣鬧阿。』已經被曬一個半小時頭暈腦脹，我不太確定當下是不是有不小心把內心OS說出來。我不要這樣進交棒區阿，只好緩走了大概20秒，撐了那麼久結果進終點前才在那邊當步兵。雖然側腹很痛，我還是有記得在算數字。最後一口氣衝回交棒區，剛好數到302。本來想要帥氣的進站，結果臉一定很醜。還沒找到醜照XD。跟隨你的腳步，跑你跑過的路

短短的15K，怎麼也可以廢話這麼多。然後就是在起點等隊友們陸續完成，看著太陽越來越大，聞著便當的味道陣陣反胃，只能一直喝涼飲，終於等到正中午辛苦跑回來的第七棒了！雖然已經換ㄚ拖，還是要陪隊友衝線一下阿！

隊友一個加速，我跟不上XD 我怕在終點線前摔個狗吃屎，不敢再加速。

汐慢『穿什麼衣服』順利完賽！(先過感應再拍衝線照XD)想必太陽曬這麼久大家也知道要穿什麼了，當然是汐慢黃背心呀！ (但是我的跑完太臭了先換掉了XD)

感謝隊友們不嫌棄，也恭喜大家都平安完賽，安安全全健健康康的回終點是最重要的。

最後跑了個01:29:29，又是個好記的數字，剛剛好達我的低標，區間排名意外的比預期好，畢竟海神還是男生佔大多數，雖然還是很慢啦阿哈哈哈。至於還要不要收集剩下五塊牌子，如果還有人願意讓我蹭團的話...

最後要感謝汐止慢跑社，做大家最強的後盾，啦啦隊們在艷陽下幫大家補給、顧包包為團隊付出，讓大家可以放心參賽，讓我以身為汐慢人為榮❤