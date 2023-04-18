跑步小品／黃毓軒：享受自己選擇的痛苦

（照片提供：黃毓軒）

我在耕跑團潛水，每星期都看到愛迪生–黃毓軒教練開的分組課表，也常在田徑場、河濱見到教練的身影，直到今年初，才知道原來「老酥」即將挑戰初馬–東京馬～

2018年，我也跑過東京馬，賽道滿是加油人群，沿途經過許多知名景點，各種表演團體和熱情民眾端出私補，令人難忘；可是東京馬並不算好跑，起跑後很容易因為太興奮而超速，賽道全程有好些轉彎、折返…。比賽當天，群組很快po出教練的成績–2:38，高速完賽！👏👏👏👏👏 但沒想到，老酥不跑全馬則已，一跑就連兩場，不到一個月又去跑了首爾馬，這樣對嗎？😅 其實一直以來，我就對老酥從20歲起就當教練感到好奇，「老酥」這個稱號又是怎麼來的呢？

（身高181的老酥拍照時很貼心地「劈腿」，讓我倆身高不至於差太多，害我一時笑得太開心惹😅）

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20歲的「老酥」開啟跑步教課人生

愛迪生在台北體育學院（現為臺北市立大學）大三時接了一個拍攝案子，和拍攝對象彼此氣場很相近，他們聊到沒請過教練，想開始一個正式跑步課，在那個跑步還不盛行的年代，成為愛迪生的第一個跑團Rainbow Run。愛迪生把自己過去的訓練經驗統整成市民跑者可以接受的學習方式，做中學、學中做，開始了跑步教課人生。「他們看我一個年輕小毛頭，喊教練太有距離感、太生疏，『老酥』比較親切，後來跑友們也隨之起舞…」，愛迪生笑著說。我問老酥，20歲就開始當教練，這麼早就放棄了競技生涯？原來大學時就有老師引荐他接觸幼幼足球，開始教學齡前小朋友，覺得對教學很有興趣，教了一兩年，大三才轉換到跑步教學。

「考量到競技與現實，自己的成績當時停滯不前，連帶熱情也消逝了；我認為跑步是一件可以很長久的事，教學之初，想先穩定好剛起步的工作，後來接觸越來越多市民跑者，發現跑步不只是自己以前看到的世界…。」透過教學，愛迪生發現原來有這麼多人把跑步視為重要的事，甚至是重要的生活主軸；如何在生活節奏裡，取得家庭、工作、跑步中的平衡，「當他們不知該怎麼辦時，幫忙找出解決方式，我慢慢體會成就別人是一種快樂」。目前不包含跟企業配合的跑班，愛迪生已有120-150位固定的跑班學生。

（圖片提供：黃毓軒）

前幾年以教學為重，28歲，覺得該是自己好好跑一場初全馬的時候。「我不想隨便跑一場成績一般般的比賽，想好好準備，畢竟初馬對每個人的意義都很重大；尤其以前聽教練說28-35歲是田徑選手的黃金時期，疫情後我重新思考人生方向，正好聽學生說2023是疫情後的第一場東京馬，要我抽抽看，抱著抽不到的心態，沒想到第一次就中籤，我還一直確認有沒有看錯！」看來這真是天意，於是他從去年初為自己設定練習策略，準備順勢而為。

初全馬備賽策略：訓練、治療、放鬆、短程比賽

由於教學工作超級忙碌，愛迪生每天都是當天才能決定跑什麼。「每天身體的回饋都不一樣，有時前一天想好今天怎麼跑，但熱身完覺得狀況不對，應該修正為其他課表，就按當天狀況再安排」。通常一週訓練六、七天，有時感到累也跑；因為訓練時間通常都在傍晚教課前的一個半小時，訓練完又急著教課，身體放鬆總是不足，他告訴自己要有足夠的恢復才有高品質的訓練，因此每七到十天必會做物理治療或針灸放鬆。

（即將參加海外馬，心情格外興奮、緊張、謹慎，愛迪生賽前有計畫地參加10K和半馬比賽，其中，2022台北馬半馬成績比大一時跑得還快2分鐘。圖片提供：黃毓軒）

2023東京馬A區奇景（噓🫢）、過32K遇到But…

「比賽當天最刺激的是，因為之前沒有馬拉松成績，報名時填的是自己預期的目標成績，被排在C區，我估計這麼多人跑，到拱門恐怕已經在三十秒到一分鐘後，觀察現場檢查好像沒那麼嚴格，就跟著朋友進到A區，看到很多『奇景』…」。（略。這「奇景」，對於老酥是「新的見識」😉 到底看到了什麼？請大家聽podcast）順利進入A區，見到菁英選手進場，大迫傑就在前面！起跑槍響，花了短短四秒就通過起跑線，大夥兒一陣推擠，有很多人跌倒，老酥趕緊閃過。

（東京馬起跑時選手如潮水湧出、衝鋒陷陣，A區有部分跑者因推擠跌倒。圖片提供：黃毓軒）

「賽前大家都問，教練要跑多少？我對目標一直沒有很明確的數字，但估計大概可以用3:40-3:45區間速度完成東京馬。一開始我的策略很簡單：16-16-10，因為我發現我的16公里在不費力的情況可以跑進一小時。他盤算，一開始若跟著男生，起跑後是下坡，可能會超速，跟著女子半菁英選手比較保險，前五公里就跟著一位看來頗受歡迎的選手，直到五、六公里脫了雨衣，繼續跟上一個七到十人跑得飛快的市民跑者集團。「我跟著一個看來跑得輕鬆、配速穩定、跑姿有些跳躍的日本小哥，沒想到大約十六～十八公里，大抵是接近雷門時，小哥突然當機；過雷門後，我感覺身體慢慢甦醒，逐漸進入狀況。後來一位體型壯碩的巴西跑者從後面追來，雖然他不像馬拉松跑者的標準身材，但速度穩定，我繼續跟著，還有中國大叔、日本跑者，一共七個人一起跑下去。」

（圖片提供：黃毓軒）

最辛苦的時候是在半程時，第一段疲勞湧現，愛迪生一度想說該不會今天後面很慘吧？！不行，好不容易才來到這裡，現在放棄初馬就結束了，趕緊整理策略，把後面的補給往前移，迅速補了含咖啡因的能量膠，一公里後覺得全身能源快充、回血了！接著26K-32K這一段，全身上下進入心流，一股runner’s high，感到自己彷彿可以這樣的速度跑完…，到32K時，比預定還快5分鐘，若這樣持續到最後，可望以2:34或2:35的「高高標」完賽！最後十公里，就像在田徑場跑二十五圈…

But, 馬拉松永遠有個But

賽前左小腿外側的腓腸肌就滿疲勞的，「突然左腳有個電到的感覺，而且無法發力，我心想，不會就到這邊為止了吧？我不想就這樣停止，想維持，已經在百傑邊緣了，是不是再跟身體對話一下，讓身體可以接受到我的感召？可是越來越痛…。接下來34K那一公里我的速度就慢了40秒–約4:20的速度在跑，我想說不會吧，只能這樣嗎？當我看到路邊的菁英跑者，包括非洲、日本跑者都停下來走時，心想應該換B計畫了–保守完賽，於是我開始以『類跛行』方式前進，心裡默默推算，這樣至少還是可以2小時40分內完賽…。」「我鼓勵自己繼續往前，每走一步就更靠近終點一步，34K-41K，真的非常痛苦，連東京鐵塔在旁邊都沒發現，當不斷被跑者超過，內心有被震撼到，平常跑這個速度再輕鬆不過，當下卻是連維持都不行，看到41K在路旁應援的跑班學生，最後轉彎進石板路，我被一個女跑者超過，心裡覺得真的不行！很多台灣跑者在路邊等待，還有人叫出我名字…」

（照片提供：黃毓軒）

「最後一段覺得該衝起來，小腿也才放開來，我如釋重負，最後800公尺衝刺，進終點時，我跟自己對話：終於完成自己的第一場馬拉松！」通過終點後，愛迪生休息了好一陣子，腳幾乎麻掉無法走，大會成績2:38:57，個人成績是2:38:53。

老酥：享受自己選擇的痛苦

我問老酥，對於2:38:53的成績是否滿意？他說，就數據來看，有相當大幅度的進步，恢復到十年前–高中時的體能表現、接近過去當選手的水準。備賽時參加的台北馬半馬（大會成績1:15:46，個人成績1:15:44，比大一時跑得還快兩分鐘左右，但最滿意的是訓練狀況，過程中沒有伴隨太多痛苦和排斥感，發現自己還喜歡跑步，很享受自己選擇的痛苦；撐過去，感覺體能的成長。「不論你中間停擺了多久，只要有心再出發，運用對的方式、不疾不徐，你也會超越過去的自己」。

回溯備賽過程，曾在農曆年後的二月，感到疲倦，「很感謝當時訓練夥伴提醒，我們應該跑得很快樂，不要被框在某種框架裡。那時我才理解，應該用這種心態跑，後來狀況也調整得不錯。」經歷了初馬，老酥更能同理學員的心，以及可以給予什麼指導。他強調，只要心態放鬆，不要對數字有太大壓力，身體會慢慢吸收這些能量，轉換到表現上。「訓練壓力很大就會失去跑步的初衷，跑步的本質不應該是這樣，享受一定要大於追求數字的壓力。

大家跑到一段期間都想知道自己的極限在哪裡？跑到什麼成績？漸漸忘記自己當初為什麼要跑？通常大家的狀況是比較心急，想走捷徑，但耐力運動沒有「捷徑」這個選項，就是要日以繼夜累積自己的跑步存款，當你要去花的時候，才有餘裕去選擇如何運用你的體能。」教學上他也遇到很多案例，很多人在備賽過程受到家庭、工作影響而感到焦躁，或受傷了想趕快回到場上。「我的角色是常跟學生對話，排解學生的憂愁與不愉快，只要轉個念，身體還有很多進步的空間；如果訓練時能感到身心靈合一，跑起來就會比較流暢。」

（照片提供：黃毓軒）

愛迪生在東京馬後休了一個多禮拜，回台慢跑兩三天後就飛去首爾，首爾馬的劇情…（待續）

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