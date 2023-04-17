賽事心得／桃園國際馬拉松 與海螺、燈塔、沙丘與風車一起奔馳

台61線，正式名稱為西部濱海快速公路，北起新北市八里區，南至台南市七股區，是全臺灣最長距離的快速道路，之前好幾次開車回台南都是刻意走這一條，沿途許多濱海特色美景都讓人駐足流連忘返。

4月15日氣象預報降雨機率超過90％，做好雨中跑步的準備，清晨3:20開車出發，一路順暢地從國道2號下交流道準備往台61線開去時，才發現因今天的賽事路線被管制而不能繼續前進，只好沿著橋下的小條替代道路往前開，緊張地繞了一點路，路況不熟加上花點時間找車位，抵達會場已經4：45，快速寄物與熱身趕在5：00起跑。

這次從桃園的海螺文化館出發，天色未明，空氣中帶點海風的鹹味與潮濕的悶熱感，前面1公里是不舒服的，上了快速道路後，風勢漸強，天色也逐漸明亮起來，幸好有厚重雲層遮檔，陽光不會直射身體與路面，空氣濕度雖高，卻也沒下什麼雨，身體的狀況也慢慢變好，這段路沿途矗立著許多高聳的風力發電機，以前開車過去只覺得很壯觀，現在用慢跑的速度經過，更能感受到風力發電機的巨大，從白沙岬燈塔過後，左側開始可以看到大海與沙丘，除了自然景觀外，這一段路還有些大型工廠、農地、動物養殖場，部分路段隨著風向的飄移，會聞到獨有的飼料味、屎味與刺鼻的塑膠廢氣味，這算是這場比賽特殊味覺體驗吧！

台61線是許多的大型車輛南來北往常用的道路，路況品質沒有像國道這麼好，一路上我看到許多木頭碎屑，半乾的水泥塊，些許坑洞與兩隻鳥屍體，但更讓跑者驚嚇的應該是伸縮縫，路面潮濕，金屬製的伸縮縫容易滑，我在經過第二個伸縮縫時，左腳一度陷進去，好險沒扭到，應該更名為伸縮「洞」對，後來每次遇到伸縮「洞」，都一定小心跨越不要採到。

這次的配速策略，由於全馬和半馬出發時間只差5分鐘，還是有點沈不住氣跟著半馬選手跑，心率來到「無氧耐力區間」，心想這樣後半段很快就撞牆，10k後半馬選手折返，只剩下全馬組獨行，我開始不看速度只看心率，盡量維持在「臨界心率區」，這段大約維持了10k，身體給我的回饋是不累，速度雖慢卻有股源源不絕的能量帶動著雙腿前進，21k後才開始提了點速度，前2週的模擬練習來到32k，今天到了32k時，感覺還不錯，放心地往第33k的風景邁進，最後2k的標示牌前，出現撞牆的感覺了，剛好遇到緩上坡，理所當然地當起步兵，散步一小段，看前方，眺後方，望橋下，永安漁港就在不遠處，下交流道後，穿過一段林邊小徑，終點就在筆直的前方，深呼吸，咬緊牙關往前衝，最終大會成績4：31：50，個人晶片成績4：29：43，比去年的宜蘭馬拉松進步約9分鐘，全馬成績終於來到4：30以內了。

很開心能比上一次進步，這是跑馬的樂趣與動力之一。 本次成績能進步，除了氣候因素，配速得宜外，我還嘗試使用能量包，感謝雅卿姐贊助的能量包，比賽中平均每10k來使用，共吃了4包，這或許也是幫助我40k後才遇到撞牆的原因之一吧！

生活與工作的挑戰不少，跑步是我的樹洞，在過程中可以傾聽心中的鬱悶，排解壓力，今天比賽結束出了樹洞後，幫助我更有能量繼續向前行。距離百馬目標還剩下94場，未來我還要繼續跑下去。

場上的穿戴裝備與補給品

海螺文化館意象獎牌

海螺文化館合影

成績證明

賽後聽海、觀雨