賽事心得／台新女子馬是一場跑者5000人 家屬1萬人賽事

這是我第三次參加TAISHIN WOMEN RUN第一次是在2018年10公里組(完賽時間依稀記得是1:05:00)，那時候的我希望有一天自己也能完成21公里半程馬拉松，覺得人生應該要跑過一次那才叫做人生~第二次是在2019年21公里組(完賽時間是2:16:14)，那時候的我個性還沒有像現在那麼鮮明，容易在意別人眼光，甚至不知道自己能做什麼，或是要怎樣才能自我實現，所以跑完半馬的我懂了其實真的沒有辦不到的事情，只是你願不願意邁出那一步而已，但是在領悟過後我又回到了繞著別人生活的日子...。

而在今年2023年歷經了四年我又再度踏上這個半程馬拉松的起點線，雖然這場賽事我沒有突破自己的最佳成績(2022台北馬 1:43:45)在備賽前一個月我並未完成預期課表的8成，所以我雖然繼續完成課表但也決定我要用我能控制的狀態下去迎戰這場賽事，我想知道自己真正的實力到哪，我希望在這場賽事得到的不僅僅只是速度、成績，我期望能體驗到更多...是什麼?那時站在起跑線的我也不知道...。

5、4、3、2、1!!!出發了踏出的每一步都是平時周末長跑練習的步幅步頻，踩著熟悉且規律的節奏前進著，一路上不乏加油團，但看見得出來較多男性，並不是因為他們想要來會場看運動妹紙，他們帶著孩子一心等著自己的太太、孩子的媽，"媽媽要到了嗎?" "還沒你趕快去那裡站好"，沿途上好多的相機但都是在等待捕捉那個充滿自信的另一半，跑得我心好暖 :)))。

就在過10公里處後面出現了一個熟悉的腳步及喘氣聲，一回頭果然是我的夥伴hicindy，有一個熟悉得夥伴一切變得更熟悉也安心，這次改變策略的我只有帶一包果膠上場，因為平時長跑練習沒有習慣吃膠，所以在賽道上吃膠一直是我的一個挑戰及難關，這次我選擇只帶一包膠在10公里處補充，之後一路上我的心境就會輕鬆覺得沒有需要我分心的事情了，我只要補水!跑步!12、13公里處，感受除了屁股很酸以外，配速穩定、心律165穩定、吃完膠了!也有夥伴在旁，一切很安心堤防風很大沒關係，穩住節奏保持微笑(因為大會相機越來越多囉)。

到了下麥帥橋就剩6公里了!一個寶藏巖的距離而已!一步一步接受場邊加油團的加油力量，我心情越來越亢奮，腦袋裡回想了好多事情我在2021年療傷後終於又回到運動的懷抱，然後在2022年遇到一群最珍貴的女孩們(這故事完全值得再寫一篇)，現在我能這樣快樂的踏出每一步，不再是追求那分分秒秒而是體會在一場賽道上所接收到的感情，似乎比完這場賽事通過終點的我心靈充滿電力飽飽的，不是一場需要大休一場的賽事。

賽道上的我們都好棒，台新女子半程馬拉松最後以1:46:12(雖然大家都說多300公尺)，但沒破PB的我就這樣吧~這樣的馬拉松比賽，身為女孩的我怎麼能不參加啦!?果然是一場友人口中 "這是一場跑者五千人家屬一萬人的賽事啊"先謝謝看這篇文章的你，第一次打網誌希望可以持續記錄就如同網誌的定義一般呈現。