路跑／關於波士頓馬拉松賽道分析與雜談

波士頓馬拉松作為世界上歷史最悠久的馬拉松,舉辦於美國的愛國者日—每年四月的第三個星期一,而麻薩諸塞州是美國少數紀念愛國者日的州,而這場比賽也可能是少數舉辦於平日的馬拉松賽,至少六大馬就只有波馬。今年邁入第127屆的波士頓馬拉松,JC有幸於125屆(2019年)參與到疫情前的最後一屆正常波馬。先來談談氣候,位於美國本土新英格蘭地區的麻州,春季的氣候以複雜多變著稱, 以近幾年的氣候來看,(資料來源波馬官網)。

這122年來,有下過雪 (5次)、有大豪雨 (4次)、有異常炎熱 (11次)。說到這你大概可以知道,波士頓的春天,異常的天氣其實也就是正常發揮。

Jay的跑步筆記的建議是:'Hope for the best; plan for the worst.' / 抱最好的希望,做最壞的打算。(截自Jay的跑步筆記)熱的天氣,注意水分補充、電解質、還有防摩擦膏及凡士林;冷的天氣,多餘的衣物(整套:JC大手筆帶過手套、長袖、長褲、襪子和鞋子),能盡量保持乾燥的雨衣和輕便雨衣,(大手筆的話可以準備很輕很輕的防水風衣)前輩說的話要聽,備而不用,總是多一份安心。

誠如JC 2019 年參賽時,出飯店門小雨,夥伴們雨衣輕裝裹上出地鐵站時暴雨,雨衣就算套了也是於事無補,在那當下著實令人想起前一年 2018 年的災難現場,寄物完既要去搭上校車接駁(搭乘時間大約在一個小時左右,怕餓的可以帶些東西),但起點也會有準備食物,車上煙雨朦朧,隨著車子往⻄方慢慢駛去,越來越開闊的天空不說,哪偶爾探出頭的太陽是怎麼回事起跑時,約 16 度,跑進終點時,氣溫已達至 20 度左右,鹽錠還不夠用呢! 對於新英格蘭地區的春季氣候,大概能做的就是保持心情愉悅,享受過程。

鏡頭拉遠,談談Charlies river和波士頓大學城的人文氣息和運動狂熱背景若有機會住在市中心附近,務必要過河到彼岸,從那岸看向市中心,會出現一幅宛如電影場景的城市天際線,河濱跑起來心曠神宜,偶有被高速的跑者刷過也不足為奇,一邊看著輕艇隊的訓練,一個小時的晨跑過的好快好快。54,是波士頓這座大學城的大學數量有著著名的 Harvard (哈佛)、Massachusetts Institute of Technology (MIT)、Boston University(BU) 和 Northeastern University(東北大學),其富含的人文底蘊無窮無盡。

波士頓擁有的職業球隊數量 全美四大職業聯盟都有其身影,17冠,NBA-Boston Celtics 9冠,MLB-Boston Red Sox 6冠,NFL-New England Patriots 6冠,NHL-Boston Bruins共計 38 座四大聯賽冠軍寶座但萬萬沒想到的是,這是個僅 60 萬人口的城市,相較於擁有 14 倍人口的紐約市(840 萬),共計拿到54 座四大聯賽冠軍寶座,BOSTON 人想必對於CP值是相當地驕傲!

啊說了這麼多,賽道介紹呢!敲碗 !!先說好賽道特性跟配速策略要掛鉤, 啊如果真的聽到有人跟你說,『啊波馬喔,很好跑啊,都下坡,衝就對了。』那個要馬是鍵盤馬拉松選手,要不然就是不世出的神人隱士可參考的價值近乎為零。來了來了 抓緊了喔Start: Hopkinton 小鎮 0~5k 爬升:30m 下降:98m 咦等等,這麼快就切入主題正常嗎?唉,該不會會看這文章的都是正要去跑波馬的? 總會有未來想跑波馬的人?或是已經拿到 BQ 但時辰未到的人!

先談談 BQ 是啥好了,Boston Qualify 簡稱 BQ ,以生理性別和年齡組成的參賽標準。參賽標準請去Google,那個太好找因此JC不負責,而賽道成績的認定,必須是有 AMIS 認證的賽道,且依循大會時間作為最終成績報名時按照低於標準時間的程度,依序報名第一梯隊為 -20分鐘,第二梯隊為 -10分鐘 ,第三梯隊為 -5分鐘,第四梯隊為達標者每一梯隊若當個年齡層人數額滿,則不開放下個梯隊報名,衍伸出的名詞為 Cut off time,在疫 情前的前一兩年因此鎩羽而歸的大有人在,建議想拼波馬的捧油,要求成績能達到標準的-5 分鐘作為努力目標,或是好好等待年歲的增加維持體能狀態!(下述資料取自波馬官網)

確認報名完成後,繳交$$後,含辛茹苦的準備中,會收到 mail 通知,BIB Nnumber。這個號碼顯示的是你 / 妳在本屆波馬參賽者的報名成績的真實排序名次,數字越少代表越強,完全成就了一般跑者的虛榮心。起跑的分區也是完全按照成績區分,Wave 為大分類,Corral 為小分類,同一個wave會同時出發,較後面的wave出發時可能菁英選手已經跑過半程了!

成績排名前 1000 名的選手,享有可以看到菁英選手背影的權力,如果位置沒有太後面的話 >東拉⻄扯這麼多,要正式回歸主題! 波馬賽道整體為下坡加上不斷起伏的丘陵地組成,當然最有名的就屬位於牛頓地區的心碎坡 ,而心碎坡的由來,不是表達跑者到這裡通常會崩潰的感覺(可能廣義來說也算是),而是 1936 年的歷史事件了!咱們先來看看波馬跟台灣主要認證賽事的比較

根據表述內容,波馬的爬升跟台灣主要拼達標成績的賽道相比,多上不少,甚至比一般選手普遍認為較不易跑出好成績的萬金石都更加的困難! 以筆者的經驗來看特訓波馬賽道基地,可能可以用北部的貓空—國手之道和中部的 139 縣道,作為訓練/測試基地,如果這些場域都能用馬拉松配速(體感上比平地稍難)跑上 14-16 公里的話,那麼在賽道上將會獲得較佳的自信,藉此避免過早追求配速的躁進!

HOPKINTON起點0-5k 升/降海拔 30/98m 這段,必須得要保持非常非常非常的冷靜,避免外部因素對於配速的改變,外部因素包含大量的被異性跑者超車,以男生為例,波馬賽道的女子選手比例相對高接近 40%,切記這個時候配速快的任何一秒鐘,後段都將付出慘痛代價

結論:這邊只能保持原設定配速甚至必須比原配速慢一些5-10k 升 / 降海拔 26/45m前半段依舊有丘陵,過了 7k 後開始較為平緩,此時可以稍稍加快配速,並且享受周遭氣氛,看看週遭加油團舉的標語,享受被滿滿的同配速的跑者包圍的感覺,雖是踏在郊區的街道,但熱情的歡呼聲,卻從不間斷。10-20k 升 / 降海拔 47/54m ⻄線無戰事路段,這時候就是真的享受在這個賽道的氛圍,一樣都是滿滿的加油聲(跟日本相比), 但波士頓的感受卻有些不同,值得去現場品味,概念有點像是波馬是這座城市的代表,民眾自主的參與,除了表達對跑者們的讚賞以外還有對於這個文化的熱愛。

重頭戲(低調)20-25k Nothing important than a kiss or a high five接近 20k 的時候,接近尖叫隧道,雞皮疙瘩會猛地出現,現場感受之震撼度無可比擬,(下略 五百字......)

25-30k 升 / 降海拔 58/59m剛剛最 High 的五公里完成了,準備要迎接滿滿的坡坡相連到天邊,25k 的下坡一過,就會進入洗衣板坡,只 是這邊的洗衣板長度好像比較長,一個接著一個還都混雜著下坡,長度從200-250-400-500m 的都有,如果一定要問說那很難嗎? 說實在一個一個看都還好,但以跑馬拉松的特性來說,不特別練一點對於坡度變化適應的肌群,會不太好消化!

30-35k 升 / 降海拔 49/45m接下來的考驗就是,著名的心碎坡了,由兩段 900m的坡組成的心碎,坡度其實不陡,就大概 2.3-3.3% 左右,但莫名其妙到這裡就會有一堆步兵,賽道旁抽筋 / 拉筋 / 伸展的大有人在,不愁找不到夥伴,但奇妙就奇妙在這裡,即使一堆人爆掉或降速,照片紀錄下的瞬間還是很難找到獨照的時刻。3

5-40k 升 / 降海拔 14/56m下下下,Everybody 終於迎來了下坡的璀璨時刻,有力氣的就可以開出去了,如果遇到認識的跑友就給他們一個致命的擁抱, 但如果被反超 JC 不負責喔,靠近市區會有路上電車的軌道,跟台灣的貓眼有點像,踩到會蠻麻煩的,要特別注意一下,然後最後的坡也會落在這個區域—進市區的地下道(有點像之前台北馬的基隆路地下道,但沒那麼長,但陡一些),通常的感想:F 開頭或是國罵,怎麼還有坡啊,到底⋯⋯這樣也代表真的沒跑錯場啦!

40-42.5k刻骨銘心的場景時刻,身為選手賽前肯定看過不下十數次的終點直路畫面,過完一個右彎跟左彎之後,終點前的直路 Boylston Street,會是非常令人動容的時刻,回想起達標 BQ 的進程到真的踏上這個賽道,快則兩年,慢則可能長達十餘年的抗戰,一幕一幕的艱辛、旅程、血與淚交織的訓練在眼前閃過,撒了這麼多金幣,最後要確定的就是跟遞給你 / 妳國旗的人約好,是面對終點的左邊還是右邊來拿國旗進場,不然這是一條三線道啊,中間可是滿滿的跑者,不合格的三寶行徑肯定會被即時紀錄下來的!

Congratulations. YOU ARE BOSTON MARATHON FINISHER 賽後發的錫箔外套,一路可以作為證據證明自己剛跑完波馬,路上有人恭喜,不要害羞就是在說你 / 妳,迷路時只要投以一個迷惘的眼神,相信很快便會有人指引,而且搭地鐵是免費的喔!檢附上JC2019波馬的分段數據。

波馬的比賽直播,會一直持續7-8個小時,所以如果跑得快的回到飯店可以透過電視繼續回 味比賽過程,這也是筆者不得不讚嘆不已的地方,比賽辦起來這麼菁英制,卻在這麼多枝微 末節處如此執著!波馬就是市民跑者的奧運,喜歡跑步的你/妳一定要去朝聖!