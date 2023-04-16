賽事心得／台新女子馬 人生初半馬在37歲的時候解鎖了！

秀樹說賽前八字輕，果不其然，跑前一星期感冒，跑前一天落枕， 我的初半馬就這樣展開了！ 我的初半馬-台新女子馬 2:34:25

其實賽前一直很緊張自己會跑不完，加上我去年（2022年）5月 才開始參加跑班課程，跑齡這樣還不到1年耶， 當初鬼迷心竅報名半馬後， 馬上我就陷入不斷地後悔以及自我懷疑中的迴圈裡跑不出來。好在有一群可愛的跑班同學不斷鼓勵， 以及教練的訓練及信心喊話下，我才開始認命。 好吧！我真的要去跑半馬了！

覺悟之後，訓練課表就努力吃， 除了偶爾幾次身體不適沒達成課表進度外， 一定把教練給的作業完成，而且教練的因材施教， 讓我不太會感到有特別大的訓練壓力，真的是快樂學跑步啊！ 因為還不太會控制配速，也不曉得體感到底為何物的我， 常常動不動就爆衝，只好逼迫秀樹額外挪出時間陪練間歇， 偶爾跑到崩潰，也可以順便拿秀樹當出氣筒！（笑） 就在一切覺得好像都順順利利的時候， 準備要來完成賽前一週的最後訓練課表時，是的，我感冒了， 結果就中斷了最後一次的課表訓練，焦慮到平常不太私訊教練的我， 也鼓起勇氣跟教練說：感冒還沒好，課表沒辦法完成，嗚嗚嗚。 加上半馬前最遠的距離也只有過一次16公里，對，就只有一次， 焦慮感再度無限上升。

此時，秀樹開始洗腦，健康跑就好，快樂跑就好，不舒服不要勉強， 每站都要停下喝水！教練也給予了信心喊話， 告訴我準備已經很周全！平常一起訓練的跑班同學也給予打氣加油！然而賽前一天居然落枕了（ 睡前還特別告訴自己什麼時候都可以落枕，明天不行！）， 當下真的有點苦笑不得，但情緒突然間就昇華了，啊！那就這樣吧！ 可以完賽就好了吧，突然間好像就不焦慮了（疑）。 跑步當天跟著意嵐和瘦瘦一起走向起跑點時，還覺得不可思議， 我居然真的要跑半馬了耶，瘦瘦還特別叮嚀著不可以跑到生氣唷！ 然後起跑前深呼吸了一下，按下跑錶，告訴自己今天不可以焦躁！

結果初半馬整體跑感卻比平常好，也許是打從一開始就告訴自己， 順順跑完就好，反而心理壓力沒這麼大。

跑步的時候一直提醒自己盡量不要讓配速忽快忽慢， 所以找幾位速度相近的跑者跟著，然後告訴自己絕對不能超越他們， 維持這樣的速度，避免自己爆衝， 每站補給都停下喝水補給稍作休息， 雖然後面進入河濱那個風吹來實在冷，有點想放棄， 但想著我都跑到這邊了，再堅持一下吧！再深呼吸一下吧， 力氣就湧上來了。

除了吃完能量膠很想吐，以及看到要上麥帥的那個坡很崩潰以外， 這次的半馬沒有出現以往的側腹痛，腳的狀況也很OK， 總之自己也覺得很神奇，居然真的順利跑完！ 而且以往都是我在終點等秀樹，這次換我衝向終點的感覺很奇妙， 尤其最後的終點紅地毯，根本是興奮到卯起來衝啊！ 還向在終點的秀樹猛力揮手。

耶斯！我跑完了！

感謝陪練員秀樹、感謝偉翔教練、感謝跑班夥伴們， 我完成人生初半馬啦！