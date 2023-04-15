台新半馬衝1:47破PB 温貞菱：跑步是一種愛自己的方式

在上週末藝人温貞菱成功挑戰人生第二場半馬賽事，於台新女子馬跑出 1:47:56 的成績，拿下總排第 124 名，成功達標，打破個人 PB （初馬：01:56:44），賽後她拿著完賽獎牌開心的表示：「今天誰都不能阻止我大吃、大喝、大睡！」。

藝人温貞菱成功完成人生第二場半馬，於台新女子馬跑出 1:47:56 的成績。圖/温貞菱臉書粉專

為了台新女子半馬這場賽事，温貞菱從 1 月起便跟著信和教練進行為期 14 週的訓練，原先設定目標在 1 小時 50 分鐘內完賽，沒想到賽事當天平均配速約 5:06，最後成績大大進步了近 9 分鐘。

温貞菱於一月起跟著信和教練及 NIke 的 Pacer 們一起訓練。圖/温貞菱臉書粉專

温貞菱（右）及配速員 Almo（左）。圖/温貞菱臉書粉專

她說自從開始規律跑步之後，只要三天沒有跑就會覺得跑感不一樣，好像肢體沒那麼協調順暢，因此不管多忙，每兩天一定會撥空去跑步。三月初時她到日本大阪獨旅時，就換上跑裝出門路跑，沒想到卻引來路人側目，温貞菱以為是該地區不能跑步，結果跑完才發現，原來當時氣溫只有 0 度，沒有人會在那樣的天氣在路上運動，才會受到大家關注。

温貞菱至日本大阪旅遊，在僅 0 度的氣溫下仍出門路跑。圖/温貞菱臉書粉專 那天她簡單跑了 5 公里，約莫 30 分鐘左右，雙手就已經凍傷腫脹，還好泡熱水之後症狀就逐漸恢復，她分享說：「我那一趟跟平常比起來吃力了很多，因為天氣實在是太冷了，不過也深刻感受到何謂「有時進步，有時疲倦」，希望這樣兩日一跑的每一日，能持續到世界末日。」

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2021 年及 2023 年台新女子馬完賽獎牌。圖/温貞菱臉書粉專

經過三個多月的跑步日常，温貞菱覺得運動帶給她很大的改變，她分享：「我覺得會變的比較有餘裕，或是放鬆的身心狀態去面對很多事情，像是我每天花 30 分鐘跑步，在過程中我會一直在心裡跟自己對話，其實會得到某些東西的答案，或是把一些想不透的想清楚，所以我覺得獨處的時間或許就是一種愛自己的方式。」

温貞菱：我覺得運動獨處的時間或許就是一種愛自己的方式。圖/温貞菱臉書粉專

在這些日子裡她也很開心有越來越多人一起加入運動的行列，她說：「很多朋友會因為我發的限動而起身出門。有一位朋友就跟我說：『看到你的限動又提醒我要跑步了。』就會有一種朋友們一起做這件事情的開心，甚至有一些原本沒在跑步的友人也因為我開始去做這件事，我想跑得多快、能跑多久不是最重要的，重點是你一直去做這件事情，你會發現自己身體狀態慢慢的在改變。」

温貞菱：有時候不要想太多，好像可以回到更當下、更純粹的感覺。圖/温貞菱臉書粉專

相信大家一定都很好奇，温貞菱在這麼繁忙的演藝工作下要怎麼抽空出來運動，她笑說：「比較誇張的話，我會從家裡跑到工作現場，有時候也不一定要跑步，騎車或是快走也是一個滿好的運動。」最後温貞菱想要鼓勵大家：「有時候我也不會想那麼多，因為想太多就會讓你躊躇不前，像我最近想要提升自己的速度，在起跑前就會大概預想一下我大概幾公里要跑多快，但想太多之後就會覺得壓力好大，不知道可不可以完成。但有時候如果你完全不想的情況下就直接去做，就好像可以回到更當下更純粹的感覺，我覺得就算沒有時間或是體力真的不行，洗澡前後簡單做一個間歇，我都覺得很棒。」

圖片來源：温貞菱 Wen Chen-Ling責任編輯：Eulla

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