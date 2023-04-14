田中馬系列 媽趣迷你馬拉松：給你不一樣的母親節

除了吃蛋糕之外...7大樂趣：讓你的母親節可以有更不一樣的過法！

✅健康運動一下

✅孩童戶外放電

✅遠離3C與抖音

✅3k小跑不會累

✅手作獎牌好好玩

✅有衣有襪有香水還有花

✅媽媽禮物收不完

🧡田中馬系列活動中 喜愛度100%的「媽趣迷你路跑」滿足你對母親節的所有需求～這週將截止報名，不一樣的母親節 把握機會一起過吧！

報名傳送門 👉 https://pse.is/4vj6bl

田中馬系列：媽趣迷你馬拉松

活動時間：05/07(日) 早上07:30-10:00

活動地點：高鐵彰化站2號出口(阿草塑像處)

報名期限：即日起至4/15(六)

報名費用：一人300

特別禮：📣【團體報名十人(含)以上】送客製化團體專屬毛巾乙條

＊馬拉松賽事，盡在跑步筆記