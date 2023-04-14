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田中馬系列 媽趣迷你馬拉松：給你不一樣的母親節

運動筆記／ Run For TAIWAN

除了吃蛋糕之外...7大樂趣：讓你的母親節可以有更不一樣的過法！

✅健康運動一下

✅孩童戶外放電

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田中馬系列：媽趣迷你馬拉松

  • 活動時間：05/07(日) 早上07:30-10:00
  • 活動地點：高鐵彰化站2號出口(阿草塑像處)
  • 報名期限：即日起至4/15(六)
  • 報名費用：一人300
  • 特別禮：📣【團體報名十人(含)以上】送客製化團體專屬毛巾乙條

＊馬拉松賽事，盡在跑步筆記

田中馬

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