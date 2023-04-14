田中馬系列 媽趣迷你馬拉松：給你不一樣的母親節
除了吃蛋糕之外...7大樂趣：讓你的母親節可以有更不一樣的過法！
✅健康運動一下
✅孩童戶外放電
✅遠離3C與抖音
✅3k小跑不會累
✅手作獎牌好好玩
✅有衣有襪有香水還有花
✅媽媽禮物收不完
🧡田中馬系列活動中 喜愛度100%的「媽趣迷你路跑」滿足你對母親節的所有需求～這週將截止報名，不一樣的母親節 把握機會一起過吧！
報名傳送門 👉 https://pse.is/4vj6bl
田中馬系列：媽趣迷你馬拉松
- 活動時間：05/07(日) 早上07:30-10:00
- 活動地點：高鐵彰化站2號出口(阿草塑像處)
- 報名期限：即日起至4/15(六)
- 報名費用：一人300
- 特別禮：📣【團體報名十人(含)以上】送客製化團體專屬毛巾乙條
＊馬拉松賽事，盡在跑步筆記
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言