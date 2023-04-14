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賽前情報／國家地理路跑 半馬2小時列車配速策略

運動筆記／ 吳佳哲

國家地理路跑（前身世界地球日路跑）即將於4/23開跑，響應世界地球日，這場號稱最環保賽事果然有不少愛地球的措施，包括成績證明電子化與活動紀念衫採用寶特瓶環保紗製作而成，另外補給站也不提供紙杯，而是在賽前領取矽膠環保水杯，比賽時隨身攜帶，遇到補給站使用環保水杯裝水或運動飲料，不讓大家使用處理時會對地球造成傷害的塑膠杯或紙杯。

本屆賽事分4公里、9公里與21公里3種距離，其中半馬組因距離較長，故由運動筆記配速列車團隊分3個時段(1.5小時、2小時與2.5小時)帶領大家回到終點，其中最受跑者歡迎的破2列車由4位列車長包括波馬女神小茹、破3神人Scott、方彥婷跟我帶著大家圓夢。

配速與補給策略

從路線圖可以看出國家地理路跑半馬組跑的路線主要是河濱步道(前6公里跑在仁愛路與新生高架橋上，但這段路線要注意路上的貓眼石，常常看到跑者跑在市區道路因為踢到貓眼石而跌倒) ，幾乎一路平坦，所以配速策略會以全程均速前進 (如遇上下橋會依照地形減速或加速以讓跑者盡情發揮)。

半馬組5:50起跑，若以半馬2小時完賽，均速將會是5分40秒(含補給時間)，於7:50前回到終點，但這場賽事起終點不同，起點為總統府前廣場，終點大佳河濱公園，故大會規劃有接駁車載完賽跑者回到起點。

跑在河濱最怕就是大逆風，跑友可以盡量跑在列車長後方，讓我們為你/妳擋風，減低一些風阻，留體力以期在目標時間內完賽。

另外依照官方網站，本次補給站的距離大約是每2~2.5km一個補給站，一共8個補給站，距離不長，跑者們可以視天氣狀況進行補給，基本上我們會每站都進去補給，靠近補給站時列車長會提醒大家，並放慢速度靠近補給站；提醒大家賽前要記得領取環保水杯，補給時使用，以免沒有杯子可以補充水分，影響體能造成無法完賽，同時讓我們為地球盡份心力，但也不要因為不渴或不餓而跳過補給站，至少要喝杯水或運動飲料以維持基本體能。

春天的天氣很難預料，建議在補給站除了水分攝取外，也可以吃點固體食物(例如香蕉)，甚至自備鹽錠、BCAA或能量膠。

賽前小提醒

1.賽前千萬不要吃陌生的食物與熬夜，前一晚可以泡熱水澡，讓肌肉舒緩。

2.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，千萬不要吃油膩的早餐以免腸胃不舒服，比賽中上廁所會嚴重影響完賽時間。

3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。

4.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。

馬拉松

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