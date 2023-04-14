賽事心得／台新女子路跑 為友誼而跑

我的第二場半馬，當初一句：「這場半馬賽事衣服，圖案沒有太花俏。」過去總推託馬拉松比賽的衣服設計不佳，拒絕參賽的我，高中摯友一聽，立刻說睽違三年疫情(上次一起參加的是2020年10K比賽)，是不是要一起報名半馬，就在截止日前夕，一起報名TAISHIN WOMEN RUN，重點是從高中一路延伸的友誼持續發散。

前一晚展開賽前超補，吃了日本料理鰻魚飯、生魚片、牛小排，續攤夜市小吃，串燒、地瓜球、豆花等，晚上還相約一起過夜，將近11點就有解嗨組說要去睡覺了哈。凌晨3:12驚醒，原本要3:00起床，竟然沒聽到鬧鐘，起來為友人準備早餐，手沖咖啡、將黑糖饅頭放入電鍋，假裝忘記月經的存在，跑步不會kill me，但月經會。女子半馬，原來還要化妝，起床戴入隱形眼鏡、飾品、防曬、底妝、口紅、究竟要高馬尾還是編髮，一邊閒聊一邊硬吃早餐，手沒停下來過，互相看一下這樣行不行，戴起帽子跑錶、穿上防風外套，背上空空卻無敵佔空間的路協衣保袋(路協要不考慮輕量化小一點啦)。

4:15坐著UBER一路經過忠孝東路，一夜沒睡的人也是挺多的，但路上車子少，速速的就到了市民廣場，原來沒有男生的路跑，現場那麼空哈，倒是可以一直拍照，剛好遇到NRC PACER全體合照後往我們方向走來，很近又沒戴口罩，剛好都是帥哥，我真的瞬間一個醒過來，是多久沒認真看對面男孩跑者的臉，不乏對我來說是神等級的吳文騫、李智群等，真的覺得跑步可以在上衣掛氣球的人都帥到不行啊。

4月初清晨氣溫已到16度，對我而言有點熱的起跑溫度，而且竟然5:30天光已亮，站在起跑線前的念頭：「該不會待會太陽就出來……好熱，好熱，好熱。」都還沒開跑就在天人交戰。起跑前拱門集合，覺得身旁女生都很美，到底如何做到完美妝容，我真的是很佩服，因為我運動不喜歡在臉上塗東西，本來想說可能會摸黑跑個半小，沒人看清楚我的臉哈，但結果證明在台北混，不能太素。

氣溫16度的賽道，我真的是2K就覺得好熱了(內心極度脆弱)，起跑後跑在仁愛路快車道，腳下還真是很多貓眼石(裝設於車道上，藉由車燈照射反光及凸出的裝置)，要小心腳步才能避免踩到扭傷，在仁愛復興路口超越了2:10的氣球，一路來到新生高架，還是充滿貓眼石，跑在平常只能開車的快速道路還蠻新奇的，數著新生高架上的路牌，和遠方2:00的氣球相隔100公尺，卻是個怎麼樣都追不上的距離，終於來到新生高架的出口，看完《強風吹拂》有點想念阿雪學長的下坡加速，決定現學現賣，下坡真的是讓人瞬間飆起來而不自覺，本來只是幻想感受一下阿走《強風吹拂中跑最快的跑者》的速度，竟然真的讓我在北安路追上2:00氣球，跟著大夥跑了一段，沒有跑團經驗的我，感覺真新奇，原來PACER會提醒方向、注意點、補給站等，轉入水門後跟著氣球避風了一陣，但一起跑還是很吃前方跑者的速度，所以我決定找個縫隙穿越自己跑，還好當天河濱測風不大，就這樣遠離了2:00的氣球獨跑。

蠻享受獨跑的我，不會戴上耳機，我想聽風吹過的聲音、別人聊天的聲音、跑鞋接觸地面的聲音、衣服磨擦的聲音，或是自己和自己對話或催眠的聲音，內心無數的劇場輪番上演，思緒飄向遠方時，會忘記自己正在跑步，但一路上滿滿的攝影師，飄沒多久就會回到地球表面，身體質量變重，但還要一路保持微笑，網美難當啊！這次賽道上的補給，補給桌一下在右邊，一下在左邊，動線標示不夠明顯，有時候容易發生碰撞。加上水桌不夠長，有時候沒有馬上拿，往後跑，就…….沒水了，真的是難受香菇耶，尤其是後半補給，我幾乎拿著水杯到下個補給站才丟棄(看到路邊許多杯子直接被丟棄在河濱草地，就知道補給桌距離過短，連丟垃圾時間都不夠)，主辦單位下次拜託改進啊，畢竟後面的公里數才是補給比較需要的。

賽道最後100公尺鋪紅地毯，沒戴太陽眼鏡的我，真的只覺得大紅色反射眼睛太亮，沒有太enjoy什麼女神光榮倒轉來，倒是衝刺跑道欄杆邊的觀眾，以及站在終點線前的NRC PACER喊得加油聲，實在是太震耳欲聾了，眼睛不舒服，但耳邊傳來的聲音，他們比我還相信自己(很像彼此很熟一樣哈)，原來認真聽別人加油，會影響到自己。我就在強烈的五感中，無事完賽了，時間1:57:26。我以為衝線後會昏倒，一直在想該怎麼辦，結果就過了30秒才想起來我忘記按手錶，但起碼沒有昏倒，女性真的比自己想得堅強很多。

這究竟是一場怎麼樣的比賽呢？攝影師多到數不清，感覺隨時都要保持從容美麗，隨時控制臉部表情，會讓你忘記自己是來跑半馬，以為自已是大明星哈。感謝攝影師幫忙，有很多跑起來氣喘吁吁的照片，但我還是喜歡這樣真實的記錄，人生怎麼可能只有完美？

全女子半馬比賽，身旁的每一個女生都好美，呼吸、腳步、舉手投足優雅，也有很多跑姿很美的女生，台北女生跑得真得很好。

感謝高中摯友一路相伴，共同走過十幾個春夏秋冬，他們比我還相信自己，畢竟一年前，我不相信自己可以完成一場半馬。人生有好多時刻，需要身旁的人推你一把，剛剛好的勇氣、剛剛好的義氣，剛剛好的友誼長存，高校3人女子會萬歲。