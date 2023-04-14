賽前情報／國家地理路跑 半馬1小時30分列車配速策略

國家地理頻道的介紹及由來是為了地球永續生存，將一切賽事舉辦的物資、補給都是綠色環保，為地球盡一份心力，大家在參與賽事時一方面為自己身體健康另一方面為環保盡一己之力。

今年運動筆記配速團隊榮幸參與此次賽事，配速列車團隊分配3個時段(1.5小時、2小時與2.5小時)的配速區間帶領大家一起回到終點，我及破三跑者丹尼帶領跑者突破90分鐘列車。

半馬路線

以下路線圖顯示半馬組跑的路線主要從總統府出發，跑在台北市區的仁愛路上再接上新生高架橋為為上坡共6公里，再接到河濱步道，跑入河濱步道幾乎一路平坦，所以配速策略會以全程均速4分13秒前進 (如遇上下橋會依照地形減速或加速以讓跑者盡情發揮)。

配速規劃

半馬組5:50起跑，若以半馬90分鐘內完賽，均速將會是4分13秒(補給拿了水或運動飲料後即離開不停留)，預計7:20前回到終點，因為此賽事起點與終點位置不同，起點為總統府前廣場，終點大佳河濱公園，故大會規劃有接駁車載完賽跑者回到起點(以下是接駁車的時間及紹下車位置圖)。

補給策略

每個人都有自己的補給習慣，這邊僅做大原則說明，因為預計89分左右完賽，所以乘客們可依自己的習慣補給，我跟丹尼一定都會進站，共有8個補給站會以減速因應，接近補給站時會給大家示意，不會停留，大家看準了就拿，拿了就跑。

如何找到車長呢？

本次車長們會穿著由配速列車背心，原則上會站在第一排，起跑後速度會維持在4:13/km，讓要跟車的跑友們可以跟上，好囉，配速規劃大致上說明完畢，本週要記得減量喔，大家04月23日會場見，一起達標。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。早餐一定要吃，起跑前2~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。祝大家都能順利達標，無傷完賽。