賽前情報／葫蘆墩馬拉松 全馬4小時30列車配速計畫
2023豐原葫蘆墩全國馬拉松即將於本周日4/16，於台中市豐原區體育場熱鬧開辦。今年結合春季馬拉松普查頒獎，參賽選手人數將更勝以往。
依照官方發布的全馬路線圖，距離有完整的42.2公里。
自豐原區體育場起跑→左轉往豐北街→左轉文昌街→右轉文賢街→左轉五權路(補站1)→進入葫蘆墩公園→葫蘆墩公園三環路出口→圓環北路二段(補站2)→左轉豐勢路一段→右轉豐原大道五段→左轉南田街→右轉富陽路→左轉水源路(補站3)→直走水源路坪頂巷(補站4)→右轉石岡街下坑巷(補站5)→折返下坑巷(補站6)→接石岡街金川巷(補站8)→接豐勢路山下巷→接萬仙街(補站9)→右轉接萬仙街岡仙巷→過五福臨門神木(補站10)往萬仙街岡仙巷羅望子生態農場方向入口前第 1 折返點→萬仙街岡仙巷 →過五福臨門神木→接萬仙街→右轉萬仙街食水嵙巷→食水嵙龍興宮(補站11)前第 2 折返點→萬仙街食水嵙巷→萬仙街(原線折返)→葫蘆墩公園三環路入口→葫蘆墩公園文昌街出口→接文昌街→右轉豐北街→進入豐原體育場終點。
全馬路線頗有挑戰，所以在體力分配上須十分留意。除了補站的食材、水分補充外，自己也可以攜帶鹽糖與能量膠等物資，以備不時之需。按路線情況，各段配速大致如下：
【精準配速團隊】
支援本次賽事全馬配速，是由經驗豐富的台灣野孩子野跑協會出任擔綱。全馬四小時三十分專車以清全哥領頭、大雄為輔，共同為選手服務。預估周日天氣晴朗炎熱，提醒大家賽前兩天要減量訓練、充分休息，確保身體處於最佳狀態。
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