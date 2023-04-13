跑步小品／當媽後更美了

有許多人事物

都是在出乎意料間

從心裡的隙縫趁虛而入

再從另一端悄悄離開

我輕輕按著來不及告別的空虛

順便安慰自己至少還能回憶

或是有機會能再相遇

跑步就是其一。

4/9清晨

先生與兒子還在睡夢中

悄悄的起身，深怕會吵醒他們

換了跑服與跑鞋

喝了包滴雞精

吞了顆B群

媽媽的體力大不如前

需要一點世俗的東西給我勇氣XD

早安。台北！

走在16度低溫下的我

忘記這個城市本來就如此

不是它變了！而是我變了！

變得不那麼像以前鉅細靡遺的

把一切折疊整齊，收進口袋！

而就這樣過了幾年，我們就在女子半馬的起跑線前相聚

踩過的柏油路，望過的街景

都是我愛過的痕跡。

在成為母親，小孩成長到上學的年紀之後！

馬不停蹄重返職場我，

急著找尋全職育兒這段時間所失去的一切

每天一早起來送小孩上課，

上班，下班接小孩回家

吃飯複習功課做家事！

找空檔利用30分鐘運動

有時候是在社區健身房

有時候是在客廳tabata

忙碌的情況如同蠟燭兩頭燒

而且是已經燒光那種！！

明明也有了工作的重心

也持續運動，好像都跟未婚的時候一樣了！

但怎麼完全跟我想的不一樣

時間怎麼突然變那麼少！

一天只有16小時嗎？

即使現在做的事情與從前相同

但是靈魂深處的的那個人

卻沒有被釋放出來

是被封印在那個巨塔裡面嗎？

偶爾還是想要能有自己的時間， 跟自己相處，

想哭就哭， 想笑就笑！想安靜的時候，

能夠真的有一個空間屬於我自己

從前畏懼孤單，現在已是回不去的美好時光。

上班的時候腦子常常閃過很多念頭，

晚餐要不要幫兒子買蝦仁炒飯，

啊！中午同事說這間今天沒開，

那改買蔥抓餅加蛋吧！

小孩充斥在媽媽全身的細胞裡。

有一次跟老公ㄧ言不合，

有點生氣的我拋夫棄子，

用力甩上門，像之前一樣

以為可以甩開一切的責任跟牽絆

結果到了一樓突然發現自己無處可去

又或者說，不知道該往哪裡去。

到公園裡走著走著，一圈又一圈

也走不回那個孑然一身能浪費青春的階段

為什麼我沒有乾脆跑起來呢？

因為我臨時甩門自以為很帥

所以鞋子來不及換，只穿了雙夾腳拖，

以前我連倒垃圾都要化全妝，

這就是少女與大嬸的差別。

還是那句話！（媽媽嘔心瀝血真心推薦）

「當媽媽之後，想做什麼事情，

全世界都會來阻止妳。」

因為，妳現在，是小孩的全世界！

兒子世界裡面的我不曉得是什麼樣子？

看起來開心嗎？很酷嗎？

我期待他是崇拜我的！

覺得自己的媽媽非常厲害！

所以我跟自己約定！

參加賽事的時候，一定要帶他去

至少一年能有一次半馬完賽

即便沒有太多練習的時間

我也要盡力完成。

跑步的時刻，是當媽媽之後，

唯一沒有失去自己的部分

感謝我還能擁有我自己。

21公里的過程！

有好多好多少女經過我的旁邊

彷彿看見從前開始跑步的我

那麼充滿活力與精神，

而成為媽媽的樣子後

經過攝影師已經不會聽到快門的聲音了XD

在終點看見兒子朝我飛奔而來

我在他的眼睛裡面，

看見閃閃發亮的自己

原來，這是我現在的樣子。

#當媽後更美了