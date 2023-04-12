賽事心得／萬金石馬拉松 流下不甘的淚水、跑馬不正是人生寫照？

賽後三週，在陽光灑落中清醒，下床時刻，不再害怕踏地的瞬間，足底和膝蓋沒了前幾個月的刺痛感，睡覺時，也無需調整屈膝角度來避開側副韌帶的拉扯；早餐和午餐併著吃，甜食和飲料當點心；正餐還是蛋白質、油脂和碳水，從足量變過量，再配上一點啤酒和炸物，身心休息得很徹底，只有在站上體重機時嚇了一跳，體重多了5%，連內臟脂都升了2%，感謝攝影師，有在3/19拍下我近期最瘦的一刻……

賽前準備

自認應是這幾年來最小心控制的一次，賽前一個月盡可能排開工作配合訓練，週末固定團練外，週間為避免偷懶也盡量約人陪練，週二在臺大、週四南港高工、其他時間就在水漾轉圈圈；原本一天會喝三杯左右的咖啡，在賽前二週戒掉，僅在賽事前一日開車出發前，手打杯提振士氣的拿鐵，與開賽前1.5hr吞下的咖啡因錠。

因為要提前一日入住野柳備戰，避免當地早餐食物選擇不易控制，兩週前開始以巧克力派司做為早餐連吃14天，它熱量高、好買又好吃，可以確保當天不會有腸胃不適的問題。

賽前當週先約運動按摩放鬆，但直到週四還是覺得小腿偏緊，再做了一次泰式按摩，配合著熱敷與氣壓機，雖然還是緊繃，但至少酸痛感降低不少當然，錢包也瘦了不少；賽事前一晚到熟識的海產店不敢吃海鮮，點了盤炒飯快速解決，跟老闆說：「明日若有破PB吃龍蝦，沒跑好就吃白蝦」，八點不到就回到民宿洗洗睡去。

清晨4點起床馬上用餐，睡眠品質還可以，外宿難免睡睡醒醒，左鄰右舍干擾難免，但有帶上自己的枕頭還是好一些；吞B群、咖啡因錠，補了一罐雞精和BCAA，小口小口喝著RACE ON的電解質飲，準備好比賽時15K、25K與35K要吃的能量包，20K的乖乖膠與30K的咖啡因包。補給部份基本上沒啥問題，賽事過程中沒有腸胃問題，沒有想上廁所，沒有想睡晃神、沒有無力撞牆，只有…~~抽筋~~一場惡夢般的抽筋…

開賽

集合置物、拉筋熱身、如廁整裝、上賽道，過程在心中演練了千百遍，一點都不陌生；鳴槍開跑，在隧道中放鬆起航，調整呼吸不要過度閃人，在海岸公路上穩定配速，盡量以二點一直線的方式切著最短距離，2.5K抓水、5K配運動飲料，腰間的能量包就依賽前規劃依序使用，在折返點前始終都在預定的配速範圍內，心率呼吸體感也一如預期，每一步的景色，都與賽道影片及意象訓練中一致，彷彿日常訓練的河濱路線一樣熟悉。

折返過後從順風變逆風，前進的阻力倍增，此時身邊的跑者不知為何都跑在左側靠海處，自己前方有人就跟隨，沒人就照著切線前進，右彎壓右線、左彎轉左線，不管有無水坑，都持續以二點一線的方式前進，此時依然維持著五分速的體感，以千山我獨行的意志跑著。25K處，突然右小腿如同觸電般大力抽動了一下。太早了！驚嚇之餘立刻降速調整，依計劃補上能量包，多拿上一杯運動飲料，試著轉移注意力，調整重心，讓右腳撐過這個狀況，心裡不斷告訴它：「這段時間辛苦了，幫我撐完這場會讓你休息一個月的~~」28K處，突然整個比目魚肌大抽，一個漂亮的定桿！然後…就沒有然後了~~停下，拉筋，啟動，30K處左小腿也跟大抽，停下，拉筋，再啟動，麥當勞坡，右大腿，停下，推牆，帶著拉傷感覺再次啟動，獅頭山，左大腿，能抽的都抽了了一輪雙腿像交響樂一樣，彈跳得此起彼落，狀況急轉直下的程度，跟這篇文章一樣。

對，沒了，隨風去了，在39K處流下了不甘的淚水，這是我原本設定要全開的地方，過終點線，看到等著我們的琦琦教練、彥霖與佳霓助教，擊個掌，說：「對不起，沒把成績帶回來，只把自己帶回來」，就在後方的欄桿旁大哭了一場，直到大會工作人員過來確認我是否有狀況，「沒事，眼壓高了點」才用雙手壓了壓眼窩，戴上墨鏡走出會場。

很失望，但沒有放棄希望，人生不也是這樣？準備萬全不一定有好成果，但想要看到成果，一定要準備萬全，路還在，我還在。真心感謝教練的教導、謝謝美津濃的贊助、謝謝運筆的協助、謝謝好戰友的扶持、謝謝家人的體諒和同事的加持，這是一段美好的旅程也會是彼此在未來的養分。