賽事心得／江蘇淮安馬拉松 運河三千里、醉美是淮安

4/9在大陸有超過30場的馬拉松賽事!!今天挑選出的是網路呼聲最高的「2023江蘇淮安馬拉松」，比賽的全稱是「2023淮安西遊樂園淮安馬拉松暨大運河馬拉松系列賽(淮安站)」，這場比賽是由淮安的西遊樂園冠名贊助，所以有不少東西是圍繞著西遊為主題的哦!!

馬拉松項目（42.195km）3000人半程馬拉松項目（21.0975km）4000人健康跑項目（7.5km）

8000人網路討論度極高的就是淮馬的完賽包啦!! 除了42度的白酒，還有一罐小龍蝦哦!! 再最後面才看的到哦!!以下節錄自官方的賽後介紹!!淮馬的美好體驗，從報到就已開始。2023淮馬報到採用了分時預約的方式，依託定制的淮馬「參賽助手」小程式，以全面的功能和便捷的使用方式，助力每一位選手無憂參賽。基於人臉識別技術的「參賽選手身份識別系統」與標誌選手身份的參賽手環結合，從源頭對替跑說「不」。再加上能夠讓選手快速領取到自己號碼布的「智慧領物系統」，創新科技的加持與周全服務的落地，共同體現了金牌淮馬的專業態度。

淮馬參賽包，「不求最豪橫，只為最貼心」。

打造與眾不同的淮馬印象，更讓人對完成這場挑戰充滿期待。沉甸甸一包參賽好禮，裝滿了淮馬的心意。

參賽服以淮馬專屬的紅色為主色調，融入淮安標誌性建築清江浦樓的設計項目，在陽光下格外醒目亮眼。

喚你以名的名牌徽章、向淮馬示愛的左手手套、實用的號碼布扣，這些標誌性的參賽禮物定能讓你的淮馬記憶更生動具體。

*大陸不少比賽開始喜歡在賽前先送你一支左手手套，完賽後再送你另一支右手手套才能配對成套……

還有一份特殊的見面禮！由淮安西遊樂園提供的文創周邊1個可愛的西遊主題行李牌，2副西遊主題撲克牌，造型妙趣橫生，令人愛不釋手。

奔跑的激情難以按捺，經歷了報到兩日的發酵，在比賽當天達到巔峰！

4月9日7:30，2023淮安西遊樂園淮安馬拉松暨大運河馬拉松系列賽（淮安站）鳴槍起跑。上萬名選手奔湧而出，腳步與城市同頻共振，組成春日淮安“醉美「的一道風景。歷經兩個多小時的激烈角逐，來自肯亞的選手Alex Chepkwik Saekwo以02:17:11的成績獲得男子馬拉松組冠軍；衣索比亞選手TESFAYE GUTETA LETA和WORKINEH ABERE YOSEF分別以02:17:56和02:19:34的成績獲得亞軍和季軍。

女子馬拉松組冠軍由BEKELE GADISE GETACHEW收入囊中，成績02:36:41，MARAME CHALTU獲得亞軍，成績02:36:46，她們都來自衣索比亞；肯亞選手Miriam Chepkemoi Mbito獲得季軍，成績02:42:14。

競技性與觀賞性兼備，一眾高水準選手同場比拼，讓淮馬更加精彩！馬拉松是高手爭鋒的競技比賽，也是全民健身的大眾運動。當精英選手競逐成績時，更多選手正徜徉在淮安的自然人文與明媚春光中，享受著「跑一場馬，識一座城」的樂趣。

運河三千里，醉美是淮安。淮安秦時置縣，孕育了著名的青蓮崗文化，誕生了一代兵仙韓信、《西遊記》作者吳承恩等歷史名人，享有「襟吳帶楚客多游，壯麗東南第一州」的美譽。

自古南船北馬、九省通衢的交匯繁華之地，淮揚菜的重要發源地與傳承地，「偉人故里」、「運河之都」、「美食之都」、「文化名城」四張名片熠熠生輝。千載流淌的大運河，是淮安悠久歷史與現代發展的忠實記錄者、資訊庫。那綿延不絕、源遠流長的，是波光粼粼的河水，更是博大精深的運河文化。

淮馬的賽道橫穿裡運河、京杭運河，運河風光與盎然春意相融，雋永古韻與蓬勃朝氣交織，步步皆春色，程程是好景。展現漕運古跡和歷史的中國漕運博物館；巍峨高大、古色古香的鎮淮樓；見證了2500多年歷史的河下古鎮……如一幅以運河為主軸的歷史畫卷漸次展開，這座城市最精華的自然與人文景致，在42.195公里中一覽無遺！

淮馬的完賽好禮，是對此番拼搏奮進的最好褒獎！在終點，完賽毛巾為你獻上溫暖的擁抱，右手手套組成完整的儀式感。

美味的小龍蝦正靜待你的品嘗，準備好讓舌尖迎來一陣「紅色旋風」了嗎？-今世緣慶功酒是名副其實的「醉」美禮遇，約上親朋好友一起歡聚慶祝了嗎？

半程馬拉松項目完賽選手專屬的完賽帽，擋汗遮陽，伴你未來奔跑。

馬拉松項目選手則將獲得帽衫款式的完賽衫，我們將於賽後統一開放人民幣1元申領。

我們還為成績在03:30:00以內的馬拉松選手準備了一份額外驚喜330毛巾，獎勵你的速度，致敬你的拼搏！

當然還有那枚象徵榮耀的獎牌！展現了淮安的城市之美，更紀念了淮馬的全力以赴。

淮馬過後，滿載而歸！帶上所有的善意與誠意，帶上所有的收穫與回憶，這些美好將一直陪伴你、溫暖你。長風破浪，始於每一次出發；奔跑不息，彙聚每一份熱愛。明年春日，讓我們再次約定相聚淮馬，穿越醉美淮安的曼妙春光，用腳步探索無限精彩！

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