賽前情報／雲林半程馬拉松 享受在田野間的輕鬆愜意

令人口水直流的好禮和補給品。圖/樂活報名網

雲林縣，位於嘉南平原北端，東邊是南投縣，西臨臺灣海峽，倚山傍海的地理優勢，讓雲林孕育出了各式各樣的農特產美食，像是古坑咖啡、斗六文旦、西螺醬油等，每個都代表了雲林尚在地的味道，也讓雲林有著農業首都的美譽，而數量眾多的廟宇也為雲林的宗教文化奠下了基礎，每年都吸引成千上萬的民眾來到雲林參拜，好不熱鬧。今天小編要介紹的馬拉松賽事，便是辦在雲林斗六的「2023雲林半程馬拉松」，有興趣的跑友還不趕緊看下去！

2021 雲林半程馬拉松-跑者起跑。圖/樂活報名網

奔跑在田野之間 感受雲林在地人情味！

由「雲林縣三鐵運動協會」主辦的雲林半程馬拉松，希望透過辦理路跑活動，推廣並傳揚雲林在地獨特的人文價值，打造觀光的嶄新風貌，為當地商圈注入一股活水，創造地方文化活躍，讓雲林能「被看見」！本屆馬拉松的組別分為半馬、10公里組與5公里組，除了市值超過$600的扭扭盤（豪華組限定）及LinQ健身運動行李包（市值$650）外，還有元進莊提供的早鳥禮-原型美味嫩雞胸和團報禮-年度神祕新品，只要是前1000名報名的跑者或是團報超過10人，就能獲得這些好康！不只如此，當天現場還有唯果粒的冰棒補給，各種水果混搭而製成的冰棒及新鮮果汁，保證讓您品嚐到從未吃過的沁涼好滋味！雲遊四海去👉點我報名

獨特獎牌設計 展現農業首都的傲氣！

雲林作為臺灣的第一農業首都，每年都生產了許多農作物，像是稻米、玉米、蒜頭等，2023雲林半馬的獎牌設計便以辛勤的農夫作為外型，一手提著雲林特色名產-斗六文旦和西螺醬油，另一手則拿著當地盛產的蒜頭，傳達出對當地土特產的自信及身為農業首都的傲氣！而且本屆獎牌設計成鑰匙圈的外型，讓跑友能夠隨身帶著走，隨時隨地嶄露完賽的殊榮。

2023雲林半馬超Q特色獎牌。圖/樂活報名網

雲科大體育館。圖/Hao

7月2日的雲林半馬會從雲科大體育館開始起跑，這座位於斗六的大學占地58公頃，大約87個足球場大，校園處處可以看見綠意盎然的樹木及花花草草，因為校地廣大，經常能夠看到有學生騎著腳踏車上下課，彷彿來到國外的學校一般，洋溢出青春的氛圍。

雲科大校園內處處可見到自然美景。圖/Hao

跑者在跑進綠色隧道之前，往右邊一看便能看見在草原間的蜜蜂故事館，園內的造景豐富，適合讓人拍照，廣闊的草皮也很適合家長暑假帶著小朋友來跑跑跳跳，而在館外的大門上，還有一隻栩栩如生的蜜蜂雕像爬上建築屋頂，逼真的程度讓人看得瞠目結舌。

栩栩如生的蜜蜂雕像。圖/Hao

各式各樣的造景供遊客拍照。圖/Hao

而在展館內則有影片及文字，詳細介紹蜜蜂生態的奧妙與小知識，除此之外，館內還販售諸多蜂蜜相關商品，像是蜂蜜口味的餅乾、花粉、蜂膠、蜂王乳等等的，如果吃不過癮，館外還有附設咖啡廳-「蜜園」，提供各式各樣的蜂蜜下午茶及簡餐，讓遊客不只能更了解蜜蜂，還能品嘗到蜂蜜不同以往的好滋味。

蜜蜂故事館特色咖啡廳-蜜園。圖/Hao

經過蜜蜂故事館再往前走，跑者便會跑進位於斗六柴里橋的古坑綠色隧道，全長約有兩公里長，兩旁的樹木是樹齡超過50年歷史的芒果樹，偌大的綠蔭，遮蔽了豔陽，形成了天然美麗的綠色隧道。一旁的大草原整理得非常乾淨，是親子旅遊的絕佳地方，除了適合家長假日帶著小孩來放電，下午的時候有樹蔭，也很適合草地野餐，讓家長能夠帶著小孩一同來接觸大自然，遠離城市喧囂，感受清新空氣。

跑者穿越樹蔭遮蔽的綠色隧道。圖/樂活報名網

每當到了假日，便會有攤商聚集到這裡擺攤，形成長長一條的市集，除了各式各樣的美食、玩具、手工藝品，以及平常夜市看不到的農土特產之外，還會有街頭藝人來表演、演唱，讓綠色隧道好吃好玩又好逛！

人來人往的假日市集。圖/可人之家

穿越綠色隧道過一陣子，跑者便能看到雲林的特色景點-珍粉紅城堡鹿角村，正如名字一樣，園區內的建築顏色以粉色油漆為主，各式各樣的造景和裝置藝術，像落羽松、水上教堂、鹿角村、池塘紅橋、南瓜馬車等，讓人彷彿穿梭到了童話世界，浪漫感席捲而來，喜歡拍照打卡的人可千萬不能錯過這個景點！

園區內的水上教堂。圖/滿分的旅遊札記

看到這麼多好吃好玩好拍好逛的景點，跑友們說還不心動是騙人的吧！快點擊下面連結，7月2日讓我們放鬆身心，一同重新用五感感受雲林之美！