賽事心得／萬金石馬拉松 第一次體驗「何謂跑一場馬拉松」

進終點如釋負重 i did it 攝影：小龍

賽前腳的狀況一直不太好，賽前三週開始跑課表下限（並去做些療程），賽前一週甚至休到三天沒跑，希望腳狀態能復原多少算多少，並且告訴自己「順順完賽就好，不要想目標配速」，這也讓原本因腳傷低落心情及想完成目標成績壓力減輕不少。賽前一晚，訓練營夥伴柏偉分享「當不了冠軍，就當最開心的人」大會語錄，想想說得真沒錯，不要讓目標成自己過大壓力來源，盡量放鬆心情，好好享受賽事就好。

起跑時沒多久，腳底板開始不舒服（真難享受賽事），靠著穩定核心，用意念告訴身體盡量用全腳掌落地減輕腳負擔。後面越跑越開，感覺腳狀況好像還可以（腳跟有點不舒服但還不至於疼），速度也都維持在目標配速內（甚至超前），覺得好像有機會追上330列車，但一直到19K，才看到330 Pacer從我旁邊折返經過，驚覺這330列車超速不少（配速應該有4:45），難怪追都追不上。而馬拉松真正比賽從半馬折返處才正要開始，後半程側風不斷，加上一坡又一坡的挑戰，著實很磨人意志和腳力。再次跟自己對話，不要硬撐目標配速，盡量跑就好，現在身體已經很疲勞，再稍有不慎抽筋或拉傷，那就要很辛苦撐完全程了。

身體後半一直很累，加上腳好像要抽筋要抽筋的感覺，足底筋膜炎好像要犯的樣子，緊＋有點痛，只能降低配速、吃鹽錠、喝舒跑，盡量不要讓身體爆掉，配速有好幾次掉到5:40。好不容易撐到隧道口，好像還有點力氣，最後全力開出去，Yes！我終於完賽了。謝謝身體的堅持與努力。

賽前一聲加油，相當振奮人心 攝影：小龍

完賽成績

配速紀錄

賽前18週扎實訓練週期 幫助突破個人最佳成績

2023年是我第二次參加萬金石馬拉松，有去年（2022年）萬金石落馬遺憾，今年無論如何都想要完賽。在美津濃跑步訓練營的助攻下，完成一個週期（18週課表）訓練後，今年大破個人全馬成績52分鐘，從4小時29分進步到3小時37分；雖然沒有達到賽前預期目標3小時30分，但全程無停歇且無傷完賽，肌耐力大幅提升，值得給自己一個掌聲鼓勵。

初馬：4:58:02｜2018.7.1(日)｜澳洲Gold Coast Marathon （完全無訓練）

第二馬：4:29:08｜2020.11.7(六)｜太魯閣｜（月跑量100-200K）

第三馬：3:37:21｜2023.3.19(日)｜萬金石｜（月跑量300K以上）

永難忘記訓練營夥伴跑進終點的奮力精神

馬拉松真的是一場既漫長又無聊的事情，大部分沒經歷過的人會說跑步好無聊，經歷過的人則會說跑步可以很享受。享受什麼？享受與自己獨處、享受沿途風景、享受持續跑步身體就會進步的成果、享受那些天候不佳（曝曬、暴雨、極冷）的日子仍努力完成課表的成果，享受一群人不知道在堅持什麼的堅持，這些辛苦付出的訓練日常，都將化成日後面對困難仍能繼續往前的動力。再次回首賽事，仍覺得不可思議，I did it。感謝琦琦教練、彥霖助教與佳霓助教的協助，以及訓練營夥伴們的陪伴，讓我順利完成這場有逆風、跑坡等不容易完成的金標賽事。而每位夥伴忍受抽筋、寒冷、極度飢餓、身體狀況不佳狀態下，仍奮力跑進終點的拚搏精神，將常留我心。

訓練營夥伴奮力跑進終點模樣（擷取部分） 攝影：小龍

關於馬拉松 我想說的是…

很累！真的不容易！基本功必須累積一定的月跑量，才有機會順順完賽。另外，一雙好的跑鞋可以讓腳更省力，這對參加馬拉松賽事經驗比較少的我，第一次體驗到好跑鞋的幫助！起步永遠不嫌晚，只要願意開始，努力就會有成果；姑且不論好壞，相信旅程收穫定是滿滿！開始想著下一場馬在哪兒了…（再次謝謝教練、助教與每位同學的陪伴）