快訊

肯塔基銀行槍擊4死最新案情曝光！槍手竟是「死者同事」還直播犯案

中共環台軍演透露隱患 國軍經營的緩衝地帶已形同虛設

「賣掉你還讓你幫數鈔票？」三大雙面人星座 第一名一臉天真超意外

賽事心得／萬金石馬拉松 第一次體驗「何謂跑一場馬拉松」

運動筆記／ Tzu-Chun Lin

進終點如釋負重 i did it　　攝影：小龍

賽前腳的狀況一直不太好，賽前三週開始跑課表下限（並去做些療程），賽前一週甚至休到三天沒跑，希望腳狀態能復原多少算多少，並且告訴自己「順順完賽就好，不要想目標配速」，這也讓原本因腳傷低落心情及想完成目標成績壓力減輕不少。賽前一晚，訓練營夥伴柏偉分享「當不了冠軍，就當最開心的人」大會語錄，想想說得真沒錯，不要讓目標成自己過大壓力來源，盡量放鬆心情，好好享受賽事就好。

起跑時沒多久，腳底板開始不舒服（真難享受賽事），靠著穩定核心，用意念告訴身體盡量用全腳掌落地減輕腳負擔。後面越跑越開，感覺腳狀況好像還可以（腳跟有點不舒服但還不至於疼），速度也都維持在目標配速內（甚至超前），覺得好像有機會追上330列車，但一直到19K，才看到330 Pacer從我旁邊折返經過，驚覺這330列車超速不少（配速應該有4:45），難怪追都追不上。而馬拉松真正比賽從半馬折返處才正要開始，後半程側風不斷，加上一坡又一坡的挑戰，著實很磨人意志和腳力。再次跟自己對話，不要硬撐目標配速，盡量跑就好，現在身體已經很疲勞，再稍有不慎抽筋或拉傷，那就要很辛苦撐完全程了。

身體後半一直很累，加上腳好像要抽筋要抽筋的感覺，足底筋膜炎好像要犯的樣子，緊＋有點痛，只能降低配速、吃鹽錠、喝舒跑，盡量不要讓身體爆掉，配速有好幾次掉到5:40。好不容易撐到隧道口，好像還有點力氣，最後全力開出去，Yes！我終於完賽了。謝謝身體的堅持與努力。

賽前一聲加油，相當振奮人心　　攝影：小龍

完賽成績

配速紀錄

賽前18週扎實訓練週期 幫助突破個人最佳成績

2023年是我第二次參加萬金石馬拉松，有去年（2022年）萬金石落馬遺憾，今年無論如何都想要完賽。在美津濃跑步訓練營的助攻下，完成一個週期（18週課表）訓練後，今年大破個人全馬成績52分鐘，從4小時29分進步到3小時37分；雖然沒有達到賽前預期目標3小時30分，但全程無停歇且無傷完賽，肌耐力大幅提升，值得給自己一個掌聲鼓勵。

初馬：4:58:02｜2018.7.1(日)｜澳洲Gold Coast Marathon （完全無訓練）

第二馬：4:29:08｜2020.11.7(六)｜太魯閣｜（月跑量100-200K）

第三馬：3:37:21｜2023.3.19(日)｜萬金石｜（月跑量300K以上）

永難忘記訓練營夥伴跑進終點的奮力精神

馬拉松真的是一場既漫長又無聊的事情，大部分沒經歷過的人會說跑步好無聊，經歷過的人則會說跑步可以很享受。享受什麼？享受與自己獨處、享受沿途風景、享受持續跑步身體就會進步的成果、享受那些天候不佳（曝曬、暴雨、極冷）的日子仍努力完成課表的成果，享受一群人不知道在堅持什麼的堅持，這些辛苦付出的訓練日常，都將化成日後面對困難仍能繼續往前的動力。再次回首賽事，仍覺得不可思議，I did it。感謝琦琦教練、彥霖助教與佳霓助教的協助，以及訓練營夥伴們的陪伴，讓我順利完成這場有逆風、跑坡等不容易完成的金標賽事。而每位夥伴忍受抽筋、寒冷、極度飢餓、身體狀況不佳狀態下，仍奮力跑進終點的拚搏精神，將常留我心。

訓練營夥伴奮力跑進終點模樣（擷取部分）　　　攝影：小龍

關於馬拉松 我想說的是…

很累！真的不容易！基本功必須累積一定的月跑量，才有機會順順完賽。另外，一雙好的跑鞋可以讓腳更省力，這對參加馬拉松賽事經驗比較少的我，第一次體驗到好跑鞋的幫助！起步永遠不嫌晚，只要願意開始，努力就會有成果；姑且不論好壞，相信旅程收穫定是滿滿！開始想著下一場馬在哪兒了…（再次謝謝教練、助教與每位同學的陪伴）

萬金石馬拉松

延伸閱讀

路跑／亞洲馬拉松大聯盟年會台灣登場 盧瑞忠出任主席

賽事心得／萬金石馬拉松 我的英雄之旅

訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 結訓啦！

賽事心得／萬金石馬拉松 順利達成破3目標

相關新聞

跑步小品／平靜的飛躍～馬馬破PB的女子百傑36姊！

攝氏3度的低溫，站在B區第一排的小倩心裡忐忑著，雖然這是她第二次跑首爾馬，但因為耳邊全是聽不懂的韓文，到底B區何時起跑？真擔心突然起跑時眾人一勁兒往前衝，會不會發生推擠？體重只有40公斤，153.5公分在人群中顯得特別小隻的小倩，就在不安中等待著…。所幸，大會廣播開始用英語倒數，小倩心裡上緊了發條，提醒身體要放輕鬆，three…two…one！起跑！

賽事心得／萬金石馬拉松 第一次體驗「何謂跑一場馬拉松」

賽前腳的狀況一直不太好，賽前三週開始跑課表下限（並去做些療程），賽前一週甚至休到三天沒跑，希望腳狀態能復原多少算多少，並且告訴自己「順順完賽就好，不要想目標配速」，這也讓原本因腳傷低落心情及想完成目標成績壓力減輕不少。賽前一晚，訓練營夥伴柏偉分享「當不了冠軍，就當最開心的人」大會語錄，想想說得真沒錯，不要讓目標成自己過大壓力來源，盡量放鬆心情，好好享受賽事就好。

路跑／亞洲馬拉松大聯盟年會台灣登場 盧瑞忠出任主席

亞洲馬拉松大聯盟（AMML）在台舉行為期3天的2023年會，包括台灣、越南、印尼、不丹、泰國、馬來西亞、南韓、日本、汶萊...

賽事心得／萬金石馬拉松 我的英雄之旅

昨天賽後餐敘後，一回到家真的完全無力，直到24小時候才能好好寫下這三個多月來的心得。3小時47分鐘的自我對話，這真是在馬場上的夥伴才能體會。這三個多月來雖說是馬拉松的訓練，但從也沒一次跑過那麼長的距離

路跑／台新女子路跑 台北場嗨翻

全臺最盛大女子路跑趴「2023 Taishin Women Run」首次擴大規模南北串聯舉行，繼活力四射的高雄場後，昨（...

路跑／「小清新」也參賽 台新女子路跑香香登場

2023台新女子路跑今天從台北市政府市民廣場美力開跑，超過9000名女孩踏上賽道，包括東京奧運空手道奪銅的「小清新」文姿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦