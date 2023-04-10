賽事心得／萬金石馬拉松 我的英雄之旅

昨天賽後餐敘後，一回到家真的完全無力，直到24小時候才能好好寫下這三個多月來的心得。3小時47分鐘的自我對話，這真是在馬場上的夥伴才能體會。這三個多月來雖說是馬拉松的訓練，但從也沒一次跑過那麼長的距離。美津濃的琦琦教練很有信心的不斷對我們喊話，但老實說，一直到出了賽道的那段黑暗的隧道後，我也才相信。

我想運用我的論文研究中的英雄之旅(Hero's journey)來分享這段旅程，這是「故事的牛頓定律」，談到英雄接受神話啟蒙、活出自己的故事，這是源自美國的神話學家約Joseph Campbell，於1949年發表《千面英雄》一書。Campbell指出所有故事的敘述方式，都依循著古代神話的模式：「一個英雄從平凡世界進入冒險世界，得到了神話般的力量，並取得了決定性的勝利後，帶著某種能力從這個神秘的冒險中回來，和他的同胞共享利益」。

英雄之旅 Hero's journey 的定律包含：啟程 、啟蒙和回歸

【啟程】

英雄通常來自正常世界，當時的英雄還不是英雄。經常聽到許多跑者滿身是傷，但擋在機會前面的，是自己內心的恐懼，因此，每每拒絕召喚。幾年來，跑步，一直是我無法克服的弱項，我一直告訴我身邊的伙伴，我只是想跑健康，沒有必要拚成績，我想這是給自己個很好的台階，反正跑不好。

一個機會，讓頑皮小孩有機會出發冒險，蜘蛛人之所以開始決定當城巿英雄，是因為他叔叔臨死前告訴他：「能力越大，責任越重」。去年疫情過後，休跑近兩年，也重新思考和規劃生活步調，決心挑戰自己的不可能和極限，好好挑戰一回，獲得BQ，獲得波馬的入場券。這對初馬只跑出5小時的跑者來說，真的是不可能的任務。

【啟蒙】

終於下定決心，頑皮的孩子離開了正常世界，正式開始旅程，而英雄遇見導師，智者幫助主角下定決心，幫助他開始旅程。在叫念 黃桂香起初幾周的有氧訓練下，幸運的進入美津濃的訓練營，當了三個多月後段班的學生，求學工作一直有旺盛的企圖心和一心求勝的我，望著前面許多經驗豐富的跑者，只能咬牙苦撐。大家能想像嗎? 三個多月來每天4.5點起床第一件事就是跑步，我幾乎是穿著跑衣、褲睡的，因為，一起床喝杯水就要出門。幸運的獲得琦琦教練 陳盛琦的指導，琪琪教練打破了過去對於跑步或馬拉松的認知與知識，雖然有時候也會不聽話，但琪琪教練總是給我很大的包容和鼓勵，最大的學習是跑步要開心的微笑。

在旅程中開始面臨考驗，在考驗的過程中認識了夥伴，開始與敵人接觸，在夥伴的協助下越來越接近考驗的核心，接受極大的折磨、失去重要的東西。過年期間因為訓練場地選擇不慎，扭傷腳後放掉了兩次long run和幾次easy run，期間的interval run是紮著繃帶硬撐的。訓練期間，感謝叫念一直適時的「關心」，我常接到的訊息經常是：「今天跑了沒?」；感謝小莊哥 Abel Chuang沒事tag我「作業勒!」；還有阿利哥、劉大哥陪跑。還有美津濃訓練營的同學們每週的陪伴，我的隊友庭瑋 林庭瑋、凱莉 黃凱莉、家瑩Chia Ying Lin、宛真和小桂。有你們讓我撐過許多最艱難的時刻。這段時間，為了訓練放棄和失去許多啜手可得的東西，感謝所有人的支持，陪伴和接納這段時間疲憊於訓練的我。

【回歸】

英雄之旅面對最終考驗，通過考驗，獲得了重要的能力，魔王的現身勢必為主角帶來嚴重的傷害，一切看似無可挽回，但主角仍然順利克服了難關，獲得了最後的勝利。滿載而歸，英雄旅程告一段落，主角回到了自己的正常世界，但他已不再是頑皮的孩子，而是英雄。期待已久的賽事到來，許多過來人都告誡我這是一場困難的賽事，熱、逆風、坡路都使得一般人難以在此破BP。追蹤賽前氣象發現東北風來襲，可能不需要擔心豔陽，但勢必無法避免逆風與坡路。賽前一周特別到了現場探勘，輕鬆跑過麥當勞坡後，稍稍能做好心理準備。前半馬應該跑出了個人最佳成績，進入30公里後，開始不斷對自己信心喊話，最後的十幾公里是倚靠著三個月訓練基礎和意志力，我有多大的意志力? 雙腿還能動，就還能跑，上坡也不能停下來，不論降速到多慢。進入終點的隧道時告訴自己，我每次都能在終點前衝刺2公里。進入終點時，真的很想大哭一場，但實在累到沒有任何一點力氣。

我的英雄之旅Hero's journey沒有終點，這裡開始

從這個神秘的冒險中回來，英雄終究回歸了平凡世界，我想和我的同伴共享這份成果，讓大家看到，我們有機會挑戰自己的恐懼。但這場賽事，不是終點，熟悉我的人都知道，我有一長串的人生待辦清單，每個都是艱難的挑戰，但因為今天的這場旅程，我更堅定相信自己可以突破昨天的自己。明天英雄又將啟程...

「冷知識：其實全馬不是42公里」

賽前，已經跑到懷疑人生的時候，我才想問問，馬拉松到底是誰創造出來這個磨人的運動項目? 聽博學的小莊哥娓娓道來，才知道這段歷史，有些部分有點荒唐…

馬拉松運動的起源是在公元前490年希臘的馬拉松戰役，當時希臘通訊兵從馬拉松平原跑了約42公里回到雅典傳達勝利喜訊，布勝利消息後便力竭死去，為紀念他而設立名為馬拉松的長跑比賽。1908年奧運賽會為了讓皇室的小孩能夠觀看比賽，而把起點延伸385碼（約0.352公里），使馬拉松賽道的總長變成26英里385碼(約42.195公里)。