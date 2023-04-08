賽事心得／第二場半馬破百了！ 父子一起完成半程馬拉松

平時的工作多半是處理賽事資訊或者新聞內容，這一次終於可以寫寫自己想說的了！

沒錯！如標題所言，我這次竟然和老爸一起完成半馬賽事了！其實必須先說我是一個超級討厭下雨和低溫的跑步愛好者，或許是因為接觸跑步時間還不算久，真正認識跑步其實也才不到一年時間，所以可能經驗不豐富。但是對於有點龜毛又怕冷的我來說，天氣冷和濕濕黏黏真的讓人有種「矮油」的感覺啊～～～

所以當大家都說「天氣好冷，有點下雨其實很好跑的時候」突然覺得好難體會，希望各位有經驗的跑者們不要打我（笑，所以我把自己暫時歸類在跑步奇形種，希望未來能和各位跑者看齊，累積經驗能夠體會這種感覺。

我跟跑步結緣？！提到這次的「海風馬拉松」參與因緣，其實要將故事線拉回到到半年前的長榮馬拉松，那是我的第一場初半馬 ，也是我有幸認識跑步筆記後，接觸到跑步、跑班訓練後的第一個賽事目標。

參與長榮馬訓練營，才讓我了解跑步原來不只是跑跑動動而已。

在這之前對於我來說，認為跑步只是一個休閒減肥不會有競爭性的「活動」，因此只是依照平常的動力—減肥，來進行為期每週兩天的跑步運動，因此給自己的標準其實只有固定跑速及時間，直到跑步筆記給了我一項功課，那就是要 「參與賽事」，而且還是「一場半馬 」，當時的我完全覺得一定是在開玩笑，我從來沒跑超過五公里，而且只是跑步機，怎麼會要我跑21公里呢？甚至在當初因緣際會之下，有機會參與長榮航空馬拉松的訓練營 ，抱持著好奇和新鮮的想法，從加入的第一天，就從馬克操等等做起，「原來跑步前有這些動作」，甚至還可以專業教練指導？！從第一堂課教練聽到我的固定配速為五分速很驚訝 ，很有禮貌地將我排在最基礎的層次，下一堂就直接將我拉至最高層級的配速，甚至這組全都是專業教練？！ （ 心裡頓時有一種，我是誰我在哪 ），但慢慢的從教練的鼓勵 「 盡量跟就好，不要有壓力 」，漸漸的從每一堂的單圈 95 秒間歇跑到 86 秒，甚至更快。不希望那麼快就說不的我，從每堂的三圈十趟，再到三圈十二趟。儘管中間還有遭遇確診導致我跑步上氣不接下氣，但最後我好像隱約知道我的跑步輪廓，漸漸有一個雛形。原來，這就是跑步！

一連串的驚喜，人生初半馬就獻給了長榮馬拉松。直到後來，從長榮馬賽前暖身的 寶礦力路跑十公里 跑起，再到 長榮馬拉松初半馬 以 1 小時 46 分 達成，看著身邊圍繞著許多人都好厲害，奮不顧身的努力跑下去，我發現我自己變得勇敢了一點，也更愛跑步一點，發現跑步 雖然依舊是減肥為出發點，但更多了想要追上厲害跑者腳步的動力 。

我為什麼會在鋒面中完成了一場半馬呢？

● 家鄉情懷和馬拉松的契機那說到為什麼我會選擇和老爸完成一場半程馬拉松呢？其實說起來也是非常有趣，在去年十月的長榮馬後，對於跑步的馳騁快感，我發現我竟然愛上了。但因為工作的關係，許多大賽事都會希望讓更多跑者看見賽事和自身努力，因此我錯過了許多場賽事，但每次看見跑者們進終點，振臂歡呼的感覺和揮灑汗水後癱軟但掛著微笑的臉龐。其實我仍然不明白那種感受，甚至用想像去體會但卻沒有個概念，因此，身體明白的告訴我「 我還想再跑一次半馬 」，希望能再一次感受跑在賽道的感覺。由於已經接近上半年賽程的中期，許多的賽事已經關閉報名，因此挑選出適合或有興趣的賽事著實不易，但看著賽事網站還未關閉報名的選項，有一場賽事突然吸引我的目光。

「海風馬拉松 」看著這場賽事的地點，就在桃園的永安漁港的海螺故事館，心裡想著那不正是身為桃園人的我，小時候最常去騎腳踏車的永安漁港嗎，當時甚至連海螺故事館都還未現身。於是快速點進報名網站，在僅僅確認地點的情況下，心裡想著「 如果是桃園，那為何不帶著家人一起去呢 」 難得的相聚的機會或許可以用賽事，再一次回味永安漁港的出遊回憶。還可以看看現在新建成的海螺故事館。

賽前在家中和老爸一起準備裝備，其實這也僅僅是我第二次拍賽前裝備照。時間很快，不知不覺就到了賽前一週，當時的天氣還仍舊是晴朗無雲，甚至因為遇到了旱期，許多地方都已經許久未下雨，心裡想著那週末的賽事穩定了吧？！但因為自己屬於 「 遇水則發 」屬性，時常經歷大活動時，便會下雨的不良經驗，因此這次賽事我內心充滿著無限吶喊，期望能再給我幾天時間不要下雨就好。但果不其然，通常事情總是事與願違，在賽前的兩天突然下起了大雨，甚至因為遇到了下雨，趁勢也實施造雨計畫，因此整日雨勢滂沱，完全無法想像前一天還是萬里無雲的天空。看著地板上的水坑愈積愈深，背著已經準備好許久的衣保袋返鄉的路上，內心真的覺得又好氣又好笑。

直到回到家中，當和老爸一同準備衣物時，「 你跟我一起跑就是會下雨，這個魔咒是破不了的 」老爸也和我講了這段話，（這是什麼雨神家庭 ！？ 甚至我還沒和他說我也常招雨，老爸也自行先幫我打了預防針。但一切的擔憂，在共同交換跑步經驗及歡笑的氛圍下，也就變得順其自然。同時，也是因為完全討厭跑步的弟弟，得知需要在早上三點要開車出門去會場，那崩潰的表情撫慰了我 ：）。

● 踏上賽道看看自己極限在賽事當天，僅僅只睡四個小時的我，被窗外的雨聲吵醒，大雨等級的雨量，讓內心閃過一個棄賽的念頭。「 是不是就不要跑了？ 」 或許這是一個答案，但等待了這麼久，如果現在就放棄我一定會後悔，一定會！ 因此想著跑者們都會說喜歡在雨中和低溫中跑步的忠告，我盡量麻痺自己身體的抗拒感，「 或許到了現場就不會下雨了 」 「 裝備濕而已，說不定很涼 」 種種情況出現在我的腦海中，就這樣半推半就著身體出發到了會場。看著還並沒有很多人的漁港外頭，內心其實有些許失落，或許是因為覺得有多一點跑者陪伴才會比較熱鬧，也可能是希望這樣也能給自己鬥志。

在賽前的一個小時，匆匆趕著熱身的我，在停車場的車道慢跑的同時，看著一台台遊覽車和汽車進場，內心的澎湃感這時又湧現出來。「 今天我要破百 」，確認好自己的目標，不想出差錯的我，催促著老爸和老媽前往會場確認起點位置。內心只有想著 5 : 30 分起跑，在十分鐘就要出發的不安和急欲衝出的渴望。這時老媽才說離賽事時間還有半小時，我完全記錯時間了！ 這時緊繃的身心，突然鬆弛了下來，「 原來還有半小時不急著這麼趕 」內心懊惱原先可以讓老爸在多休息十分鐘的同時，雨也跟著愈下愈大了。

記錯起跑時間，多了可以跟老爸拍張賽前合照的機會。 （ 圖片來源 ： 老媽贊助 ）

隨著起跑時間即將到來，來到起點拱門前，穿著跑衣沒有保暖的眾多跑者，伴隨著讓身體能熱起來的腳步踩踏聲和水聲，順勢一陣風吹來，也有許多跑者選擇蹲下擋風。我的內心只有滿滿的不解和絕望， 「 天啊，我確定我真的討厭低溫和下雨 」，咬著牙耐著寒風，看著身旁的蜘蛛人突然有種羨慕他不畏寒冷的感覺。直到五分鐘後終於鳴槍起跑的那剎那，眾多人向前奔馳，地板上的水花四濺，極速踩踏的水聲源源不絕傳入耳中，第一時間我跟著人潮往前走，但意外的是其實並不會如想像中的冷。少了風正面襲來，現在我要克服的短時間內只有大雨和腳底愈來愈浸潤的沈重感了。

轉出了港內，來到了早上熱身的停車場，身體給了我兩條訊息，「 你的配速要提速提速提速 」，「 鞋子要不要一鼓作氣讓它全濕 」看著跑者們踩著水坑紛紛向前衝，我明白我是一個完全不會配速的小白，顧不得腳下的水坑了，首要是注意衝太快或時間太慢無法跟上，甚至在賽前我還將每段的破百配速時間寫在手臂上，就是希望能跟上這時間目標。期間我嘗試著看著錶，拉到穩定的配速時間上，但卻發現有些許喘了。這時我看見一班列車，穩穩地向前行，於是乎我嘗試性的跟上並且告訴自己只是短暫，或許是因為我從來沒有跟過這種自行組成的列車，有些不自在和唐突的感覺突然在腦海內打轉。

同時行進間，我看著手錶有快有慢的配速時間，讓我猶豫了許久自己是不是會因為這班車的目標不同，身體及時間上會無法掌握。但同時又因為自己無法控制配速的能力而打住了想法，因此鐵下心決定跟著三人的穩定列車，畢竟如此穩定前進不會累的感覺真好。

謝謝這群穩定的列車長們，包容我的跟車和後來新加入列車的跑友鼓勵。

●無法招架的突發狀況再一次舉起手錶看了時間，已經是經過了海岸邊，即將進入最熟悉的綠色隧道，「 完全與我手上的配速表相同！ 」頓時覺得自己非常有緣能遇到這群跑者。搭配上逐漸變小的雨勢以及彷彿被雨水沖刷帶走的微弱海風 , 跑起來的一切變得不慍不火，只感覺得到身體穩定運作中。這時從身旁仍然有許多跑者呼嘯而過，甚至是對向道次也漸漸有領先跑者經過，相信到了一個距離的我，才發現已經完成 10 K 了。同樣快速與身體對話，同時補了一包膠， 「 一切都未有異樣 ， 你很棒 」這時我相信與自我對話的力量，是多麽的強大。

踩著水坑前進，不斷鼓勵自己才是邁開步伐最大的力量。折返後，其實不斷地在尋找的老爸的身影，一方面是擔心他因確診而未完全恢復的身體，以及能和他說幾句幹話請他加油的動力。只可惜看著人來人往經過，卻沒有看到他的身影。只得不斷地繼續前進，可能也是我唯一賽事中可惜之處 。同時跑在海風馬拉松的賽道，算是既熟悉又平穩，除了低窪的水坑已經深及腳跟上高度，但每位跑者頭也不回的踩進再向前之外，看著陰雨的場景算是有種熟悉感，回程的路上更多的是放空，更可以看看風景。直到 15 K 處 ，小腿突然感受一陣抽搐。「 為什麼這麼早 ？！」

比起長榮馬進終點後，才感受到極大的小腿抽筋感，這次竟然有如此強烈的感受在行進中，我慌了。只能不斷地在踩踏抬腿中，找出空擋讓自己的腿部放鬆。將重心放在較不嚴重的右腳，用奇怪的跑姿伸展左小腿，（ 相信後面跟車的跑友，前面是我一定也跟的挺辛苦的 ），發現症況還未舒緩，第一次有了想停下來的衝動。深怕如果真的跑至抽筋，是不是就要花更多時間恢復。但結果並不如意，正當我離開列車嘗試停下時，發現抽筋感是直接襲來，甚至直接抽筋的狀態。我只得回到列車中繼續向前，祈禱小腿不要發生狀況。 「 你可以的在撐 7 K 就好 」 行進途中我直接吼著對小腿說道。

不斷咬著牙向前，同時一邊調整跑姿期望能讓自己舒緩些，或許是補給策略錯誤、訓練不夠等，最後的 7K 好長好長，提著一顆隨時害怕抽筋的內心，絕望到低鳴了一聲 「 21 K 的折返點在哪裡？ 」身邊經過的跑者彷彿看到我的掙扎，輕輕溫柔地說道「 就在前面不遠了 」。雖然沒有讓小腿更好，但讓我的心確實穩定了一些，看著穿越折返點向前的列車們，才發現原來他們三位列車長即將挑戰全馬，在自歎不如的同時，除了不小心忘記和他們說聲謝謝之外，迎面而來的是我要如何撐過剩下的 2K ?

賽事中少數對著鏡頭擺出動作的時刻，但這時身體已經產生異樣。

● 成功破百抵達終點面對說長不長的堤防路線，告訴自己配速不能掉，當下只能用自己覺得最快的速度向前進，五分速？四分速？ 不知道，我不想看錶不想知道現在是多少時間，我只希望能聽從身體的建議，一路向前。在穿越林徑時，甚至眼睛已經看見許多閃爍，身體不會喘也不會有爆掉的狀態，但不確定那是不是無聲的抗議。最終出了小徑，「 加油，謝謝你的配速 」後方跑友給予禮貌卻又有力的回應後，便離開這兩人列車一路狂奔。遠遠的原來終點就在前方，邁開步伐一路跑向半馬終點。「 終於我完成第二場半馬了 」舉起雙手，振臂鼓勵了自己，瞥見大錶的時間緩慢在 1 小時 38 分 流動著，我真的跑破百了！

原來跑破百的感覺是這樣，順勢停下來，抓著欄杆給小腿有個喘息空間的同時, 內心感受到一種無比的踏實。儘管全身濕噠噠，而且終點的風又超級大。但用汗水換來的成果，它是很真實的存在，也是我愛上跑步的原因。

我想這又冷又溼的終點，絕對會是我最熱血的回憶之一。 （ 圖片來源 ： 老媽贊助 ）

● 我和老爸的特殊回憶

經歷了大風大雨，破百的成績好像就更踏實些。（ 圖片來源 ： 老媽贊助 ）

「 你真的瘋了, 這麼冷的雨天還來跑這個比賽 」回到車上簡單更衣，老弟打趣的說。 「 你不懂啦 ，明明就很好玩 」我順勢也回懟了他一下。這時的天空幽幽暗暗，除了我跑回來之外，另一件事就是 「 我的老爸到底跑去哪裡了 」，在終點的老媽，不斷地問我這個問題，或許依照過往的經驗，兩小時應該不成問題，頂多再半小時就好了，以此我在回車上前不斷的給予耐心和信心。果不其然，換好衣服準備回終點時，就看見兩個熟悉的身影，回到車上。「 原來老爸也完賽回來了，不錯嘛 」這時看了一下成績， 2 小時 18 分 其實並不算差呢，對於已經許多年沒進入賽場的忙碌上班族而言，老爸已經是我欽佩的對象了。同時也很開心看見他自己能夠滿意的完賽，其實這樣就夠了。相較於破百完賽，這次的回憶絕對是一次深刻的體驗，或許下一次來的時間不會太久，但對於我而言，能夠和家人一起共患難，一起見證時刻，那回憶一定是彌足珍貴。

比起破百，能夠和老爸一起跑完半馬才是更重要的時刻。 （ 圖片來源 ： 老媽贊助 ）

最後也很感謝家人的支持，我才能一直跑下去，也可以鼓勵家人一直跑下去。對了，下一次的目標，就朝向 第三場半馬 破 90 吧。-------------------------- Chun Chao