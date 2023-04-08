賽事情報／ 2023羅布森台中伴城路跑 「伴友」賽前資訊懶人包

※溫馨小叮嚀：請注意起跑前、後的發車時間，以免耽誤寶貴時間唷！▋ 天氣預報經過幾日陰晴不定的氣候型態，中央天氣局預測，週日（9日）天氣將會穩定，氣溫不僅回到舒適怡人的19度至25度，體感溫度最高也有來到27度，相信有助於提升伴友參賽信心，也請注意水分補充與賽前身心調適。另外，當天紫外線指數也達將近5分，建議選手可配戴適合自己的太陽眼鏡、帽子、塗抹防曬乳液等，賽會當天也歡迎選手前往「運動筆記商城」攤位，有多款適合選手配戴的Nike Vision太陽眼鏡，只要憑號碼布、報名成功通知信等證明文件，現場最高還可以折抵500元唷~ 歡迎伴友多加利用！

▋ LIVE音樂直播 透早跑浪漫全台最低碳賽事自許的「伴城路跑」，不但打造「全台第一場不插電音樂直播路跑」，跑步全程以Youtube不間斷並同步享受來自主舞台的LIVE音樂直播，同時邀請知名視障歌手李炳輝、土地音樂創作者嶼彤、視障者樂團飛行者，演奏拔掉電子樂器與效果器後的原始音樂。 貼心叮嚀：直播時間為 4月9日 上午5:30開始；敬請鎖定Youtube 「用跑看見台灣Run For TAIWAN」

▋注意事項 ✦衣物保管區位於志工中心旁，上午5:00開放選手寄物，物品領取最終時段為上午11:00。 ✦各組起跑時間為：6:00半馬組、5:55半馬公益組（21公里/全程限時4小時）；6:30健康樂跑組、6:25健康樂跑公益組（11公里/全程限時2小時30分）；7:00親子休閒組、6:55親子公益休閒組（5公里/全程限時1小時30分） ✦大會設有半馬關門點：W5橫山公園，關門時間為9:00 ✦完賽證書採電子式完賽以簡訊通知或https://irunner.biji.co/track 《電子證書教學：https://reurl.cc/913eAO》2023羅布森台中伴城路跑：https://irunner.biji.co/2023LobsangTaichung?page=2086 官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/UrbanPartnerRun作者：2023羅布森台中伴城路跑責任編輯：陳宥騰