賽事情報／ 2023羅布森台中伴城路跑 「伴友」賽前資訊懶人包
全台唯一低碳永續的賽事 - 2023羅布森台中伴城路跑，即將在本週日（4/9）盛大展開！以低碳、友善、關懷為主軸，除了提供 600個免費公益名額給身障者與陪跑者共同參與路跑行列，今年更首度創新將路跑結合音樂，利用新媒體 Youtube 平台進行線上Live音樂直播，不僅打破選手與音樂的界線，更為打造具指標性綠色路跑賽事。距離賽事只剩幾天的時間，相信參賽跑友們都相當緊張與期待，讓我們揮別近幾天時陰時晴不穩定的陰霾，準備迎接賽事當日晴時多雲的好天氣。
小編幫大家準備了賽事懶人包，賽前調整好身心狀態及注意補充水分，一起為賽事做好準備吃蔬食、聽音樂、挺公益，突破個人最佳PB紀錄吧！大會詳細資訊詳見手冊：https://pse.is/4v5p8b
▋ 交通接駁
為實踐「減碳蔬食、綠色好日」的理念，完賽後除了可以享用美味又健康的“蔬食粽”之外，大會更貼心準備了5種不同的接駁路線，憑選手號碼布不僅免費搭乘，還可以攜帶眷屬一同前往主會場，當然也歡迎自行開車前往會場的“伴友”，先將愛車停放於周邊6座公有停車場，再選擇搭乘大會接駁車，對“伴友”來說相當便捷！
|路線
|站別位置
|A
|凱旋路與敦化路二段路口(發車/終站)
|B
|河南路二段與凱旋一街路口
|C
經貿路與大鵬路口
|D
|經貿路與敦化路二段路口(中途站下車)
|E
|黎明路三段與凱旋路口
- 起跑前 4:00 ~ 6:30 （每15分鐘一班車）
- 起跑後 8:30 ~ 10:30 （每30分鐘一班車）
※溫馨小叮嚀：請注意起跑前、後的發車時間，以免耽誤寶貴時間唷！▋ 天氣預報經過幾日陰晴不定的氣候型態，中央天氣局預測，週日（9日）天氣將會穩定，氣溫不僅回到舒適怡人的19度至25度，體感溫度最高也有來到27度，相信有助於提升伴友參賽信心，也請注意水分補充與賽前身心調適。另外，當天紫外線指數也達將近5分，建議選手可配戴適合自己的太陽眼鏡、帽子、塗抹防曬乳液等，賽會當天也歡迎選手前往「運動筆記商城」攤位，有多款適合選手配戴的Nike Vision太陽眼鏡，只要憑號碼布、報名成功通知信等證明文件，現場最高還可以折抵500元唷~ 歡迎伴友多加利用！
▋ LIVE音樂直播 透早跑浪漫全台最低碳賽事自許的「伴城路跑」，不但打造「全台第一場不插電音樂直播路跑」，跑步全程以Youtube不間斷並同步享受來自主舞台的LIVE音樂直播，同時邀請知名視障歌手李炳輝、土地音樂創作者嶼彤、視障者樂團飛行者，演奏拔掉電子樂器與效果器後的原始音樂。貼心叮嚀：直播時間為 4月9日 上午5:30開始；敬請鎖定Youtube 「用跑看見台灣Run For TAIWAN」
▋注意事項 ✦衣物保管區位於志工中心旁，上午5:00開放選手寄物，物品領取最終時段為上午11:00。 ✦各組起跑時間為：6:00半馬組、5:55半馬公益組（21公里/全程限時4小時）；6:30健康樂跑組、6:25健康樂跑公益組（11公里/全程限時2小時30分）；7:00親子休閒組、6:55親子公益休閒組（5公里/全程限時1小時30分） ✦大會設有半馬關門點：W5橫山公園，關門時間為9:00 ✦完賽證書採電子式完賽以簡訊通知或https://irunner.biji.co/track 《電子證書教學：https://reurl.cc/913eAO》2023羅布森台中伴城路跑：https://irunner.biji.co/2023LobsangTaichung?page=2086 官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/UrbanPartnerRun作者：2023羅布森台中伴城路跑責任編輯：陳宥騰
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