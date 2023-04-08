怪物！20歲小將初馬飆2時07分奪冠 93歲爺爺7小時完賽巴黎馬

2024 巴黎奧運就在明年，也因此今年法國的巴黎馬拉松格外令人矚目，光賽道上就湧進超過 5 萬名選手來參賽，其中一位更是高齡 93 歲的爺爺，儘管一路上走走停停，但他最終還是以 7:22:11 的成績順利越過終點線，並且表示還要站上明年巴黎奧運的起跑線。

巴黎馬拉松以凱旋門為背景，跑者們從香榭大道起跑出發，沿著塞納河畔行經羅浮宮、艾菲爾鐵塔、奧賽博物館等當地知名景點，讓跑者們暢跑在浪漫之都，一邊跑步還能一邊享受巴黎的風情。這位 93 歲的爺爺 Charly Bancarel 是本次完賽者中年齡最長的一位，於 50,800 名參賽者中排名第 50,769 位，雖然用 7 個多小時的時間才完賽，但他的精神早已成為另類的賽道亮點。

沿途不少民眾熱情的替他加油打氣，Charly 不斷以「謝謝」來回應，中間還一度揮手向加油團示意，他的勇氣和毅力可是打動了現場和電視機前的大眾，完賽時 Charly 感動的熱淚盈匡，沒有絲毫遺憾，他擦了擦眼淚對著鏡頭說：「我們必須一直繼續跑，就算變老也不能停下來，因為一旦停下來我們才會變老。」這句話可是讓大家都學了一課。

圖/Charly Bancarel

其實 Charly 年輕時並不是一位田徑選手，而是擔任遊覽車司機，直到 55 歲才開始練跑，至今已經參加過大概 20 場馬拉松賽事，包括德國柏林、美國紐約、英國倫敦等，更曾於巴黎馬拉松跑出 5 小時 11 分的成績，不過今年在賽前氣溫驟變，降到只剩下8 度，導致 Charly 的速度慢了下來。雖然這次沒有在預設的 5 小時內完成比賽，不過 Charly 並不氣餒，接下來他還是會維持每天早晨跑 10 公里的訓練，把目標放眼明年的巴黎奧運，他將再次站上馬拉松起跑線，踏上運動的殿堂去挑戰自己。

Charly 不氣餒，接下來將堅持日常訓練，目標放眼巴黎奧運。圖/Charly Bancarel

賽道上除了這位令人欽佩的爺爺，這次的男女組冠軍同樣令人驚艷。男子組是由埃塞俄比亞 20 歲的小將 Abeje Ayana 拿下，而令人驚訝的是這場比賽是他的人生初馬，在比賽開始時他便跟著同鄉 32 歲的好手 Guye Adola ，直到最後 5 公里才突圍衝出，以 02:07:15 衝線，而 Guye Adola 則以20 秒之差拿下亞軍。

埃塞俄比亞 20 歲的小將 Abeje Ayana 初馬就拿下巴黎馬拉松男子組冠軍。圖/franceinfo

女子組賽況同樣精彩，在最後 3 公里時，來自肯亞的 Helah Kiprop 殺出集團，尾段加速狂奔奪冠。前三名的廝殺可以說是相當的激烈，Helah Kiprop 以 02:23:19 和第二名的 Atalel Anmut 同時衝線，第三名則由 Fikrte Wereta 以 3 秒之差拿下季軍。

今年巴黎馬拉松超過 5 萬人參賽，其中有 43% 的選手挑戰人生初馬。圖/Eurosport

今年的法國巴黎馬拉松可以說是爆點不斷，讓人看了慷慨激昂，又更期待明年巴黎奧運的馬拉松項目。

新聞來源：Lefigaro責任編輯：Eulla