路跑鞋最狂開箱！Mizuno Rebellion Flash 大阪返鄉之旅

對於 MIZUNO 印象之中，除了在排球、棒球等項目已經受到大眾運動員喜愛之外，也是田徑選手愛用品牌。但近年來 MIZUNO 突破傳統印象在跑步界異軍突起，將跑鞋帶入一個特殊紀元。而在近期 MIZUNO 甚至一次推出了 WAVE REBELLION PACK 系列三鞋款，分別為 WAVE REBELLION PRO、WAVE REBELLION FLASH 以及WAVE REBELLION SONIC，搶眼的設計和外型，直接在短時間內佔據跑者視線。

那這次編輯身兼一項 【 編輯開箱 】任務，要來帶大家認識 WAVE REBELLION FLASH 這雙為全馬SUB 3 所設計的大眾競速鞋款。但編輯左思右想，怎麼樣讓大家可以更認識呢？ 那乾脆『要做就做大』就去 Mizuno 的家鄉 「 大阪 OSAKA 」來一趟返鄉之旅吧。

鞋款資訊

其實早在 2021 年，Mizuno 就已經推出 Wave Rebellion 系列鞋款，已經讓跑者看見不同的的跑鞋未來性。而延續系列，這次的 Wave Rebellion Flash 更是標榜結實、滾動速度更快的鞋子，採用全新的 Enerzy Lite 中底，是該品牌長期以來最輕便、最令人有期待感的產品之一，對於 Mizuno 總體而言具有流線型的鞋面和不斷變化的設計儼然成為最新的設計重點。

低調中又凸顯了自身光芒的跑鞋，令人非常嚮往。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

Mizuno Wave Rebellion Flash● 價格：4980 元● 重量：約229 克（男生 9 號）; 約213 克（女生 8 號)● 落差：8 毫米● 材質：鞋面：合成纖維＋人工皮革 ; 大底：橡膠大底● 上層 ENERZY LITE 縮短推進時間，下層 ENERZY 發泡增加柔軟避震。

外觀特色

第一手拿到 Mizuno Wave Rebellion Flash 時，便下意識地惦了下它的重量，手感拿到讓人有出乎意料之感，玻璃纖維增強的波浪板，在鞋款中提供堅硬而活潑的視覺衝擊。儘管搭載了 Mizuno Enerzy Lite 等相關科技，但反而有種科技愈強大，手感愈輕的感覺。同時位於頂部的極輕工程網眼鞋面，絕佳的時尚白色和橙色設計，直接在視覺上脫穎而出。

絕佳的時尚白色和橙色設計，直接在視覺上脫穎而出。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

玻璃纖維增強的波浪板，在鞋款中提供堅硬而活潑的視覺衝擊。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

科技性能

針對 Mizuno Wave Rebellion Flash 主打高性能鞋款，最令我好奇的是它的中底，去除了 Mizuno Enerzy Foam 底層和剛性板的一些邊緣，改為使用 Mizuno Enerzy Lite 作為頂層，預期能夠使中底增加了一些彈跳功能，也增加快速啟動的能力。同時在後足跟也加足了支撐，讓後跟穩定度是感覺非常不錯的。

使用 Mizuno Enerzy Lite 作為頂層，預期能夠使中底增加了一些彈跳功能。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

儘管玻璃纖維板確實使鞋子整體變硬，剛拿到鞋款時也有稍微彎曲了鞋款，鞋底的剛度會讓編輯感覺鞋子微微的僵硬，尤其是在前腳掌處。但儘管如此，剛中帶柔的推進力，還是能保有一定的反饋作用，完全給足跑者長距離的靈活感。另外有著 8 毫米落差 的設計讓鞋跟偏移感覺更高，這對於不想要低落差鞋的人來說是非常好上手的設計。所以對於我而言，這絕對會是希望在競速中享受鞋款給你穩定支撐的跑者，會更輕鬆的一雙得力助手。

有著 8 毫米落差 的設計讓鞋跟偏移感覺更高，對於不想要低落差鞋的人是非常好設計。（ 圖片來源 ：ChunChao

使用建議

這次的 Mizuno Wave Rebellion Flash 著實讓我感覺到 Mizuno 的不一樣，顛覆我長久的想像。這次 Mizuno Wave Rebellion Flash 我認為最適合那些渴望更踏實感受和穩定的跑者，穿上它可以得到更快的訓練節奏，也讓的鞋底保護性補足中底略微僵硬的部分，同時鞋面確實使它具有獨特的輕盈性和增加足部使用的面積。

競技取向的輕量化 G3 大底，給予更強勁的抓地力。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

如果你是想要讓成績推進，同時需要更堅固和更功能型的鞋款，那主打給予 SUB 3 跑者的 Mizuno Wave Rebellion Flash 或許可以是你嘗試的選項。責任編輯：Chun