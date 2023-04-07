雷艾美名古屋城市馬勇闖女總22 向妹妹理莎喊話：我們都不孤單

日法混血女星雷艾美，三月中左右飛往日本參加名古屋城市馬拉松半馬。圖/雷艾美臉書粉專

日法混血女星雷艾美，平常除了主持節目、出外景，私底下其實也是一位非常喜歡跑步的跑者。前陣子首次挑戰一個人前往海外參加日本名古屋城市馬拉松半馬，在筆直的賽道上跑出 1:43:55 的成績，女子總排第 22 名。她坦言：「第一次自己參加海外賽事，真的有點緊張。」

其實原本雷艾美是要和妹妹雷理莎一起來參加日本名古屋城市馬拉松，不過由於理莎為了拼奧運積分，臨時取消，變成雷艾美獨自一人前往參賽，她說：「當時心情既興奮又緊張，到大會時我就自己去領物資，檢查所有裝配和心理狀態，我頓時覺得，哇！這些都是我妹妹正在做的事情，現在我都得自己來，沒有人照顧我，但我覺得滿好的，因為這樣我可以更了解她的狀態，更知道要怎麼去輔助她。」

雷艾美第一次獨自一人前往海外參賽。圖/雷艾美臉書粉專

領取完物資之後，雷艾美檢查一下身體狀況，雖然並不是那麼完美但是還可以。賽事當天 10:20 半馬組正式鳴槍起跑，相較台灣的路跑比賽，時間明顯晚了許多，因此起跑後沒多久溫度就逐步上升，約 11 點左右更出了大太陽，讓艾美跑起來更為辛苦。

雷艾美矣 1:43:55 的成績完賽。圖/雷艾美臉書粉專

她分享說：「賽道路線非常的寬敞好跑，就像台北筆直的忠孝東路來回折返。前 10 公里一切都非常的順利，跑道、氣溫、空氣中的乾爽度，一切都很舒服。雖然溫度不夠冷但比起較為潮濕的台灣，跑起來的體感還是不錯的，預計的跑速也都在標準內（4‘50”/km），前半段跑的挺順也經過了折返點。」

雖然沒有突破 PB ，不過成績仍然在艾美的預設範圍內。圖/雷艾美臉書粉專

艾美接著說：「殊不知在上午 11 點的時候，太陽出現了！而且照得好熱烈！整個市景被照的好美，但是跑者們的能量也隨著溫度上升開始被消耗，10-15 公里我的速度瞬間降到了 5’00”/km，我開始大口的喘氣，而且除了熱跟喘之外，我的側腹在 13、14 公里左右也開始跟我鬧變扭了，只好一邊喘息、一邊掐著肚子調整自己的狀態，希望過終點成績不要超過 1:45:00。」

圖/雷艾美臉書粉專

最後艾美以 1:43:55 的成績衝線，雖然沒有突破個人 PB 不過還在她原先的設定範圍內，她說：「不會每一場都是你的最佳，但每一場跑完都有可以學到的東西。」

雷艾美以女總排第 22 名完賽。圖/雷艾美臉書粉專

談起去年臺北馬和妹妹理莎雙雙達標的時候，艾美笑著分享：「我覺得有時候我們很像雙胞胎，只要她好的時候我也會好，去年她會突飛猛進是因為找到適合她的教練，在飲食控制上也做很大的調整。之前她因為一直想要減肥，所以在營養上面沒有那麼好就容易受傷，這次透過訓練跟飲食上的調整好了很多。」

去年於台北馬時雷艾美和妹妹雷理莎書雙達標。圖/雷艾美臉書粉專

平常姐妹倆感情十分融洽，經常會通電話聊聊彼此生活，理莎也會跟姊姊分享訓練課表，艾美說：「她做什麼就會跟我說，我也會請教她課表，但假設她做十分我可能就做七分這樣，我很難像真正的競技選手每次都按表抄課，因為我有自己的外景跟工作，真的是在夾縫中求生存，都利用休假時間去訓練。我相信大多數的人工作也都是很繁忙很快速，所以一定要好好照顧自己，好好睡、好好吃，要對自己好一點。」

雷艾美：要對自己好一點，好好吃飯，好好睡覺。圖/雷艾美臉書粉專

談到要對自己好一點，艾美忍不住分享最近很喜歡的訓練服裝，adidas 新推出的運動內衣和訓練短褲，她開心的表示：「我覺得 adidas 運動內衣的包覆性很好。因為以往在穿包覆性比較高的內衣，會覺得太緊太繃，但品牌新推出的款式有分罩杯跟下圍，女孩們可以自由的去做選擇搭配，假設我的胸部沒有那麼大，我就可以選罩杯小一點但下圍寬一點的，穿起來就會很貼身舒服。」

圖/adidas

此外她更大讚訓練短褲透氣度超高！儘管運動大量流汗，褲子仍然保持乾爽，讓艾美相當驚艷。近期她也體驗了 Les Mills 萊美系列課程，一邊聽著動感的音樂，一邊律動身體，踏出舞步，艾美說：「我覺得這個課程很嗨，因為我們平常練路跑有一個固定的模式，肢體會比較僵硬，但來這邊學舞蹈身體會很鬆很柔，你也會覺得自己很性感，很有魅力！」

圖/雷艾美臉書粉專

她不禁讚嘆運動真的帶給她很大的改變：「我覺得我變得比較有自信，因為我以前的個性是比較害羞的，運動讓我找到自己一個專業，而且它又是很正向的事情，很好去交朋友。大家知道你很會跑就會來請教你，或是會想要加入你，看到你體態變好，也會想跟著去嘗試看看。運動真的會讓女生變得更有自信，狀態也更好，我看到現在台灣運動的風氣越來越好，我也很開心。」

看到妹妹里莎為了夢想這麼努力，艾美想跟她說：我們都不孤單。圖/雷艾美臉書粉專

雷艾美（左）和妹妹雷理莎（右）。圖/雷艾美臉書粉專

看到妹妹為了夢想這麼的努力，她也有話想跟理莎說：「從高中我就陪著你練，我應該是看你最仔細的人，我不想要你一個人這麼辛苦，因此剛開始接觸跑步時，其實我是想要陪著你練，剛好我自己也找到自己的興趣跟優勢，雖然現在我們方向可能不一樣，但是我們還是可以心連心，很努力去做這件事情，讓彼此知道我們都不孤單，」

雷艾美想鼓勵大家：不要放棄，完成後你會覺得自己很不可思議。圖/雷艾美臉書粉專

最後她想要鼓勵所有熱愛運動的人：「不要放棄！你剛開始一定會遇到困難跟不懂的地方，但你如果有更明確的目標，像是你的成績或是你的體態，當目標很明確時，你就會有更大的動力去完成，之後你會覺得哇！我自己很不可思議。」

圖片來源：雷艾美臉書粉專

責任編輯：Eulla

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