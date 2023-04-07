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跑步小品／跑者必看動畫「風が強く吹いている」

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「強風吹拂」一部講述跑步的青春故事，10個不同個性的人，不小心誤入歧途，踏入跑步的故事，從一開始的不知所措、不敢相信，畢竟要參加東京箱根間往復大学駅伝競走，除前屆總成績排名10名內的大學外，其他學校須參加預選賽，預選賽標準為參賽隊全員通過跑步測驗一萬公尺成績34分內，才有資格參與每年1月2-3日舉辦的箱根駅伝。

這群不是跑步專業的朋友，誤打誤撞開始為期一年的訓練，跑步沒有想像中的美好，你以為會進步，你以為獲勝是比賽的意義，但現實常常讓人懷疑每天跑步的意義，或許跑得快有些先天條件，但唯一真正能鍛鍊的是心志，跑步真的蠻孤高的，跑的時候就算旁邊有隊友，心底還是只有自己，跑步容易暫離生活的繁瑣，碰觸到自己內心想逃避或一直懸在腦海中的念頭，總在邁開腳步的瞬間，每個跑不下去嚴重質疑自我的瞬間，得到解放，或許不是直接解決現實中的問題，但總能為堅持的自己提供下次前進的力量。

跑步既痛苦又美好，劇中每個角色讓我深切思考，過去大家總是都想像我是那種天生跑得快的人，我在國小的時候，無意間發現，我都還沒用盡全力就可以跑贏其他人，怎麼會需要努力？當時田徑隊教練邀請我參加校隊，每天晨練、寒暑假也要回學校練習，晨練了一陣子就跑出自以為是的心態，旁邊人練成這樣，還是跑不贏我，阿我是為什麼要去練習？還會翹晨練去圖書館(真的無比白目)，感謝教練無與倫比的耐心廣播叫我去練習，(實在太丟臉了，同學都以為我去練習，但我其實只是跑去偷懶)。

看了這部動畫，我才第一次了解，跑得慢的人，還繼續堅持練習，根本他們才是我的老師，我以為快就是強，原來真正的強，是擁有堅強的心志去相信，無論在什麼景況，堅持完賽，或許才是人生無數高牆中實屬強的。無論是跑步還是騎自行車，遇到逆風、測風都是痛苦的，會讓人想立刻停下腳步打包回家，畢竟人跟大自然相比，渺小的程度一目了然，尤其是東北季風的北海岸，光是踏出家門先給自己掌聲哈。「風が強く吹いている」最愛哪個角色？一時間選不出來，每個一起跑步的夥伴都好重要，每個人都是彼此的老師，相信隊友也相信自己。「なぁ、走るの好きか？！」

你喜歡跑步嗎？

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