賽事心得／萬金石馬拉松 順利達成破3目標

第21屆萬金石馬拉松，是我第5次參加萬金石馬拉松，今年剛好晉升到金標賽事，所以在跑完2022台北馬拉松後，就設定2023萬金石馬拉松為目標賽事重點要拿到女王頭獎盃，從歷年來的成績比對起來要在SUB255以下，比較有機會拿到分組獎盃，因為又是金標賽事，一定有許多外籍跑者來參賽加上國內菁英跑者參賽相對有一定的難度，所以完賽時間一定要守住這個時間內才有機會在分組前15名，設定目標後的三個月訓練期很辛苦，尤其是台北馬後的準備更是疲勞，要跑課表又要降低參與賽事及心理的不確定性，於是從台北馬賽後參加了一場全馬、2場半馬、2場10K，將自己的狀態先維持在8-9成的水準，

2023年元旦長堤曙光半馬

2023年埔心牧場10K

2023年大湖草莓全馬

2023年雙北半馬

2023年桃園市蘆竹區大古山之戀

10K訓練的這三個月也感謝跑班教練也了解這是我的目標之一，所以教練也有將強度訓練列入跑班課表內，這個週期的訓練跑到都想放棄，總結下列3點，第一：心理素質還不夠強大、第二：長久的習慣都要有高跑量、第三：強度訓練的增加身體的適應性還在學習中導致，身體發出抗議，這三個月真的很難熬，原本都晨跑的習慣，因為身體的負荷，導致無法每天晨跑，只能調整到晚上跑步，已經建立好的循環的機制被打亂了，也許是自己年紀增長關係，恢復狀況也不像之前那麼快，營養品的補充也是我應該認真要去看待及補強，熬過這段時間真的不容易，要不是教練的提點，家人的支持，中醫的協助，按摩店的鬆弛，溫泉的放鬆，這些都是不可或缺的一環，才能撐完這段時間，也維持水準順利達標感謝幫我的人。

2023萬金石馬拉松當天的天氣陰雨氣溫還算低，住在金山溫泉旅館，早早5點多就坐公車到達會場，直奔運筆配速員帳篷，看到老友們正在準備著配速裝備及拍照，順便自己將裝備也整理一下，與老友們寒暄及話家常，降低了緊張感，起跑前1小時開始吃補給品，#宋庭帆 #廖國宇 感謝您們提供的補給品，讓我再去程能夠發揮水準，接近6:00跟著大家到起跑區集合，今年分配到A區，A區的跑者其實還蠻多的，心想不要想太多，以自己能力來完成這場目標賽事吧，準時6:30鳴槍起跑，剛進隧道時大家都開始加速往前衝，還是以自己的配速來跑吧，順便找看看有沒有跟自己一樣的速度的集團一起共跑，跑到4K時有3-4位速度差不多的跑者在附近，就以這個速度繼續前進吧!

前21K以氣溫及風向算好跑，有將自己平常練習的速度展現，過石門國中後，回程的強側風及上橋的坡度影響，研判無法繼續維持去程速度，以能跑多少算多少的心態，至少先以不爆掉為主，決定降每公里5秒來對應賽道的起伏及天氣的狀況，到後半段34K進入獅頭山開始大掉速，上下坡的轉換導致雙腳小腿抽筋影響到腳踝的穩定度，無法維持跑姿只能再降速度來調整跑姿的維持，38K後研判可以破三，心態就不一樣，於是就開始第二次呼吸，開始提升速度，最終2:54到達終點，順利拿到分七，感謝老婆在終點及頒獎時等了許久，終於達到自己設定的目標。