訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 結訓啦！

萬金石馬拉松會場 06:00:00-0K

「我們已經訓練了18週，不論晴天下雨、不論田徑場/體大/河濱公園都能順利完成，現在就是站上跑道好好的把過去這段時間的努力好好發揮出來吧。」

天色微亮，會場卻已人聲鼎沸，往來的跑者興奮的互相交流。雨滴落在臉上，專注聽著教練精神鼓勵的大家卻毫無感覺。找到差不多配速的志如、男哥、士緯與智勝，簡單交流了配速策略後便各自踏上自己的分區。萬金石馬拉松訓練營18週的訓練就在今天準備驗收成果，緊張不僅是因為這段時間用心的準備，更擔心著自己已四年未接受全馬的挑戰，不知道是否能找回從前的跑感。萬金石馬拉松聞名於後半段的逆風以及最後不知讓多少跑者中箭落馬的麥當勞坡，教練的話語仍迴盪在心頭，心卻漂回18週前那個下午......

琦琦教練的第一堂課就留給了我深刻的印象。為了準備萬金石馬拉松，自己安排了一套半馬課表，結束後卻對全馬更加的迷惘。

光是要空出時間跑步就是一大挑戰，犧牲了睡眠時間，成天熬夜讓身體無法修復，隔天只能繼續用疲倦的身體應付日常生活。總是覺得要跑到氣喘吁吁才是真的有練到，於是輕鬆跑變得一點也不輕鬆，又加重了身體的負擔。疲倦的身體使意志更加消沈，對於跑步似乎也不再那麼喜愛。當初只是純粹希望有個人來鞭策自己完成課表，自己也預計完成這場馬拉松後應該會暫時從馬場上退下好好休息一陣子。

「當自己的教練」第一堂課，教練開宗明義的告訴我們這句話。學會與自己對話，感受自己的身心狀態，並適時調整訓練內容。這句話打醒了自己。首次間歇訓練，教練反覆強調希望我們用七成力去跑，重點在跑完後自覺能再跑幾趟。第一次用如此行有餘力的速度完成一次間歇。對於跑步，心裡似乎有了不太一樣的看法。

（第一次訓練，想不到自己會在這段時間有這麼多成長）

「5、4、3、2、1！」主持人的倒數將自己拉回現實。心跳加速，人聲鼎沸的起跑線萬頭攢動，2023年萬金石馬拉松正式開始！

萬金石馬拉松賽道 06:53:32-5K

找到相近配速的夥伴，調整好呼吸一起前進。前五公里最重要的課題是抑制興奮的心情，找到目標配速穩定前進。如同訓練營的前幾週，總是有一陣不適應期，但抓到節奏後接下來維持著穩定的步伐便可以穩定的持續前進。

打開第一週課表心裡倒抽了口氣，一週六練是發生什麼事！過去自己練課表時一週五練身體已經感覺無法負荷，現在變成一週六練，還有假日清晨的團練。雖然中間穿插了許多慢速的輕鬆跑，但下班回家早疲倦不已，有時連輕鬆跑都懶得再出門去，課表練的零零落落。

「你要先分清楚你是真的沒空跑還是懶得撥時間出來跑」某次團練後教練語重心長的告訴各位。晚上雖然疲倦，但與其把時間拿去追劇，為何不試著出去吹吹風？於是開始鞭策自己從四練往五練邁進，奇妙的是認真執行教練排的課表下，改變了過去把自己操死的觀念。該慢則慢，快的時候也不能超速，跑量提升下又更能跑的更遠，也在每次間歇課表時感受到自己的進步。終於在開營六週後，輕鬆的完成了一週六練。

（教練對配速非常嚴格，總是不斷嚴厲叮嚀我們不要隨意超速）

找到平常同組訓練的男哥，第一次在賽道上有人結伴同行。找到了目標配速，心跳也慢慢穩定，堅定的一起向前。

萬金石馬拉松賽道 07:16:25-10K

賽道進入海岸線，強勁的東北季風吹起了浪花打在臉上。雨勢漸大，四面八方襲來模糊眼睛。濕透的身體加上海風吹拂，不禁打了個寒顫。或許半年前的自己就因此而心慌，但現在是經歷18週訓練的自己，不過就是另一次晨跑罷了！

除了一週六練，訓練營夥伴的彼此激勵也成為了成長的動力。早上盥洗完打開App常常看到許多人已完成今日課表。一向習慣在晚上訓練，雖然可以作為忙碌整天後拋開一切的享受，但臨時有事的話就容易拖延到訓練進度，若晚上有約也只能忍痛在課表與社交中擇一。究竟晨跑是怎樣的感覺呢？那是個氣象預報隔天清晨有大雨加上寒流的夜晚，看著夥伴的晨跑紀錄，下定決心停止想像，明天不論如何都起床試試。

凌晨四點。城市只聽的到滴滴答答的雨聲還有跑鞋觸地清脆的聲音。冷風吹來頭腦一陣清醒，卻也凍僵了雙手。不太記得第一次晨跑的過程，只記得在雨中的自己視野一片模糊，幾乎感覺不到自己的雙手。回到租屋處沒空等熱水，直接繼續凍僵的洗了冷水澡後出門。奇妙的是身體一點倦意也沒有，看著路上的車水馬龍想起剛剛寂靜的城市，心裡一鼓成就感油然而生。這種天氣都能出門跑步了，人生還有什麼事情我不能完成？早起仍然痛苦，開門那煞那仍然會倒抽一口氣，但從此以後便愛上了晨跑。愛上跑完後那股成就感，愛上能一早便完成大事那種驕傲的感覺。奇妙的是在早上的工作效率也提升了，有了早上的醒腦似乎更可以集中注意力，而晚上睡眠也變得更安穩。

（清晨的公館河濱，多少次練完課表天色才微亮）

（林口體大，不畏風雨的各位！）

蛻變的自己，睽違四年後回到賽道上，我已不再畏懼。

萬金石馬拉松賽道 08:07:51-21.0975K

路邊人潮漸多，對向也慢慢出現折返後的跑者。瞄了一下手錶，半馬小破一分鐘，身體狀況仍然絕佳。在一月終於將跑量拉到300K，除了感受到身體的進步，最有收穫的是將跑步真正融入生活。為了早起跑步，工作行程/讀書進度都必須事先規劃好；而為了更有效率做事，訓練自己要更有專注力的完成每一件事。放棄了多餘的社交活動與不必要的娛樂，忙了一天躺上床時身體是疲倦的，但心裡卻無比充實。從前生活似乎就是不斷趕在截止日期完成每份工作，現在主動出擊後奪回了對於生活的主控權，生活過的更有餘裕，也更能將空閒時間投注於練跑。一月的自己身心狀況都達到了巔峰。「馬拉松現在才真正開始」折返為雙腿肌肉帶來不一樣的感受，帶著穩定的步伐，迎接後半程馬拉松。

（隨時確認自己配速不能亂掉）

（前半馬：還笑的出來的半馬）

萬金石馬拉松賽道 08:49:26-30K

賽道再次回到海岸線。除了浪花，東北季風也轉為逆風，猛然發現回程變為緩上坡；相同的配速卻感受到額外的壓力。雙腿漸漸沈重，里程標示牌似乎越來越慢出現，開始浮現了停下來走走的想法。腎上腺素似乎慢慢消退，熟悉的痠痛感似乎暗示著自己又要遭逢幾個月前那次跑失敗的課表......

一月底的自己在本來的配速上感到游刃有餘，也因此大膽的向教練提出了升組的想法。「間歇不過從每圈快六秒罷了」卻以在田徑場上腿軟作收。陽光普照，心情卻無比沈重；大口喘氣眼前一片暈眩，跪坐在草地上久久無法起身。想起教練第一天的諄諄教誨，卻自以為身體狀況大進步而妄想增加訓練量。看著夥伴紛紛順利交出作業，心裡更加不平衡。

再次感謝琦琦教練，除了課表的安排，第一次體會到運動心理學的重要。沮喪的自己準備接受教練的責罵，平時嚴厲的教練卻靜靜的告訴我跑差一次沒關係，往上挑戰失敗就繼續回到本來的訓練量就好。踏上傳說中的麥當勞坡，雙腳的異樣暗示著抽筋的前夕，努力控制自己的姿勢，勉強維持著穩定的配速。想起教練那天的鼓勵，想起「當自己的教練」，想起田徑場上站不起來的自己。里程增加，看著配速表發現自己正在慢慢落後進度，想要勉力提速肌肉卻立刻給出更嚴重的警告。

（笑不出來的自己）

萬金石馬拉松賽道 09:36:15-40K

無法隨著身體狀況調整速度，雙腿只是無意識的往前踏步。差15秒、20秒、30秒......麥當勞坡結束，卻再也沒辦法加速，只能在每一次對錶時不斷看著自己離目標漸遠。最後一次課表在假日下午的河濱執行。輕鬆的跑了五公里。悠閒的下午有許多散步的民眾，也看見了許多氣喘吁吁的跑者。輕鬆超越其他人之餘，想起了半年前的我看著為自己訂下的配速毫無信心。這18週的訓練找回了跑步的快樂，學會更有效率處理生活上每件事，養成了晨跑的習慣。如今面對同樣的配速我已不再惶恐，因為我已做好萬全的準備。就算沒達到目標又如何？當初以為這是自己在馬場上的引退戰，但卻找到了能一直跑下去的熱情，這是比成績還要重要千百倍的事情。

過了隧道終點就在眼前！雙腿機械式的移動，看了一眼手錶，達到目標已經無望。簡單擦拭了臉上的汗水，轉頭一笑，我已投注心力全心準備這場比賽，剩下的就是命運的安排了。放下對成績的糾結，一步步用心感受著大腿的酸楚，奮力吸進濕熱的空氣；腹肌在哀號、手臂肌肉在哀號，汗水淚水雨水模糊了眼睛，隱約看到終點越來越近......

（終點前夕，快撐不下去了）

萬金石馬拉松賽道 09:45:56-42.195K

熟悉的停錶動作，雙腿終於崩潰倒地。離設定目標慢了56秒，遺憾中卻又帶了一點興奮與不捨。感謝教練們這段時間的指導，感謝訓練營夥伴的互相激勵。短短的三個月，成為了跑步生涯中最閃耀的一段時光。這個成績不會是終點，相信從此以後帶著這些珍貴的回憶，我會好好的享受每一次比賽，帶著教練給我的一字一句指導一直跑下去。

2019年岱宇臺中國際馬拉松-03:48:23

2023年新北市萬金石馬拉松-03:15:56