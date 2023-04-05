賽事心得／巴黎馬拉松 慶祝結婚15週年

幾年前跑過幾場海外馬拉松後，巴黎馬拉松就一直是我歐洲初馬的夢幻首選，但因著人氣最高的世界六大馬拉松推坑力道太大，就想說我遲早要去收集的，為何不一開始就先拿下，於是2019一連拿下五星打算2020拿下六星獎牌當作結婚十二週年紀念禮物。但最終疫情讓目標破滅，不但順延至2022才完成六星，也讓海外十二週年慶祝成為了永遠的遺憾。

但內心深處對巴黎馬拉松的初衷卻始終沒有改變，今年終於如願的前往夢寐以求的時尚、浪漫之都。 套一句法國哲學家笛卡兒最廣為人知的名言「我思故我在」，但這次要改一下，是「我們思故我們在」。

時尚浪漫之都的魅力果然無法抵擋，跑在香榭麗舍大道、塞納河、鐵塔⋯等等的美好風景，相信是無價的體驗，於是一行七人就浩浩蕩蕩的前往了法國🇫🇷，我們這次有三個人的歐洲初馬就獻給了巴黎馬拉松。

抵達展覽館已經是萬頭攢動，通過重重關卡終於領到了首發紅區出發的三小時號碼簿，終於等待多年夢想的入場卷到手了。

而我們其他人也都領到屬於自己獨一無二的號碼簿了，而且還有國旗欸，真開心。

巴黎馬拉松因為超過5萬人參賽，所以是分區分時段起跑，男菁英邀請選手起跑後一分鐘就是三小時的紅區起跑，後面依顏色組別時間出發。

接下來就是放鬆心情的旅遊行程，來到浪漫的巴黎連續幾天都在城市裏穿梭時空旅行，塞納河畔，左岸的咖啡；我手一杯，品嚐你的美、巴黎鐵塔、蒙娜麗莎對我笑⋯真是美不勝收。

比賽前一天去終點的凱旋門場勘，順便預祝我們明天都能順利的凱旋歸來。

比賽當天氣溫驟降至7度，本以為紅區出發的人應該是最少，沒想到多到數不清，目測至少有6000人⋯

長長的人龍比起柏林馬有過之無不及，但今年的亞洲人明顯少很多，不知道是不是都去準備同為四月的波馬跟倫敦馬了？

開賽後就一直是跑在石磚路上，雖不舒服但也無可奈何，跟著幾個高大的老外後面破風了好長一段時間，這時都配4:10/K穩穩的在破3列車前。

巴黎馬補給站5公里才有，液體只有水，還是冰水，水瓶喝不完還有投擲練習⋯

我看到很多被跑步耽誤的投手，有些老外遠遠投進了還會開心的自嗨😂😂，喝了大量的冰水胃部實在不適，加上最後幾公里大量的石磚路我放棄了。

速度從35K開始就直直落最後以3:01:58收場沒能破PB⋯但也算破了歐洲跑馬的PB。

成績3:01總排2705，推算SUB3的有2600多人，就可知道巴黎馬拉松不愧為世界前十名的知名大賽事，雖然沒能破PB,但能優雅的跑在一直以來都只能在電影電視裏才能看到的美麗城市巴黎街頭，解鎖了多年的夢想，享受法式的浪漫，想必比任何事都來的重要不是嗎？

我們其他跑友也都收穫滿滿，最年輕的小鮮肉燿宏3:03也小破PB. 仙華姐更不簡單巴黎馬分組第五，國內55+幾乎沒有對手了，于軒不但解鎖了歐洲初馬還是生日馬（羨慕不已），完賽慶功宴不但順便慶生還在塞納河畔的飯店慶祝了另類的六星獎牌。

本次也是我的第52馬，（另類的年過半百⋯⋯）剛好可以代表著我愛巴黎。 而且4/1竟然有小巴黎鐵塔誕生，本來以為是愚人節，沒想到還真的有欸。

最後是屬於跑者才有的浪漫祝我們15週年結婚紀念日快樂禮物不需要太貴，只要巴黎馬拉松的獎牌謝謝巴黎馬拉松及這座城市帶來的正能量 我會牢牢記住妳的美，我會珍惜妳給的回憶這些日子在我心中‧永遠都不會抹去。

也謝謝本次同行歡笑不斷的跑友們期待下一場美好的海外馬拉松大賽。

我是勇闖世界的六星跑者目標旅跑世界100個城市趁此生未老，不留下遺憾