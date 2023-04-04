跑步小品／猴腮雷～辣個運動肉腳居然征服四大極地超馬！

2019年4月27日星期六，那是一個多雲的周末，我在西南非的一個叫納密比亞（Namibia）的國家，名為斯瓦科普蒙德（Swakopmund）的一個城市，看著一群準備參加世界四大極地超級馬拉松（4 Deserts Ultramarathon Series）–納密比亞站（Namib Race 2019）賽事的勇者們，正在進行裝備檢查。

我不是參賽者，而是受到小傑–林義傑之邀，和他及十多位台灣跑者一起來到這遙遠的國度，負責記錄這場賽事。納密比亞擁有「全世界最古老沙漠」，看到每位選手為了這場七天六夜兩百五十公里/自負重/自補給的賽事，慎重地將裝備攤開讓工作人員一一仔細檢查，每個人的裝備至少都有十公斤重；就在觀察形形色色的各國跑者時，一位瘦高、笑容可掬的帥大叔向我走來，原來他是高手Jason–周林信，早就完成世界六大馬，四大極地超級馬拉松也已經聽牌了，爽朗的他很快就跟我們這一團台灣素人跑者打成一片。自此之後的每一天，每當我看到他，都是帶著愉快的笑容，不論沿海的風有多強勁、天氣多麼難測、全程多痛苦費力，他都是笑笑的、步履輕快，幾乎每天都是第一個回到終點的台灣人；當賽事結束，Jason被大會頒發「最佳精神獎」。

想到他僅以九個月又零七天就完成這四場艱難的極地超馬，真是令人不可思議的佩服！後來聽說他要出書《勇闖極地超馬》，覺得理所當然，只是沒想到，他竟然在書裡形容自己是肉腳！！！這這這…，會不會也太誇張？！！！這讓我非抓他來錄音室好好審問一番不可啊😒

（《勇闖極地超馬》作者周林信Jason來到錄音室，身穿有四大極地超馬臂章的外套，超威的！說什麼也不可能是「肉腳」啊啊啊😅😅😅）

（2019年納密比亞站賽事頒獎典禮，Jason拿到的這面代表四場大賽都完成的獎牌，實屬不易）

（Jason手舉的這面圓盤狀的獎牌，就是「最佳精神獎」Spirit Award）

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灰暗大叔神奇展開跑旅人生

只能說，每個人都有過去。Jason有個灰色的童年，從小家境不好，非常自卑，一直不喜歡讀書也不運動，老是躲在角落；到了大專，仍然什麼球也不會打。可能是因為家貧常勞動、再加上姿勢不良，二十幾歲起就不斷閃到腰，「每年幾乎都會閃到一兩次，不斷被治療，這種情況連續二十多年到四十八歲，經常被朋友笑：泰山的體格，阿婆的身體，我的鬱悶中年就是這樣來的…」。直到他唸了中山大學EMBA，看到戈壁挑戰賽的介紹，大漠中滾滾黃沙，一群跑者低著頭奮勇向前，「就像國家地理頻道的畫面，那幅景象震撼了我！被大漠的神祕感深深吸引…」。咦，鬱悶的大叔竟然轉性想參加這樣的活動？🤔「可能我是屬於悶騷型，個性內向，也有顆狂野的心…」。

戈壁的召喚讓他開始自己偷偷練跑，經歷許多運動傷害，一度在惡性循環中輪迴，後來經過教練指導和跑友建議，才知道如何防止運動傷害，跑量慢慢增加，五十歲那年的渣打初馬跑出4:17的成績，也如願參加戈壁挑戰賽。「EMBA畢業後，孩子出國，我面臨空巢期，在大陸的事業也在此刻歸零，時間完全空了下來；我覺得好不容易跑了場全馬，不想武功這麼快廢掉，想想，不如出國跑步去吧！」

（從一個「出國跑步」的念頭開始，Jason說：「中年人也可以有夢，享受賽道，成為自己的英雄！」圖為他在全世界最乾燥的智利阿塔卡馬沙漠_周林信提供）

話說，Jason五十歲以前沒什麼出國經驗，五十一歲去跑東京馬是他第一次去東京；當他去加州看女兒，把慢跑照片貼在臉書，有人開玩笑問是不是要跑遍全世界？這話觸動了他的心，想說為什麼不在美國跑一場馬拉松呢？他報名了那帕峽谷馬拉松。他深深記得那場比賽非常愉快，賽前跟一群遊客參觀酒莊，車上起初滿安靜的，隨著在酒莊紅酒下肚，氣氛變得超嗨，一位原本拄著拐杖的老太太居然把枴杖一丟，跳起鋼管舞，Jason覺得像這樣跑馬拉松、順道旅遊實在太棒了，於是一場接一場跑下去…他先鎖定世界六大馬，中間穿插其他國家城市跑旅，拿到六星甜甜圈後，回望這些城市馬拉松，心想要不要換一種場景呢？以前年輕時，很喜歡三毛的作品，三毛筆下的撒哈拉沙漠令人神往，能不能去撒哈拉跑一場馬拉松呢？上網搜尋，卻發現了世界四大極地超馬，「就像當時戈壁吸引我一樣，這四場中的蒙古戈壁是全世界風力最大的沙漠，有看不完的草原，而智利阿塔卡馬沙漠是地球上最像火星的地方，南極是世界最冷寒漠，納密比亞則有世界最古老沙漠，我來參加這四場好了！」

（圖為Jason參加四大極地超馬的第一場–蒙古站，看起來是一派帥氣輕鬆！_周林信提供）

六大馬不過癮 決定轉戰極地超馬

然而，這四場都是主辦單位只提供一頂帳篷，賽事地點沒水沒電沒網路，還得自負重自補給，雖然想去，也害怕會不會又閃到腰？「以前我陪父母去鼓浪嶼，身上只揹了一瓶水，走了兩個小時，腰就閃到，休息好幾天才好…」。四大極地超馬需自負重兩百五十公里，裝備大概十一、二公斤重，這麼長的距離，地形又複雜，他考慮了好幾天，拼命找資料，後來發現，賽道都有標示，一般不會迷路；而且，歷年來的統計，約20%跑者全程用跑的，60%跑跑走走，20%全程步行，原來用走的也能完賽，這讓他信心大增，於是鼓起勇氣報名。

（既鬆又軟的沙丘，是令很多跑者痛苦的路段，咱們Jason仍一路帥氣自拍，並記錄沿途的所見所感_周林信提供）

Jason的膽子真的超大！報名後的第一場比賽就在三個月後，當時他已跑過三十幾場全馬，把女兒的高中露營背包，裝了三點五公斤重，到河濱跑了十一公里。「沒有閃到腰，只是背有點痛，訓練十來天，重量從三點五公斤增加到十一公斤，公里數由十一公里變二十一公里，居然腰一點也沒事，一次也沒有閃到喲！」他發現，國外跑旅奇蹟似的治療了多年以來容易閃到腰的問題。（其實，我覺得應該是他的腰比較適合負重啦！😁🤣🤣參加四大極地超馬後，才發現參賽者不一定都是厲害跑者，還包括非典型參賽者，如一位六十多歲、身高190公分，卻總是彎腰駝背、膝蓋也打不直，曾動過三次脊椎手術的先生，動作總令人聯想到鐘樓怪人；還有位皮膚雪白身材豐腴的大姊，平常運動是騎腳踏車，沒跑過步，大姊說自己一輩子沒做過什麼太精彩的事，所以想在六十五歲之前做件瘋狂事。另外還遇見七十三歲日本爺爺、七十五歲韓國爺爺，以及最令他敬佩的香港六十七歲、一隻腿截肢的選手。南極那一場，甚至還有盲人參賽，這些人都完賽了，相較之下，覺得自己的勇敢真是微不足道。「你說，還有什麼事是我們不能做的呢？我覺得享受的不只是比賽，我的人生更被其他同伴激勵了。」

（圖中的這一位香港馮錦雄先生，左腿為義肢，和太太、友人組隊參賽，他和Jason一樣，都在2019年的納密比亞站完成了4 Deserts四場極地馬）

Jason認為四場中最難的是阿塔卡馬沙漠，從海拔3200m-2400m的高度往下跑，但比跑上坡還難，因為一路除了上上下下，高海拔沙漠沒有植被，空氣含氧量低；緯度高，溫差很大，白天最高溫可到三十多度甚至近四十度，夜晚非常冷，「第一個晚冷到睡不著，早上起來一看–零下十度。」然而阿塔卡馬沙漠的複雜地形也是迷人之處，「很多奇奇怪怪，我講出來大家都不懂的地形，比方說有種地形叫『冰凍花椰菜』，整個地面沒有一塊是平的，每一落腳都很硬，不知道該怎麼踩。還有像珊瑚地形，踩下去非常刺，跑完鞋底都是洞。以及沙漠農田，上有植物收成後的短莖，整個地像是被犁過，而短莖更像鋼筋一樣硬，一旦跌倒容易發生危險，比賽非常困難，但停下來休息時，放眼望去真是美得不得了！」

（阿塔卡馬沙漠一處美到傳奇的湖，湖水顏色亮到像是加工過_圖片取自網路）

至於南極站，更是必須通過惡名昭彰的海峽才能抵達賽事地點，每一天賽程依天候情況而決定能跑多久，「對於想取得好成績的跑者非常累，因為你不知道今天跑完，明天能跑多久，無法調配體力，只能力求當天表現；若你今天想保留體力，跑少一點，就會被別人追過去，而明天到底能跑多少時間仍是未知數，今天能跑幾小時就必須拼命跑幾小時。」

（在冰凍的南極，Jason照樣笑著完賽_周林信提供）

回首五十歲跑第一場全馬，五十四歲就把世界六大馬、四大極地超馬跑完，Jason最大的收穫是視野變寬，再也不是只從電視螢幕看世界。「我真實走過、體驗過，也觸摸過了。世界這麼美麗，應該多出去走走，認識世界各國的跑者、瘋狂的人，從他們身上學到很多。人生不要自我設限，年齡不是問題，身體障礙也可以克服，我們都比自己想像中的強大很多，要勇敢做夢！」那，帥大叔還有什麼夢呢？「我想把爬山跟跑馬結合，喜馬拉雅山馬拉松–從基地營往下跑、非洲第一高峰吉力馬札羅山也有馬拉松賽、祕魯印加古道–馬丘比丘馬拉松，冰島、巴拉圭則舉辦火山馬拉松，聽起來是不是很酷呢？」我只能說我驚呆了！從不運動、老閃到腰，到成為素人大齡跑者，Jason令人不可思議的馬拉松跑旅，仍在進行中～

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