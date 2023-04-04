賽事心得／西哈努克半程馬拉松 看到不一樣柬埔寨

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《SIHANOUKVILLE INETERNATIONAL HALF MARATHON》

賽事日期：2023.04.02

賽事距離：21KM

晶片成績：1：53：34

 

在柬埔寨工作已經邁入五年，疫情之後逐漸喜歡跑步，然而開始參與些馬拉松的活動，然而終於迎來了疫情後我能報名的第一場西港馬拉松，因為一直都是很嚮往去跑海岸線的自己，對於這段路程有無限的遐想跟空間，然而看到這次的路線，讓我感覺到更興奮了！

東南亞運動會即將在金邊舉行因此許多運動員都在備賽沒有參與，同時清明節將至，也許多當地人歷經華人影響也有清明的習俗，對比上次吳哥窟的賽事明顯少了許多人，因為自己長期駐守在金邊工作的原因，也曾經有過卻步的念頭，但很慶幸的是金邊到西哈努克港的高速公路已經開通，因此來回的車程縮短了許多，完成了兩天一夜的快閃活動，因為週六仍需要上半天班的原因，因此我選擇與同伴到西港會合。

近年來，柬埔寨在國際上飽受國際的關注，充斥著各種負面的新聞，使得許多人對於這個國家信心卻步，但我仍然希望可以藉此分享，讓大家看到不一樣的西港，仍然抱持著一個健康期待的心態來到了這座城市。舟車勞頓的路程，到了住所已經早早就累癱在床上了。

傍晚之後，沿著海邊的人行道細品著海風的吹拂，讓我想念起以前在台南跟高雄生活的日子，只要看著海都能感覺很心曠神怡，然而只是感慨也可惜了這個地方，畢竟因為時事的問題，而發生了許多駭人的新聞，但不管在哪個國家跟地方都沒有絕對的安全，仍然要對任何地方有所警惕跟小心，基本上很少單獨外出或者夜歸。然而這邊豐富的海洋資源，因此我們的晚餐當然就是豐富的海鮮料理，與朋友坐在沙灘邊上吃著美食，何嘗不也是種享受！

半程馬拉松預計在五點半開跑，我們一群人就在四點匆匆起床準備趕往起跑點，並且進行了一系列的暖身，當時的自己還處於在一種感冒的階段，認為今天的狀況肯定很糟糕，但仍然在鏡頭前表現出最好的狀態，當天的天氣狀況，悶熱並且沒什麼風，處於這種情況下的自己，在起跑點上已經是大汗淋漓了。

我們跑團來自台灣、香港、中國、柬埔寨的朋友，我們經常在奧林匹克運動場練習跑步，都希望大家在這次的表現都能夠很卓越跟無傷完賽，然而這次的路程中有著四個坡道，其實在後續自己有點不習慣也有點精疲力竭了，天氣的悶熱感，自己的感冒造成的鼻塞，已經無法讓我不知道翻了幾次白眼了，那種感覺真的是糟透了！在跑步的過程中，在16公里處，很慶幸有Elaine帶著我跑，一直不斷地鼓勵跟支持，同時她也說了一句話：「意志要比身體強大，堅持下去！加油！」聽了這句話之後，讓我感覺自己不應該繼續加速前進！

雖然這次沒有PB，對於我來說也算是達成人生的小成就之一，是個很棒的體驗跟經歷，雖然跑速沒有到非常快，但就在這過程當中收穫是滿載而歸，而看到自己的團隊許多人都有獲得名次，都替他們由衷的感到開心，在這過程當中不斷的淬鍊自己跟持之以恆的跑步這件事，讓我身心靈似乎更健康了！

Medal

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