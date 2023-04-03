全台最低碳「羅布森台中伴城路跑」 大會手冊重點一次看！

享受全台最低碳「2023羅布森台中伴城路跑」賽事，一起邊跑邊聽音樂，透早跑浪漫吧！趕緊趁連假好好研讀一下大會手冊~ 延續去年伴城路跑理念：低碳、友善、關懷，今年首度將路跑結合音樂，主舞台現場邀請知名視障歌手李炳輝、視障者樂團飛行者、土地音樂創作者嶼彤，以 LIVE不插電的方式演出，並同步在 Youtube 上直播給所有跑者與大眾，邊跑步還能邊聽Live表演的音樂是全台首創！你不能沒體驗到現場直播音樂路跑！

《2023羅布森台中伴城路跑 - 大會手冊》全攻略：https://pse.is/4vavpc ，2500人的熱情跑出最低碳路跑，重要資訊整理給你快速瀏覽！

活動流程清楚記 參賽免煩惱

伴城路跑比照國際賽事也同時秉持友善的堅持，公益選手出發時間將比一般選手「提前5分鐘起跑」，（詳見下表出發時間表），建議提早至會場準備，避免環境不熟悉而趕不上出發時間。幾個重要的時間點小提醒如下：衣物保管區開放時間：05:00–11:00 ；大會設有半馬關門點：W5橫山公園，關門時間為9:00完賽餐點供應時間：07:30–10:30。公益選手及一般選手們請務必詳記自己組別的「起跑時間」哦！

項目 起跑時間 半程馬拉松組（21KM） 公益 05:55 一般、永續 06:00 健康樂跑組（11KM） 公益 06:25 一般、永續 06:30 親子休閒組（5KM） 公益 06:55 一般、永續 07:00

三大敘獎重點報你知

公益、一般永續獨立敘獎排名

分組排名一般選手與公益選手的總成績分別獨立排名，只要參與半程馬拉松組（21KM）、健康樂跑組（11KM），公益選手、一般選手、永續選手通通能敘獎，獎項亦依照分組敘獎列表獨立發放。

21公里有總排也有分組

參與半程馬拉松組（21KM）的跑者真有福氣，不僅擁有總排名也有分組排名的獎勵，為了避免一人多獎的情況出現，也將排除已錄取總排名次的跑者，所以就算沒有進入總排也還有一絲希望，沒跑到最後不知道獎落誰家！

貼心叮嚀：陪跑員以被陪跑公益選手之成績為依據，故不敘獎

核對身分領獎有保障

領獎的選手也別忘記攜帶身分證件(外籍選手請攜帶護照)，提供給在場工作人員協助核對身份並簽章，請切記本人親自領取不得代領，活動結束仍未領取者也不補發，請記得隨時Follow舞台敘獎唱名時間！

多功能號碼布好區別

號碼布很重要！很重要！很重要！（說三遍~） 不管你是公益、一般、永續乃至陪跑員都需要配戴號碼布，號碼布除了能識別身分亦能領取完賽禮，公益、一般號碼布大解析：

一般、永續

組別分色 ∣ 半馬(21K)組藍色；健跑(10K)組綠色；親子(5K)組粉紅色

選手姓名 ∣ 黑色字是男性；紅色字是女性

永續跑者 ︱ 完賽物資無毛巾；寄物、領完賽禮與完賽飲品，通通一張號碼布兑換到底！

完賽成績 ︱選手專屬成績查詢QR CODE，直接下載電子成績免煩惱

公益

陪 跑 員 ｜ 公益選手的姓名旁邊的顯示您的陪跑員，要一完成賽事才符合完賽資格喔！

保 證 金 ∣ 號碼布+有照片之身份證明文件」可退還保證金（不含超商繳款或刷卡手續費）

晶 片 ｜ 陪跑員不會收到「感應晶片」，參賽成績以被陪跑公益選手之成績為依據。

晶片計時有效率 電子證書超環保

2023羅布森台中伴城使用專業運動晶片計時系統處理選手成績，精準紀錄每位伴友們的成績，晶片配戴以及使用方法也請參考下方圖示，建議選手多花個一分鐘耐心把晶片綁好，比賽當天的即時成績也可以查詢系統：https://irunner.biji.co/track 進行即時查詢。

「2023羅布森台中伴城路跑」提倡環保不落人後！不僅鼓勵伴友們攜帶環保杯，使用賽事特製摺疊矽膠環保水杯，全程補給站也都採用100%可回收的無淋膜紙杯，伴友即時成績也以電子證書的方式來呈現，倡導「一鑑分享好方便，隨時隨地線上看」 讓我們一起為全台最低碳環保的公益路跑賽事而努力！

伴城：透早跑浪漫 邊聽邊玩好Fun鬆

除了低碳還要獨創！打造「全台第一場不插電音樂直播路跑」，以Youtube 全程直播音樂直達心坎，邊跑邊聽來自主會場知名視障歌手李炳輝、土地音樂創作者嶼浵、視障者樂團飛行者帶來的音樂盛宴，演奏拔掉電子樂器與效果器後的原始音樂。另外，錯落在臺中中央公園主會場周邊草地的「音樂動態島」，也將為在場伴友獻上音樂小太陽 — 周軒瑋、草地音樂精靈 — Hany宇涵、吟遊樂人 — 許漪等樂手絕美音樂。完賽後，也可以用晶片兌換彩繪面具套組，陪伴親子渡過歡樂時光。亦或是前往公益選手帳篷旁的專屬獎牌雷雕區，雕刻屬於自己獨一無二的伴城紀念！

賽前最後倒數計時中，準備好迎接連假後最低碳的「2023羅布森台中伴城路跑」了嗎？請選手們多注意自己身體狀況，觀察天氣與穩定身體最佳狀態！讓我們攜手迎向期待已久2023羅布森台中伴城路跑，4/9(日)我們不見不散。

2023羅布森台中伴城路跑：https://irunner.biji.co/2023LobsangTaichung?page=2086

官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/UrbanPartnerRun

作者：2023羅布森台中伴城路跑

責任編輯：陳宥騰

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