大專田徑五千公尺羅珮慈獨走奪冠 訓練陷低潮：要更樂觀自信
羅珮慈希望自己可以更樂觀的看待賽事，並對自己更有自信一點。圖/Ian
30 日全國大專田徑公開賽進入最後一天賽事，一早登場的是女甲 5000 公尺決賽，現場氣溫 19 度，濕度約高達 91%，最終由台師大的羅珮慈以 18:48.58 摘金，國體大吳敏以 19:20.23 拿下銀牌，北市大的邱于朕則以 19:30.50 排名第三。早上 8:30 分正式鳴槍起跑，羅珮慈領頭衝出，吳敏緊跟在後兩人即成第一集團，單圈配速以 86-88 秒前進，第二集團則由邱于朕領頭，集團內有 7 位選手，單圈以 93 秒通過。賽事進到第三圈時，羅珮慈和吳敏逐漸拉開距離，單圈約差了 5 秒左右，而此時邱于朕也脫離第二集團，一人出來獨跑，隨後沈泥也慢慢跟上于朕的速度。
起跑後由羅珮慈領頭衝出，吳敏跟隨在後。圖/Ian
第二集團由邱于朕領頭。圖/Ian
約莫進行到一半時，吳敏和羅珮慈的差距來到 1/4 圈，沈泥也逐漸掉速，遠離于朕，沒想到通過第七圈終點時，沈泥突然走出場外棄賽，變成邱于朕獨跑的局勢。
通過第七圈終點時，沈泥走出場外棄賽。圖/Eulla
倒數 3 圈時，吳敏速度略掉，邱于朕一度快追上去，不過最後還是逐漸被拉開距離，最終由羅珮慈一路獨跑拿下冠軍，吳敏約差了 32 秒摘銀，而邱于朕則以 10 秒之差拿下銅牌。
羅珮慈中後段一路獨跑率先衝線奪冠。圖/Ian
昨天才剛比完 1500 公尺項目的羅珮慈，近期都在為了全大運的 1500 公尺來做訓練，所以在訓練距離上稍微縮短，雖然今天成功拿下女甲 5000 公尺冠軍，不過對於這幾場的表現自己並不是非常滿意：「我覺得我自己心理上有一點障礙，一直沒有辦法去突破，所以速度也還沒上來，感覺整個心思沒有放在 1500 公尺項目上，在這個賽季加昨天已經是第三趟的 1500 公尺，但整個比過程、我的態度還有成績都沒有做到自己的標準。」
看著另外一半周鴻宇總是保持樂觀的態度，以及近期慢慢提升的成績，羅珮慈表示：「我想以他為目標，因為他其實一直都很樂觀，但是我的心思還有表現都沒有辦法像他那樣，希望向他看齊，不要那麼害怕，可以更樂觀的去看待賽事結果，也對自己更有自信一點，並更相信教練。」
羅珮慈盼和男友周鴻宇看齊，再更勇敢一點並更相信教練。圖/Eulla
拿下第二名的吳敏在兩週前才剛比完韓國的首爾馬拉松，她坦承這場比賽沒有做太多的訓練，回國後休息了一個禮拜，加上在忙工作，所以這禮拜只練習了一兩次就來參賽，她說：「可能因為馬拉松的關係速度還沒有上來，後面跑起來就有點頓頓的，今天沒有說目標配速多少，主要就是盡量去著跟著領先選手。」
國體大吳敏以 19:20.23 拿下銀牌。圖/Ian
近期回歸場內賽的她表示：「跟年輕人比還是會有落差，因為我本來速度就不好，再加上有一點點年紀，所以速度我會再更差一點，還要練更多才行。比起場內我比較喜歡馬拉松，因為可以享受在自己的氛圍裡欣賞風景，場地就一直繞圈圈，我會覺得有點無聊，希望自己接下來能盡可能去拼，看能拼到多少是多少。」
北市大的邱于朕以 19:30.50 排名第三。圖/Ian
拿下第三名的邱于朕分享說：「我覺得前面滿順的，但因為今天天氣有點濕熱，後面就以吳敏學姊當目標，盡量去跟上去，最後有一點點小爆掉，雖然拿下第二名，但我給今天的表現打 75 分，覺得自己在耐熱度還有自信要再加強，接下來會全心備戰全大運。」
照片拍攝：Ian
責任編輯：Eulla
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