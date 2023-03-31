賽事心得／海峽兩岸桃花馬拉松 全球最浪漫賽道+最美獎牌

之前分享了大陸那麼多的精彩賽事，總算換到這場比賽是我本人有參加的!!

這場比賽的位置是在浙江省寧波市奉化區舉辦的，我參加的是半馬比賽，覺得最特別的是跑在桃花叢中!!大陸這個季節到處都有桃花、梅花及櫻花盛開，景色很漂亮!!這場比賽距離我上一次跑比賽已經有一年多的時間了，所以我希望利用這場比賽把感覺找回來；另外自己有設一個小目標，希望自己跑進2小時內，所以比賽過程中按5分半配速，而且只停了4個水站而已；最後終點是跑進奉化體育田徑場!! 讓我想起2021年臺北馬全馬終點進臺北田徑場的feel~~很感動~~

比賽過程讓我印象比較深刻的是，我在12.5k水站有拿到鹽糖，我還多拿一個放腰帶裡，當時我還有點手軟，一直打不開，只好請工作人員幫我打開來；後來含在嘴裡弄的我呼吸混亂，只能吐掉….賽後看了包裝袋上有寫要「咬碎配水服用」…後來在過13k左右開始覺得肚子餓!! 很餓的那種!! 後來到了15k水站直接停下來吃了2塊小麵包才繼續跑，哈最後有達到賽前目標以1:56:45完賽，希望下一場再快一點!!

奉化海峽兩岸桃花馬拉松開跑

全球最浪漫賽道 多名跑友享受極致體驗

陽春三月，「中國水蜜桃之鄉」寧波奉化又到了最美最浪漫的時節。3月19日，2023奉化海峽兩岸桃花馬拉松在寧波市奉化區浪漫開跑，大賽吸引了來自英國、美國、加拿大、法國等18個國家及國內30多個省(市、自治區)的12000多名跑步愛好者, 共同奔跑在桃花盛開、繽紛爛漫的賽道上。

被譽為「全球最浪漫馬拉松賽事」的奉化海峽兩岸桃花馬拉松，是奉化區深入貫徹鄉村振興戰略，全面推進全域旅遊示範區建設，持續唱響「在那桃花盛開的地方——奉化」城市品牌的年度重大活動。本屆賽事以「海峽兩岸的親情」和「桃花的浪漫愛情」兩大元素為主題，以金牌馬拉松賽為標準，積極打造集桃文化、旅遊文化和體育文化於一體的具有鮮明奉化特色的桃花馬拉松。

2023奉化海峽兩岸桃花馬拉松設有全程馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、歡樂跑（12公里）三個專案，參加人數分別為2000人、6000人和4000人。賽事組委會對賽事路線進行了優化和升級，比賽線路充分結合了奉化近年來的城市建設成果，將起點設在奉化主城區縣江畔的橋東岸路上，終點設在新落成的奉化體育中心田徑場內。

全馬賽道經過中心城區、彌勒大道觀光線、林家桃林、泉溪江親水線、新建桃街、溪口武嶺門、剡江親水線、滕頭、四明路、西河路、長汀路等景觀道路，全面彰顯奉化人文積澱和城鄉蝶變風貌。半馬和歡樂跑賽道也充分結合奉化特色元素做了優化與提升，讓運動員在比賽過程中深度體驗「有文化、有故事、有風景、有期待」的浪漫。跑友在奔跑過程中，可以直觀感受到一個「活力、青年、時尚、幸福」的新奉化。

優質福利 助力選手跑游奉化

為了讓參賽選手更加深入地體驗奉化區便捷的交通以及奉化人民的熱情，今年比賽日期間參賽選手憑賽事號碼簿可免費乘坐公車。同時，臨時增開4條馬拉松賽事接駁線用於免費接駁。此外，參賽選手憑號碼布和報名證件，在比賽期間可享優惠折扣價或免費遊覽奉化相關景區，跑友們在享受比賽的同時，還能一睹奉化各景點風采，實現「快樂跑馬+開心遊玩」雙豐收。

活力全開 為愛奔跑

在這條美麗的賽道上，我們見證夫妻的堅貞愛情和年輕人的浪漫激情。賽事組委會圍繞桃花愛情元素，連續六年保留了桃花馬的傳統愛情主題特色活動「桃花見證·情定今生」，夫妻檔運動員報名參與即可領取「情定今生」號碼布，共跑最浪漫的桃花馬賽道，牽手沖線即可獲得極具紀念意義的精美「情定今生」桃木紀念牌。賽事創辦以來已有近500對夫妻攜手完成了桃花馬征戰之旅，最長的婚齡已超35周年。桃花馬辦賽六年，邂逅了許多美好，許多夥伴在參賽之後擁有了甜蜜的愛情、成就了美好的婚姻。

兩岸共跑 212臺灣跑友「老帶新」參賽

奉化與臺灣有著深厚的歷史淵源，奉化海峽兩岸桃花馬拉松自創辦以來就得到了臺灣跑友的積極參與和支持此前受疫情影響，臺灣地區的大部分跑友無法來奉化參加線下跑馬，為了彌補遺憾，同時為賽事預熱，組委會策劃了“兩岸共跑212”線下異地同跑活動。2023年2月12日，在海峽兩岸的奉化、杭州、溫州、上海、福州、寧德、晉江、廣州、深圳、武漢、南投、臺北、高雄、彰化、台中、台南等兩岸16個城市的2000多名跑步愛好者進行了馬拉松賽旗傳遞和「兩岸共跑日」活動。充分調動了海峽兩岸跑友的參賽和跑步積極性。在昨天的起跑儀式現場，這些城市的代表手持旗幟以奔跑的姿態登上舞臺，舉行「旗聚」儀式，並發出新一年「兩岸共跑」的號召。

「今年的桃花開得特別漂亮，而且能夠感受到政府支持的力度特別大，我參加過的全世界範圍內的馬拉松不計其數，但我認為這個是最漂亮的賽道，最好的一場賽事，我明年一定還要再來。」臺灣跑友陳大黑說，3月的奉化桃花馬拉松是臺灣跑圈的一件大事，自2016年參加首屆桃花馬以來，除受疫情影響無法到現場外，每年他都來現場參賽。

陳大黑表示：「奉化變化好大，有好多地方都不認得了，有一些新的建築物是以前沒有的，但始終不變的是這裡的人情味和這些老朋友。」今年，不止會老友，陳大黑也從臺灣給奉化帶來了新朋友。「我們這次有5個人，第一次跟著大黑哥來奉化參加馬拉松，主要是來看桃花。第一次體驗桃花賽道，太美了。」臺灣跑友楊家蓁此前就非常期待這次奉化之旅。出發前，楊家蓁就對奉化的雪竇寺、天妃湖以及烤芋艿頭、牛肉乾麵等美景美食做了攻略，希望賽事結束後去一一「打卡」。

「第一次來參加奉化桃花馬拉松，天氣剛好，溫濕度也剛好，很適合跑步。印象最深的是桃花，開得漫山遍野的，很漂亮，希望明年可以再來參加。」另一名臺灣跑友汪筱傑表示。

經過激烈角逐，趙國虎最終奪得全程馬拉松專案男子組冠軍，他的成績是2小時21分47秒，羊小軍以2小時24分24秒獲得亞軍，陳家棟以2小時26分06秒獲得季軍。

全程馬拉松專案女子組，呂軍丹以2小時51分08秒奪得冠軍，徐金嬌以2小時57分30秒獲得亞軍，鄒美華以2小時57分45秒收穫季軍。

「桃花馬」始於2016年，今年是第六屆，參賽人員從首屆的4000餘人，到本屆的過萬人，規模和影響力劇增。2016年以來，奉化海峽兩岸桃花馬拉松至今已經成功舉辦了六屆。經過多年的精心打造，該賽事影響力與日俱增，先後獲評「中國田徑協會銅牌賽事」、「中國田徑協會最美賽道特色賽事」以及「浙江省特色馬拉松賽事」等多項榮譽，並成功入選「浙江省重點培育體育賽事名錄庫」，成為奉化「體育+旅遊」的金字招牌。

2023奉化海峽兩岸桃花馬拉松由中國田徑協會提供技術認證，寧波市體育局和浙江省馬拉松及路跑協會給予指導，奉化區人民政府主辦。

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