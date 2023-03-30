跑步大調查／賺越多跑越快？揭開馬拉松成績與年收入真相！

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在 2022 跑步大調查中，我們一共收穫 5,322 份問卷結果，而在這份調查中，我們獲得來自不同年齡層和收入背景對於馬拉松成績回饋，這份資料顯示了參加者在不同收入水平、性別上的成績表現，以及對於馬拉松比賽的參與度，通過這些分析我們能夠發現很多有趣的馬拉松跑者特徵。

・跑 者 普 遍 收 入 高？ 跑 者 人 均 年 薪 收 入 超 過 6 7 萬 元？💰

本次 2022 跑步大調查中，男性樣本佔 70%、女性樣本則為 30%。圖/跑步筆記大調查數據

根據數據顯示，本次跑者年收調查中以 40-60 萬元為大宗共 1,174 人、年收破百萬以上也有 1,140 人、60-80 萬則有 1,059 人，80-100 萬也有 847 人，收入低於 30 萬以下、30-40 萬的跑者僅分別有 543 人、559 人；根據上述數據，樣本總數為 5322 人，將各收入層次的人數乘以對應的收入，然後加總，最後除以樣本總數，可以得出年平均收入為： 67.4 萬元，月平均收入則是 56,199 元。（抱歉小編拉低大家的水平了😅）

圖/Ian

而更讓人意外的是 67.4 萬元的年均收入，正好與 104 銀行所發布《2022 台灣地區薪資福利調查報告》結果中的年薪平均不謀而和。（所以我每個月消失的 2 萬元去哪了？）

・年 收 入 百 萬 的 跑 者 參 與 馬 拉 松 最 踴 躍🔥

首先，讓我們來看看不同收入背景的人參與馬拉松比賽的情況，沒參加過馬拉松比賽的共有 2,133 人，約佔調查總人數的 40％ 左右，而參加過卻沒有完賽的人數則僅佔 0.9%，從統計數據來看，年收入超過 100 萬元以上的跑者佔據問卷總人數的 14.5%，高於其它收入背景的跑者！而年收入 30 萬以下的跑者比例最低，僅佔總問卷數的 3.7%，這些數據表明了確實在不同收入背景會有一定程度影響人們參與馬拉松比賽的意願及能力。

・財 力 即 跑 力 ？ 年 收 入 與 成 績 的 好 壞💰

據觀察，似乎有一些人認為財力即跑力，也就是認為跑步成績的好壞與跑者的年收入有關。為了探討這個問題，讓我們以全馬 330 作為成績不錯的標準，總共有 783 人達成。我們發現，年收入百萬以上的跑者共有 209 人，佔達成 330 跑者中的 26.6%。次佳的收入範圍是 60-80 萬，有 164 人達成，約佔 21.3%。然而，收入 30-40 萬和 30 萬以下的跑者只有 54 和 58 人，分別約佔達成 330 的跑者中的 6.8% 和 7.4%。從這些數據來看，年收入較高的跑者相對擁有較佳的成績。

圖/跑步筆記數據大調查

・年 收 入 與 破 三 跑 者 之 間 的 關 係？💨

另外從統計數據中將馬拉松成績有達到破三的年收入拉出來看，最多破三的跑者年收入區間落在年收入 60-80 萬，共有 57 位跑者達成此成就，此外， 年收入破百萬的破三跑者則以 53 人居次，30 萬以下的跑者也高達 28 人。這顯示了年收入低於 30 萬以下的跑者，雖然人數比例最低，但在破三的跑者中卻高達 12％，僅款上面的數據顯示成績或許會受到財力給影響，但這不表示『跑步』需要看收入，透過努力練習，依舊能成為一名破三跑者！

年收入 30 萬元以下的跑者雖然佔總人數少數，但在破三跑者中卻高達 12%。圖/跑步筆記數據大調查

以上一些有趣的數據觀察，不知道跑者們怎麼看呢？小編自己是認為年收入或許跟參與度相關，不過成績就不是靠著年收入就可以堆疊起來，還是要靠每個人自己的努力與堅持，才能將成績跑好；最後，我還是想問跑者們怎麼那麼有錢，啊我的錢呢？📍

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2022 運動筆記跑步大調查

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責任編輯：Ian

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