路跑／東海岸金剛馬拉松5/7登場 吃辦桌享受稻浪海浪

台東東海岸年度盛事「長濱雙浪金剛馬拉松」5月7日登場，前一晚將以傳統辦桌招待選手，同時贈送白玉蝸牛面膜；白天則在稻浪伴隨下享受太平洋沿線風光。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天舉辦「2023長濱雙浪金剛馬拉松」賽前記者會，邀請三立電視台愛玩客主持人Jason擔任活動代言人。東管處表示，活動報名至4月7日截止，目前報名人數已破千人，歡迎民眾把握時間報名。

東管處表示，金剛馬拉松活動5月7日（星期日）早上5時整於台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑，沿線有稻浪伴隨跑者，進入金剛大道後迎面而來是太平洋的海浪，台11線路徑上還有東海岸特色景點如八仙洞、長虹橋等。

由長濱鄉居民組成的熱情特色啦啦隊，會為每名跑者吶喊加油，是一場集結美景與人文的馬拉松。

東管處表示，今年選手好禮有別於以往，提供長濱鄉當地友善農場養殖的白蝸牛，萃取其黏液做成的珍貴白玉蝸牛面膜，半馬以及全馬選手可現場領取當季盛產，整條真空包裝的飛魚，跑者除用雙腳感受長濱鄉，也能夠將在地的好禮帶回家。

東管處表示，「來長濱吃辦桌」是長濱雙浪金剛馬拉松的一大特色，選手們可在活動前一晚體驗長濱辦桌文化的魅力，各路大廚已磨刀霍霍準備端上自己的拿手好菜，迎接選手共享來自太平洋的珍饈，品嘗在地的美食饗宴。

東管處表示，活動結合減塑生活，提供專屬設計附上掛繩與杯蓋的折疊水杯，並有須另行加購的設計紀念T恤，顏色以金剛山的蒼翠採用墨綠色搭上白色LOGO，並以環保透氣材質，讓跑者在不運動的日子也能穿搭舒適有型。

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