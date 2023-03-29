原住民運動會賴庭萱五千米再奪一金 楊俊瀚兩百米摘金

賴庭萱以 17:54.38 無懸念拿下金牌。圖/Ian

兩年一次的原住民運動會於 27 日進入賽事最後一天，早上 08:55 分登場的公開男子 400 公尺跨欄決賽，跨欄王子陳傑以 52.91 的成績順利替台中市收下一枚金牌，而接下來的公開男子 200 公尺決賽，台灣最速男楊俊瀚也飆出 20.98 摘金，讓現場民眾都嗨到高點，而長距離 5000 公尺的賽事同樣精彩不斷。

陳傑從高中起便開始參加原民運，認為它是國內一場非常盛大的賽事。圖/Chun

從高中起便開始參加原民運的陳傑分享：「原民運對國內來說是一場非常盛大的賽事，會正式算進成績紀錄，因此很多選手會以這場來達標亞運或是其他重要賽事的依據。此外它還有一些原住民的傳統競賽項目，像是射箭、負重接力、傳統角力等，讓以前祖先傳承下來的運動技能可以透過賽事持續延續下去。」

陳傑：希望年輕一輩的大家可以多跟著長輩去認識部落，我覺得這才是最好的傳承。圖/Ian

面對逐漸式微的族語和文化，從小就在都市長大的陳傑表示：「有時候回到部落想跟長輩來溝通，但他們還是以族語為主，之間就會產生隔閡，所以也讓我很想去提升精進自己的族語能力，也希望年輕一輩的大家可以多跟著長輩去認識部落，像是原來的生活模式、使用的器具等等，我覺得這才是最好的傳承。」他想鼓勵身在各個領域的原住民：「我們有很多優秀的人才，於各行各業嘗試突破時，一定會面臨很多考驗，不過無論如何我們都要堅持努力下去。」

台灣最速男楊俊瀚於 100 公尺決賽飆出 10.17 摘金，200 公尺則以 20.98 奪冠。圖/Ian

身為阿美族的台灣最速男楊俊瀚也表示，原民運除了能讓所有原住民齊聚在一起，而且也是一個可以讓選手去磨練技術、檢視自己訓練成果的機會。他鼓勵所有原住民：「不要去限制想法或是能力，可以多去開發自己的興趣，不要放過任何一個機會。」

楊俊瀚：不要去限制想法或是能力，可以多去開發自己的興趣，不要放過任何一個機會。圖/Ian

短跑項目的競賽告了一個段落後，上午 10:10 分場上進行的是公開女子 5000 公尺項目，鳴槍起跑後代表宜蘭縣出賽的賴庭萱就帶著桃園市的司卉平衝出，集成第一集團，穩穩地向前跑，單圈約以 84-86 秒之間的配速前進，大約進行到 1/3 時，司卉平就逐漸掉速，單圈 90-94 秒左右。最終由賴庭萱以 17:54.38 無懸念拿下金牌，司卉平摘銀，成績 18:46.16。

鳴槍起跑後代表宜蘭縣出賽的賴庭萱就帶著桃園市的司卉平衝出。圖/Ian

第三名則由來自新北市的兩位選手來競爭，於前段李思婕和簡立綺穩定的以 93 秒的配速往前推進，賽事進行到一半時簡立綺慢慢掉速，改由李思婕一人獨跑，並率先回到終點，以 19:53.00 拿下銅牌。

第三名則由來自新北市的兩位選手李思婕和簡立綺來競爭。圖/Ian

前一天剛跑完傳統路跑魔王賽道的賴庭萱表示：「其實真的是滿累的，因為昨天的傳統路跑賽道比較硬，今天早上起來是大鐵腿的狀態，但還好今天的五千是我比較擅長的項目。因為最近我在尾段的配速沒有那麼好，所以今天在前面就想說先把速度拉起來，後面再好好維持住。」

已經參加多屆原民運的她分享：「其實每次參加都很開心，來到賽場看到大家都是原住民，就有一種很熟悉的親切感，跟其他賽事的氛圍不太一樣。」在傳統路跑項目拿下銀牌的司卉平，27 日於 5000 公尺公開女子項目再替桃園市收進一枚銀牌，她分享：「其實 5000 公尺不是我的專項，我主要是練 800 和 1500 公尺項目，所以今天就想說跟著庭萱老師一起跑，結果跑到後面有點小爆掉，速度就慢慢降了下來。」

桃園市司卉平於 5000 公尺公開女子項目再替桃園市收進一枚銀牌。圖/Ian

其實在國三升高一後，司卉平受傷長達一年多的時間，都沒有辦法好好訓練，是直到近期狀態才慢慢步上軌道，接下來她將全心備戰全中運的三千公尺障礙和千五項目：「剩下一個月的時間要好好練習欄架技術了，不然每次都在水坑跌倒，我覺得只要認真練習我成績就會上來，希望這次可以拿下三千障還有千五的金牌。」

圖/Ian

拿下第三名的李思婕則覺得今天的狀態還算不錯，給自己的表現打了 7-8 分：「這次的目標就是盡量接近自己的個人最佳（19:36），但就順順跑，不強求。比較特別的是今天看到很多原住民好手在賽道上競爭，讓我很興奮，現場的氣氛非常的歡樂，而且大家都認識，就不會很緊張，反而還滿熱血的，可以比較輕鬆的去跑。」

第三名的李思婕則覺得今天的狀態還算不錯，給自己的表現打了 7-8 分。圖/Ian

問及文化的傳承，李思婕分享說：「除了回去參加豐年祭之外，也會跟阿公阿嬤學族語，覺得很有趣，想把這些傳統延續下去，希望所有的原住民選手都可以勇敢的去挑戰自己，好好的享受比賽。」

圖片拍攝：Ian、Chun

責任編輯：Eulla

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