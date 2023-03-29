旅跑記趣／首爾馬最大團成績啵棒

由「耕跑團」為主體所組成的史詩級百人團，人數多達150人，在賽道上，不時有人喊著韓式的加油聲：「Taiwan fighting」！夥伴們都為了自己的PB和BQ而努力的跑著，為圓一個2024年波馬最大團的夢而前進。恭喜本次2023首爾馬及萬金石馬誕生了20位準波馬團跑友，若是再加上台北馬、國道馬，耕跑已有67人達BQ，可以參加2024年波馬，用力的吃波士頓龍蝦了。這次首爾馬成績相當耀眼，連倩立3:00:08，身為女子百傑的她，打破PB挺進歷代36傑，為首爾馬女子組第20名，在國際選手環繞的名單中，甚是吸睛。

首爾馬鳴槍，跑者衝向賽道，相當壯觀。

新的耕跑衣在賽道上十分搶眼。

耕跑連倩立於B區出發，正好在第一線的位置。光頭神童李翰暄在男子10公里組更是跑進第三名；他的教練潘瑞根表示，如果起跑分區能夠在前面的話，有可能成績更好。

光頭神童李翰暄在男子10公里組更是跑進第三名。最速總經理「象總」 ，同時也是「跑步不要聽」的主持人，跑出2:51，雙手持國旗跑進終點，破了個人PB也達到BQ，他豪氣的表示，從此「封馬」；以後的跑步都要陪伴家人一起跑，真的是十足的暖男。

象總跑完首爾馬，決定封馬了。

首爾馬的陷阱

1. 長下坡是優點也是缺點：雖說首爾馬是亞洲最速賽道，但地形卻也是最大的陷阱，從起點「光化門」出發就是一路下坡，容易讓跑者疏忽控制速度，前半馬雖然成績頗佳，但最後半馬會經過兩座橋樑，非常容易抽筋，諸多跑者都在30-32公里處抽筋，而且跑進蠶室運動場時，以為終點到了，進場後才發現還有400公尺操場要繞一圈，那一圈真的太磨人了。

2. 補給品很少：前半馬的補給只有水和運動飲料，而且海綿站只有海綿，完全沒有水，易讓跑者誤以為也會有水供應。直到半馬後才會出現香蕉和餅乾，28公里左右會有果膠。還好韓國民衆很熱情，一路上都有民衆的私補，可以應急，若是習慣自己補給的跑友，最好自己帶補給。

3. 跑者須有五小時完賽的能力：韓國時間控制的很精準，警察會跟在五小時線做最後控管，一旦跟不上隊伍，會立刻被請出跑道，接著後面就清場，真的是前面一直跑，後面一直收的概念，立刻還出路權。

耕跑慶功宴

團長黃張維為了讓跑友們都能跑的開心、玩的自在，特別包下容得下149人的燒肉餐廳。大夥在緊張的馬拉松後，補充蛋白質和液體麵包，應該是跑者最開心的時刻，破PB達BQ的賀喜聲不絕於耳，也貼心的安排3月跑友的慶生及凸台明星的頒獎，整個燒肉餐廳全是我們的。

耕跑首爾馬慶功宴，賓主盡歡。

首爾跑旅玩透透

我相信一群人可以跑的更遠、更歡樂，相互激勵、相互影響，在賽道上，在生活上，這五天的精彩，夠我回味好久好久，滿滿的行程，比成績更令我驚艶。第一天的星空圖書館+愛茉莉太平洋總部+韓式拌飯kimchi吃到飽。

上圖為星空圖書館和愛茉莉太平洋總部。第二天的青瓦台晨跑+首爾馬拉松博覽會場EXPO+賽道巡禮+7017空中花園+梨花洞壁畫村+春川辣炒雞+安東燉雞。

上圖為青瓦台晨跑、蠶室體育館巡禮、7107空中花園。

上圖為梨花洞壁畫村，有很多的壁畫可供拍照。第三天的馬拉松之日+晚上耕跑慶功宴燒肉吃到飽。

第四天的北村韓屋村+水上星巴克+韓式汗蒸幕+東大門DDP+LOCO海鮮餐+五香豬腳餐+梨泰院之夜。

北村韓屋村韓服體驗，頗有穿越時空的感覺。

水上星巴克，可以直視漢江魚兒悠游。

上圖為汗蒸幕享受一下搓背的快感。第五天的好客空間、南山首爾塔+百年老店人參雞湯。

好客空間的虛擬空間創意十足。

南山首爾塔居高臨下，可俯瞰首爾全貌。［逐夢築夢］這次以「耕跑團」為主體，再加上「長跑扶輪社」+「台大EMBA」+「北大跑團」所組成的首爾馬海外最大團，在亞洲最速跑道「首爾馬」開始啟動，我們為了2024年前進波馬及成為最大波馬團而努力，雖然是個夢想，但已經踏出第一步，藉由每次跑旅增進相互感情、凝聚社友力量，也希望跑友們能夠在逐夢築夢的過程中，找到屬於自己的小確幸。

本次2023年首爾馬耕跑團參予約149人，透過雄獅報名有125人。自由行3/17由桃園機場出發有30人，3/18由桃園機場出發有40人，合計自由行70人。團體行皆由松山機場出發，3/17有20人；3/18有33人，合計53人；另其他自理跑友23人。

udn討論區